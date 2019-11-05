أبوك ياما ضربني.. فاروق الباز يكشف علاقة والده بالشعراوي (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م

فاروق الباز

كشف عالم الفضاء المصري ومدير مركز الاستشعار عن بعد الدكتور فاروق الباز، إن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي قام بتقديمه في الميكروفون في أحد المحاضرات في جامعة المنصورة، بحضور المحافظ ورئيس الجامعة، وقال: "أنا مش جاي هنا علشان فاروق أنا جاي علشان أبوه". وكشف "الباز"، خلال حواره مع برنامج "ابن مصر"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، عن علاقته بالشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، موضحًا أن الشيخ الشعراوي كان تلميذ والده لمدة 12 عامًا، متابعًا: "كان كل ما يقابلني يقولي أبوك ياما ضربني على قفايا".

وأشار عالم الفضاء المصري، إلى أن علاقته بالشيخ الشعراوي كانت علاقة أخوية، وكانا يتحدثا في الكثير من الأمور. وشنت "أسما" نجلة الفنان شريف منير، هجومًا حادًا على فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف"، مؤكدة أنها تتابعه عندما كانت صغيرة ثم صُدمت فيما يقوله. ونشرت "أسما" على صفحتها الرسمية