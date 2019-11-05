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أبوك ياما ضربني.. فاروق الباز يكشف علاقة والده بالشعراوي (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م
فاروق الباز
فاروق الباز
كشف عالم الفضاء المصري ومدير مركز الاستشعار عن بعد الدكتور فاروق الباز، إن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي قام بتقديمه في الميكروفون في أحد المحاضرات في جامعة المنصورة، بحضور المحافظ ورئيس الجامعة، وقال: "أنا مش جاي هنا علشان فاروق أنا جاي علشان أبوه". وكشف "الباز"، خلال حواره مع برنامج "ابن مصر"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، عن علاقته بالشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، موضحًا أن الشيخ الشعراوي كان تلميذ والده لمدة 12 عامًا، متابعًا: "كان كل ما يقابلني يقولي أبوك ياما ضربني على قفايا".
وأشار عالم الفضاء المصري، إلى أن علاقته بالشيخ الشعراوي كانت علاقة أخوية، وكانا يتحدثا في الكثير من الأمور. وشنت "أسما" نجلة الفنان شريف منير، هجومًا حادًا على فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفته بـ"المتطرف"، مؤكدة أنها تتابعه عندما كانت صغيرة ثم صُدمت فيما يقوله. ونشرت "أسما" على صفحتها الرسمية
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«التعليم» تبحث تدريس المناهج المصرية بالصومال

بحث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع الدكتور عبدالله محمد حسن وزير التربية والتعليم العالي والثقافة بولاية بونتلاند بجمهورية الصومال الفيدرالية أوجه التعاون بين البلدين. وناقش الجانبان افتتاح 6 مدارس مصرية جديدة بولاية بونتلاند، وتوقيع بروتوكول تعاون للتوسع في إنشاء مدارس تعليم مزدوج بالولاية، بالإضافة إلى إمكانية التصريح بإنشاء مدارس مصرية خاصة في الصومال من خلال الحصول على رخصة لتدريس المناهج المصرية بالصومال.
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السيسي يوافق على إنشاء مؤسسة جامعية باسم «جلوبال»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2019، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية مصرية تحت اسم "جلوبال" لاستضافة فرع لجامعة "هيرتفوردشاير" ومقرها الرئيسي في المملكة المتحدة. وينص القرار على أن يكون مقر مؤسسة "جلوبال" في العاصمة الإدارية الجديدة. وتهدف الجامعة إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين.
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ابعدوا عن الفولية.. المعهد القومي للأورام يُحذر من حلاوة المولد

حذر مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للأورام، المواطنين من شراء وتناول كميات كبيرة من حلاوة المولد النبوي الشريف، مطالبًا بالابتعاد عن الأصناف التي ليس بها عجينة سكرية. وأضاف "نزيه" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن بعض حلاوة المولد تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، نظرًا لاحتوائها على تلوث ميكروبي أو كيمائي بسبب احتوائها على مواد حافظة أو ألون غير حافظة.
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هل الزواج العرفي والهبة حرام؟ الإفتاء ترد (فيديو)

رد الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي جاء فيه: الزواج العرفي حلال أم حرام، وهل يعتبر زنا". وعلق العجمي، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إنه على السائل أن يوضح طريقة الزواج لنفتيه إذا كان حلال أم حرام". وردًا على شخص يقول: "هل يجوز العمل بمتجر بدولة أجنبية به مبيعات محرمة مصنعة من لحوم الخنزير وغيره"، أكد أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز له العمل بهذا المتجر، وإن وجد غيره أولى".
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حسام الدين حسين

إعلامي عن هجومه على الشعراوي: «من حقي اختيار فتوى تناسب عقلي»

يواصل الإعلامي حسام الدين حسين، مقدم برنامج "صباح الورد"، الذي يُعرض على فضائية "تن"، الجدل ونشر "بوستات" على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الغرض منها انتقاد الشيخ الراجل محمد متولي الشعراوي. وكتب "حسين" على صفحته: "أنا مبسوط الحقيقة بعدد الزملاء الصحفيين اللى بينقلوا غن صفحتى.. وبشكرهم على المتابعة دى .. وياريت لو ينشروا الأتى بنفس حماس نشر البوست السابق، فضيلة الإمام الشعراوى إمام جليل له رصيد كبير من الحب عند كل المصريين، فضيلة الإمام الشعراوى بذل جهد كبير فى تفسير القرآن ووصل إلى الناس بطريقته البسيطة.
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فاروق الباز: الطاقة الشمسية قادرة على تغيير وضع مصر

أكد عالم الفضاء المصري الكبير الدكتور فاروق الباز، ضرورة إعادة التفكير في استغلال الطاقة الشمسية واستخدامها؛ لتغيير وتطوير الوضع الاقتصادي لمصر بأن تصبح قادرة على بناء نفسها اقتصاديًا. وقال الباز في كلمته خلال الندوة التي عٌقدت لطلاب جامعة القاهرة بعنوان "تجربتي" اليوم الإثنين، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة: "إن مصر قادرة على التعامل العلمي مع التغيرات الطبيعية والبيئية المتوقعة، وإنها لن تضار جراء هذه التغيرات". وأضاف: "أن الإنسان لا يستطيع أن يقدم شيئًا جديدًا إلا إذا استقبل يوميًا معلومات وأفكارًا جديدة"، مشيرًا إلى ضرورة أن نتجه للبحث عن المعلومات بأنفسنا، ولابد من الحرص على مشاركة الخبرات والمعارف مع من لديهم خبرة.
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