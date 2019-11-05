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«التعليم» تبحث تدريس المناهج المصرية بالصومال

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م
طارق شوقي
طارق شوقي
بحث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع الدكتور عبدالله محمد حسن وزير التربية والتعليم العالي والثقافة بولاية بونتلاند بجمهورية الصومال الفيدرالية أوجه التعاون بين البلدين. وناقش الجانبان افتتاح 6 مدارس مصرية جديدة بولاية بونتلاند، وتوقيع بروتوكول تعاون للتوسع في إنشاء مدارس تعليم مزدوج بالولاية، بالإضافة إلى إمكانية التصريح بإنشاء مدارس مصرية خاصة في الصومال من خلال الحصول على رخصة لتدريس المناهج المصرية بالصومال.
وأكد شوقي على عمق العلاقات التاريخية الوثيقة مع دول القرن الإفريقي وخاصة الصومال، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على التعاون مع دولة الصومال في تحقيق التنمية المستدامة وإعادة بناء مؤسساته وتأهيل كوادره.في سياق متصل، قدم الدكتور عبد الله محمد حسن الشكر للدولة المصرية لوقوفها بجانب جمهورية الصومال
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فاروق الباز

أبوك ياما ضربني.. فاروق الباز يكشف علاقة والده بالشعراوي (فيديو)

كشف عالم الفضاء المصري ومدير مركز الاستشعار عن بعد الدكتور فاروق الباز، إن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي قام بتقديمه في الميكروفون في أحد المحاضرات في جامعة المنصورة، بحضور المحافظ ورئيس الجامعة، وقال: "أنا مش جاي هنا علشان فاروق أنا جاي علشان أبوه". وكشف "الباز"، خلال حواره مع برنامج "ابن مصر"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، عن علاقته بالشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، موضحًا أن الشيخ الشعراوي كان تلميذ والده لمدة 12 عامًا، متابعًا: "كان كل ما يقابلني يقولي أبوك ياما ضربني على قفايا".
السيسي (5)

السيسي يوافق على إنشاء مؤسسة جامعية باسم «جلوبال»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2019، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية مصرية تحت اسم "جلوبال" لاستضافة فرع لجامعة "هيرتفوردشاير" ومقرها الرئيسي في المملكة المتحدة. وينص القرار على أن يكون مقر مؤسسة "جلوبال" في العاصمة الإدارية الجديدة. وتهدف الجامعة إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين.
حلاوة- المولد- بالسيدة (3)

ابعدوا عن الفولية.. المعهد القومي للأورام يُحذر من حلاوة المولد

حذر مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للأورام، المواطنين من شراء وتناول كميات كبيرة من حلاوة المولد النبوي الشريف، مطالبًا بالابتعاد عن الأصناف التي ليس بها عجينة سكرية. وأضاف "نزيه" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن بعض حلاوة المولد تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، نظرًا لاحتوائها على تلوث ميكروبي أو كيمائي بسبب احتوائها على مواد حافظة أو ألون غير حافظة.
دار-الافتاء-المصرية

هل الزواج العرفي والهبة حرام؟ الإفتاء ترد (فيديو)

رد الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي جاء فيه: الزواج العرفي حلال أم حرام، وهل يعتبر زنا". وعلق العجمي، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إنه على السائل أن يوضح طريقة الزواج لنفتيه إذا كان حلال أم حرام". وردًا على شخص يقول: "هل يجوز العمل بمتجر بدولة أجنبية به مبيعات محرمة مصنعة من لحوم الخنزير وغيره"، أكد أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز له العمل بهذا المتجر، وإن وجد غيره أولى".
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الرئيس-السيسى

تعتمد على المواهب.. السيسي يوجه بمواصلة تطوير التعليم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار جهود وزارة التربية والتعليم في إطار المخطط الشامل لتطوير التعليم في مصر على مستوى المراحل المختلفة للتعليم الأساسي والجامعي؛ لصياغة ثقافة جديدة ومتطورة تعتمد على نهج المعرفة، بحيث تستمر تلك الثقافة مع الطالب على مدار المراحل التعليمية وحتى بعد التخرج، بالإضافة إلى التركيز على اكتشاف المواهب والنابغين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

إعفاء من المصروفات.. قرار بخصوص أبناء العاملين السابقين بالتعليم

أصدر الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية وقطاعات الوزارة يحمل رقم (8) بتاريخ 24 أكتوبر 2019 يتضمن، إعفاء أبناء المعلمين السابقين المحالين للمعاش أو المتوفين من رسوم كافة الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني الواردة بالقرار الوزاري رقم (193) لسنة 2019، بالإضافة إلى تخصيص المدارس التجريبية الرسمية للغات إعفاء بنسبة 50% من مقابل خدمات التجريبي المقررة بالقرار رقم (273) لسنة 2013 وتعديلاته.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

طارق شوقي: المعلم هو أساس العملية التعليمية

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، مشددا على أن وظيفة المعلم ليست مجرد وظيفة روتينية. جاء ذلك خلال ترأس وزير التربية والتعليم اجتماع الأكاديمية المهنية للمعلمين، مساء أمس الخميس؛ لمناقشة آليات إصدار شهادة صلاحية مزاولة المهنة بالورش التي نظمتها الأكاديمية خلال الشهر الجاري والتي حضرها عمداء كليات التربية من جميع الجامعات وخبراء التعليم والمجالس الاستشارية للمشاركة في وضع خطط لتطوير شهادة الصلاحية التي تمنحها الأكاديمية للمعلم.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

جودة التعليم: تطوير نظام الاعتماد للمؤسسات التعليمية في 2020

بدأت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لقاءات مع المراجعين الخارجين للتعليم قبل الجامعي (التابعين للهيئة) إيذانا ببدء أعمال المراجعة الخارجية للمدارس المتقدمة للاعتماد من الهيئة للعام الدراسي 2019-2020. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن اللقاءات ستستمر على مدار 3 أيام متتالية مقسمة لمراجعي مرحلة التعليم الأساسي والثانوي واليوم الثاني للتعليم رياض الأطفال واليوم الثالث زيارات المتابعة للمدارس المعتمدة التي سوف تعاود الهيئة زيارتها للوقوف على مدى التزامها بمعايير الجودة.
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