«التعليم» تبحث تدريس المناهج المصرية بالصومال

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م

طارق شوقي

بحث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع الدكتور عبدالله محمد حسن وزير التربية والتعليم العالي والثقافة بولاية بونتلاند بجمهورية الصومال الفيدرالية أوجه التعاون بين البلدين. وناقش الجانبان افتتاح 6 مدارس مصرية جديدة بولاية بونتلاند، وتوقيع بروتوكول تعاون للتوسع في إنشاء مدارس تعليم مزدوج بالولاية، بالإضافة إلى إمكانية التصريح بإنشاء مدارس مصرية خاصة في الصومال من خلال الحصول على رخصة لتدريس المناهج المصرية بالصومال.

وأكد شوقي على عمق العلاقات التاريخية الوثيقة مع دول القرن الإفريقي وخاصة الصومال، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على التعاون مع دولة الصومال في تحقيق التنمية المستدامة وإعادة بناء مؤسساته وتأهيل كوادره.في سياق متصل، قدم الدكتور عبد الله محمد حسن الشكر للدولة المصرية لوقوفها بجانب جمهورية الصومال