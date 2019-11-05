المنتخب الأولمبي جاهز لمواجهة مالي ببطولة إفريقيا

تحرير:كريم أحمد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م

منتخب مصر الأولمبي

قبل 72 ساعة من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، أصبح المنتخب الوطني الأولمبي، جاهزًا لمواجهة نظيره المالي في المباراة الافتتاحية التي ستنطلق في السادسة مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، حيث أدى الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، وظهر فيه جميع اللاعبين بمستوى جيد بعث الطمأنينة في نفس الجهاز الفنى على سير التدريبات، وأن اللاعبين وصلوا للمستوى المطلوب.

وأكد شوقي غريب أنه لا يفكر سوى في مواجهة مالي في المباراة الافتتاحية التي يسعى من خلالها لتحقيق الفوز وقطع خطوة نحو تحقيق الهدف، وأن كل المنتخبات التي تقع في مجموعتنا كلها جيدة والمستويات متقاربة جدا بين الفرق الأربعة. وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد أجرى