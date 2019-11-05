رياضة

المنتخب الأولمبي جاهز لمواجهة مالي ببطولة إفريقيا

تحرير:كريم أحمد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م
منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي
قبل 72 ساعة من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، أصبح المنتخب الوطني الأولمبي، جاهزًا لمواجهة نظيره المالي في المباراة الافتتاحية التي ستنطلق في السادسة مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، حيث أدى الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، وظهر فيه جميع اللاعبين بمستوى جيد بعث الطمأنينة في نفس الجهاز الفنى على سير التدريبات، وأن اللاعبين وصلوا للمستوى المطلوب.
وأكد شوقي غريب أنه لا يفكر سوى في مواجهة مالي في المباراة الافتتاحية التي يسعى من خلالها لتحقيق الفوز وقطع خطوة نحو تحقيق الهدف، وأن كل المنتخبات التي تقع في مجموعتنا كلها جيدة والمستويات متقاربة جدا بين الفرق الأربعة. وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد أجرى
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حسام البدري

البدري يستبعد لاعبي بيراميدز ويضم أيمن أشرف

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري استدعاء كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش، وأيمن أشرف لاعب الأهلي بعد الحصول على تصريح التجنيد الخاص به، للانضمام لمعسكر الفراعنة، والمقام حاليًّا ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك بعد اعتذار نادي بيراميدز عن عدم إرسال لاعبيه في الوقت المحدد، للانضمام لتجمع المعسكر أسوة بباقي الأندية، وقراره بإرسال اللاعبين في الوقت الرسمي فقط، ووفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة، فإن الجهاز الفني للفراعنة سيكتفي بالثنائي الذي تم استدعاؤه مع اللاعبين المنضمين والمحترفين للتواجد في المعسكر.
قرعة أمم أفريقيا تحت 23

حضور تاريخي لبنات حواء في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا

سيكون حضور التحكيم العربي مميزا في النسخة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، واختارت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة الجيبوتي سليمان حسن وابري 25 حكمًا لإدارة البطولة بواقع 12 للساحة من بينهم الرواندية سلمى موكاسانجا و13 مساعدًا منهم المغربية فتيحة جرموني والزامبية ديانا شيكوتيشا وهي المرة الثانية في تاريخ بطولات "كاف"، التي يظهر فيها العنصر النسائي بعد بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا التي أقيمت في تنزانيا بمشاركة ثلاث من بنات حواء.
بيراميدز (1)

بيراميدز يصدر بيانًا بشأن أزمة انضمام لاعبيه للمنتخب

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي، إرسال لاعبيه السبعة إلى معسكر المنتخب المصري غدا بعد أزمة هددت بتأجيل أو عدم ضمهم للمعسكر، الأمر بدأ باعتراض مسؤولي الأزرق على إرسال لاعبيه في وقت مبكر للغاية إلى المنتخب خارج الإطار الزمني المسموح به من "فيفا". وجاء نص بيان كالتالي: فوجئ مجلس إدارة بيراميدز بالخطاب المرسل من اتحاد الكرة بشأن استدعاء لاعبي المنتخب الأول إلى معسكر المنتخب من الفترة 5/ 11/ 2019 وحتى 19/ 11/ 2019، لا سيما أنه تزامن مع تعديل جدول مباريات الدوري العام بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين الأندية المصرية.
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قرعة أمم أفريقيا تحت 23

حضور تاريخي لبنات حواء في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا

سيكون حضور التحكيم العربي مميزا في النسخة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، واختارت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة الجيبوتي سليمان حسن وابري 25 حكمًا لإدارة البطولة بواقع 12 للساحة من بينهم الرواندية سلمى موكاسانجا و13 مساعدًا منهم المغربية فتيحة جرموني والزامبية ديانا شيكوتيشا وهي المرة الثانية في تاريخ بطولات "كاف"، التي يظهر فيها العنصر النسائي بعد بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا التي أقيمت في تنزانيا بمشاركة ثلاث من بنات حواء.
مصر‎

مفاجآت مدوية في القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، القائمة النهائيه التي ستخوض بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وشهدت القائمة استبعاد كل من الحارس مصطفى شوبير لاعب الأهلي، ومحمد صادق وأحمد أيمن من الإسماعيلي وأحمد حمدي من الجونة وناصر منسي من طلائع الجيش، بالإضافة إلى محمد محمود لاعب الأهلي المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأدي المنتخب مرانه على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة مساء اليوم الثلاثاء، بعدها تم الإعلان عن القائمة.
ميتشو

سر حضور ميتشو مواجهة مصر وجنوب إفريقيا

حرص المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش (ميتشو)، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حضور مباراة منتخب مصر الأولمبي الودية أمام جنوب إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، جاء عن طريق رمضان صبحي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكان الفريقان قد تواجها يوم الجمعة الماضي على استاد الإسماعيلية وديا، وانتهى اللقاء بهدف لكل منهما، في لقاء من ثلاثة أشواط.
منتخب-مصر-الاولمبي

المنتخب الأولمبي يهزم جنوب إفريقيا وديًّا

حقق المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني، فوزًا صعبًا على نظيره جنوب إفريقيا، بهدف نظيف، جاء عن طريق رمضان صبحي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكان الفريقان قد تواجها يوم الجمعة الماضية على استاد الإسماعيلية وديًّا، وانتهى اللقاء بهدف لكل منهما، في لقاء من ثلاثة أشواط.
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