جريمة

«36 طعنة وجثتان».. كواليس يوم الدم في كفر الشرفاء

قبل 9 أشهر لم يكن حال «سحر»، بالأفضل بل وصلت الأحداث إلى ذروتها، ولم تطق العيش مع زوجها تحت سقف واحد، طلبت الطلاق ويذهب كل منهما لحال لسبيله ولكن قوبل طلبها بالرفض
تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
بيوت هشة، وقلوب تلاشت منها الرحمة، وتصدرت القسوة والغل المشهد، بينما لعب الشيطان دور السنيد أدوار البطولة للبشر، ذات ليلة نظرت في المرآة بوجه عابس فوجدت شخصا غير«سحر» التي تعرفها، عيون ملت من البكاء، وسواد عرف طريقه أسفلها، ملامح باهتة، جسد نحيل لم يعد قادرا على العذاب، سقطت دموعها ليكتمل مشهد الحزن، اتخذت قرارها بالانفصال عن «صلاح» شيطان الإنس الذي حول حياتها لجحيم، وسرق منها أجمل أيام العمر، انتزعت منه حريتها، فسلب منها روحها وسار على أشلاء جثتها، بعدما استبدل الحب بالسكين، والدم بعشرة السنين، إذ دق الحزن الباب وبات الفرح خارج "الكادر" في مشهد دموي يعجز كاتب أفلام رعب عن تجسيده على الشاشة.
سنوات الحب والعذاب قبل ربع قرن جمع الحب بين قلبي «سحر» ونجل خالها «صلاح» تكلل بالزواج، مرت الأيام سريعا ورزقهما الله بولد وابنتين، ولأن دوام الحال من المحال عرفت الخلافات طريقها للبيت الهادئ، سرعان ما تغيرت طباع الزوج وكأنه شخص آخر غير الذي تزوجته «سحر» وما بين الضرب
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جثه-في-ارض-زراعيه (2)

«عزمهم على عصير وقتلوه».. كواليس مقتل «بيشوي» في الجيزة

لم يكن يتخيل «بيشوي ملاك» صاحب الـ16 عاما أنه سيدفع حياته ثمنا لطيبة قلبه وعطفه على اثنين يقيمان بالقرب من منطقته بالطالبية، تعرف عليهما منذ فترة قريبة، في المقابل كان يخطط الشياطين لقتله والتخلص منه وسرقة التوك توك الذي اشتراه له والده قبل قتله بأيام.
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8 ساعات رعبا.. 200 رجل إطفاء في مواجهة «جحيم قليوب»

الخامسة مساء أمس الإثنين، حيث وقت المغيب، تنسدل أشعة الشمس خلف الغيوم معلنة قدوم الليل، استقل مصطفى أحمد سيارته قاصدا محل عمله في منطقة المهندسين قادما من مدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، رحلة يومية يقطعها الرجل الثلاثيني مرتين، يمر خلاله على مصنع "أبوحوا" للدراجات النارية المكون من 3 طوابق، يلاحظ حركة الدخول والخروج وسط نشاط ملحوظ لحركة سيارات النقل لكن ثمة شيئا جديدا رمقته عيناه للمرة الأولى أدخنة كثيفة تتصاعد من تلك المنشأة الصناعية لكن الوقت لم يسعفه للتوقف ومعرفة تفاصيلها.
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النيابة تُعاين مصنع قليوب وتستمع لأقوال العاملين

بدأت النيابة العامة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها فى حادث اندلاع حريق بمصنع للدراجات البخارية بمنطقة "كفر أبوجمعة " بمركز بقليوب، حيث استمعت النيابة العامة إلى أقوال اثنين من مديري المصنع، وعدد من العاملين حول أسباب الحادث، إذ طلبت النيابة استدعاء صاحب المصنع، حيث توصلت التحريات إلى أن مالك المصنع متواجد خارج البلاد في الصين. وكشفت المعاينة المبدئية للمصنع، أن الخسائر تقدر بملايين الجنيهات، فيما أمرت النيابة بتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.
كلبش

آباء قتلة.. الأول حاول تأديبه والثاني منعه من الكيف

منذ الوهلة الأولى التي يقدم فيها الرجل على الزواج من رفيقة دربه يراوده حلم ولا شيء دونه سرعان ما يتحقق على لسان الطبيب يزف له الخبر السار وأن عليه الانتظار 9 أشهر لاستقبال ولي العهد، يتلهف مرور تلك الأيام حتى يتنامى إلى مسامعه بكاء ذلك الرضيع معلنا حضوره إلى الدنيا، يضحى وجل همه تلبية احتياجاته، يرجو الله أن يمنحه مستقبلا مشرقا يحاول تقويم سلوكه حال تعثرت قدماه وسط الطريق لكن بعض الأحيان ينتهي الدرس التعليمي بوفاة الابن على يد أبيه كما حدث مرتين في محافظة الجيزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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طعن-بالسكين

حكاية جملة دفعت موظفا لقتل طليقته وذبح شقيقها بالمرج

دقات قلبه سريعة، توتر يسيطر عليه، الحدث ليس بالهين، لقاء سيجمعه بطليقته حال حضورها للاطمئنان على ابنها الذي يمكث مع والده عقب انفصالهما، أفكار عدة تدور في عقل موظف بشركة وادي النيل للمقاولات، كيف ستكون الجلسة؟ ماذا سيخبرها حال وقوع عينيه عليها؟ لكن لم يدُر فى خلده أن الأمر سينتهي بجريمة قتل ستزج به خلف القضبان لينتظر مصيره الذي سيكتبه القدر على لسان القاضي بتهمة القتل، في جريمة بشعة أضحت حديث الساعة، يتناقل تفاصيلها أهالي منطقة المرج في محافظة القاهرة.
المتهم

بـ36 طعنة وذبح الرقبة.. ماذا فعل موظف بطليقته وشقيقها بالمرج؟

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من القبض على المتهم بقتل طليقته وشقيقها بمنطقة المرج. تلقى اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المرج يفيد باستقبال مستشفى السلام "سحر. أ" 48 سنة، ربة منزل، متوفية إثر إصابتها بعدد 11 طعنة متفرقة بالجسم، و"حسام. أ" 25 سنة، عاطل، شقيق الأولى، متوفى إثر إصابته بـ25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرقبة.
سرقة-هاتف-محمول

من القاهرة إلى شبرا.. رحلة حل لغز سرقة الهواتف

7 بلاغات سرقة هواتف محمولة من المواطنين وردت لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، شكلت لغزا محيرا أمام رجال البحث الجنائي، ليوجه مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى تنسيقا مع قطاع المساعدات الفنية والأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع اللواء علاء الدين سليم، تركزت جهوده على فحص أماكن ارتكاب تلك الوقائع، ومراجعة كاميرات المراقبة في هذه الأماكن، ومراجعة المفرج عنهم حديثا وأرباب السوابق المشهور عنهم ارتكاب هذه الوقائع.
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22 حالة وفاة.. ضحايا الأمطار في المحافظات

أمطار غزيرة وطقس سيئ ضرب بعض المحافظات، وخلفت عدد من الوفيات غالبيتها بسبب الصعق الكهربائي الناتج عن أعمدة الإنارة في الشوارع، حيث كانت البداية بمشهد مؤسف في فيديو انتشر على مواقع التواصل أبكى الجميع، لـ"مروة" طفة الشرقية التي توفيت بسبب صعق كهربائي، وكان مشهد انتشال جثتها من المياه بـ"لودر" في غاية الحزن، بينما سما الشطلاوي طالبة الصف السادس الابتدائي لقي مصرعها في الغربية، وفي سيناء توفي رجل ونجلته غرقا، بعدما وصلت مياه السيل إلى منزلهم، والحال لم يكن بالأفضل في الإسكندرية، إذ توفي عامل نطافة أثناء عمله في شفط مياه الأمطار.
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