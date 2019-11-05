بيراميدز يصدر بيانًا بشأن أزمة انضمام لاعبيه للمنتخب

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي، إرسال لاعبيه السبعة إلى معسكر المنتخب المصري غدا بعد أزمة هددت بتأجيل أو عدم ضمهم للمعسكر، الأمر بدأ باعتراض مسؤولي الأزرق على إرسال لاعبيه في وقت مبكر للغاية إلى المنتخب خارج الإطار الزمني المسموح به من "فيفا". وجاء نص بيان كالتالي: فوجئ مجلس إدارة بيراميدز بالخطاب المرسل من اتحاد الكرة بشأن استدعاء لاعبي المنتخب الأول إلى معسكر المنتخب من الفترة 5/ 11/ 2019 وحتى 19/ 11/ 2019، لا سيما أنه تزامن مع تعديل جدول مباريات الدوري العام بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين الأندية المصرية.

وفي الشأن، يود نادي بيراميدز إف سي التأكيد لمتابعي الشأن الرياضي في مصرنا الحبيبة على الحقائق التالية: لقد حرص نادي بيراميدز إف سي طوال الفترة الماضية ونأى بنفسه عن التدخل في النزاعات والخلافات التي نشأت بين الأندية المنافسة على جدول مباريات الدوري العام، إيمانًا منه بقدرة القائمين على منظومة الكرة

وفي الشأن، يود نادي بيراميدز إف سي التأكيد لمتابعي الشأن الرياضي في مصرنا الحبيبة على الحقائق التالية:

لقد حرص نادي بيراميدز إف سي طوال الفترة الماضية ونأى بنفسه عن التدخل في النزاعات والخلافات التي نشأت بين الأندية المنافسة على جدول مباريات الدوري العام، إيمانًا منه بقدرة القائمين على منظومة الكرة المصرية في تخطي العقبات بما فيه خير للرياضة المصرية، إلا أنّ النادي لن يتردد في الدفاع عن حقوقه المشروعة في تحقيق تكافؤ الفرص بين الأندية المصرية، لا سيما مع الأندية المنافسة.

ومما لا شك فيه أنّ تحديد مواعيد استدعاء اللاعبين من الأندية الوطنية إلى المنتخب الوطني الأول هو حق أصيل للاتحاد الوطني، إلا أنّه يجب أن يمارس هذا الحق بالتنسيق مع النادي الوطني، وبما لا يخالف الأعراف الدولية وقواعد الفيفا في هذا الشأن، ولا شك في أنه من المسلم به عدم جواز الاستدعاء خارج الأجندة الدولية المعتمدة من الفيفا، حتى يتسنى للأندية الوطنية الاستفادة من خبرات وخدمات لاعبيها بحسبانه حقا أصيلا لها.

ومن هذا المنطلق، وإداركا من مجلس إدارة النادي لأهمية مشاركة لاعبيه في المنتخب الوطني الأول بحسبانها مبعث فخر للنادي، يؤكد النادي على اعتزازه بمشاركة هذا العدد الكبير من لاعبيه في المنتخب الوطني الأول، ويحرص على أن يتم ذلك في إطار الحفاظ على المصالح المشروعة للنادي، وبما لا يخل بالتوازن المنشود بين المصلحة القومية من جهة، والمصالح المشروعة للنادي الوطني من جهة أخرى، لا سيما أن النادي يشارك في مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية، ولا شك في أنّ نجاح النادي في هذه المسابقة يعني نجاح الكرة المصرية، والعكس صحيح.

ومن المعلوم لكل متابعي الشأن الرياضي في مصرنا الحبيبة أنّ نادي بيراميدز إف سي يشارك حاليًّا في مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية، ونادي بيراميدز إف سي هو النادي الوحيد من الأندية المصرية المشاركة في المسابقة المذكورة الذي نال شرف مشاركة لاعبيه في صفوف المنتخب الوطني الأول بعدد كبير يشكل القوام الرئيس للفريق الأول في النادي (سبعة لاعبين)، ومع ذلك لم يتلكأ النادي عن المشاركة في هذا العرس الوطني، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك على حساب مصالحه المشروعة، التي لن يقبل مجلس إدارة النادي المساس بها بأي شكل من الأشكال.

ولا غضاضة في ذكر بعض مظاهر المساس بالمصالح المشروعة لنادي بيراميدز إف سي وفقًا للآتي:

1- ضغط مباريات مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية وإرهاق لاعبي النادي

لا شك أن جدول مباريات مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية يتم وضعه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومن المعلوم للكل أنّ آخر مباراة شارك فيها النادي في مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية كانت يوم 3 نوفمبر 2019، (أي بعد تاريخ إرسال خطاب استدعاء لاعبي المنتخب الوطني الأول بيوم واحد، وقبل تاريخ الاستدعاء بيومين فقط)، وسبقها مباريات أخرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، ولا يخفى على أحد المصاعب الفنية والجسدية والصحية لانضمام لاعبي النادي إلى المنتخب الوطني الأول ضمن هذه الفترة القصيرة دون أي راحة!!

2- لاعبو الأندية المنافسة في فترة راحة كافية

من المعلوم للكل أنّ لاعبي الأندية المنافسة لنادي بيراميدز إف سي الذين تم استدعاؤهم إلى معسكر المنتخب الأول كانوا ضمن فترة راحة كافية تؤهلهم للانضمام إلى معسكر المنتخب الأول دون وجود أي مخاطر صحية أو جسدية أو فنية عليهم، ولعلّ السب في ذلك يعود إلى عدم مشاركة هذه الأندية المنافسة في البطولات القارية منذ فترة طويلة، فضلا عن تأجيل بعض مبارياتهم في جدول الدوري العام.



لذا، يبدي مجلس إدارة نادي بيراميدز إف سي اعتراضه على تعديل جدول مباريات الدوري العام، لإخلال ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المعنية، وكذلك، يبدي النادي اعتراضه على المساس بالمصالح المشروعة لنادي بيراميدز إف سي.

إلا أنّه إعلاءً للمصلحة العليا والوطنية للمنتخب الوطني الأول، وفي ضوء تأجيل موعد مباراة النادي المقررة بتاريخ 24/ 11/ 2019، وإيمانًا من مجلس إدارة النادي بأهمية مشاركة لاعبيه في المنتخب الوطني الأول، قرر نادي بيراميدز إف سي إرسال لاعبي النادي المشار إليهم في خطاب اتحاد الكرة بدءًا من يوم 06/ 11/ 2019، مع احتفاظ النادي بكل حقوقه القانونية في هذا الشأن.

وأخيرًا، يؤكد نادي بيراميدز إف سي على ثقته المطلقة في قدرة القائمين على منظومة الكرة المصرية على تجاوز الأزمات على النحو الذي يعود بالخير على الكرة المصرية.