حضور تاريخي لبنات حواء في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا

تحرير:كريم أحمد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ م

أمم إفريقيا

سيكون حضور التحكيم العربي مميزا في النسخة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، واختارت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة الجيبوتي سليمان حسن وابري 25 حكمًا لإدارة البطولة بواقع 12 للساحة من بينهم الرواندية سلمى موكاسانجا و13 مساعدًا منهم المغربية فتيحة جرموني والزامبية ديانا شيكوتيشا وهي المرة الثانية في تاريخ بطولات "كاف"، التي يظهر فيها العنصر النسائي بعد بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا التي أقيمت في تنزانيا بمشاركة ثلاث من بنات حواء.

ثمانية حكام عرب يشاركون في هذه النسخة من بينهم 5 للساحة هم المصري محمد معروف والتونسي سليم بالخواص والجزائري لحلو بن إبراهيم والجيبوتي سليمان أحمد دجاما وعلي محمد من جزر القمر، بالإضافة لمساعدين اثنين هما المصري يوسف البساطي والتونسي حسان خليل. وسيكون التونسي سليم بالخواص البالغ من العمر 40 عامًا، أكبر