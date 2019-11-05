رياضة

حضور تاريخي لبنات حواء في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا

تحرير:كريم أحمد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ م
أمم إفريقيا
أمم إفريقيا
سيكون حضور التحكيم العربي مميزا في النسخة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، واختارت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة الجيبوتي سليمان حسن وابري 25 حكمًا لإدارة البطولة بواقع 12 للساحة من بينهم الرواندية سلمى موكاسانجا و13 مساعدًا منهم المغربية فتيحة جرموني والزامبية ديانا شيكوتيشا وهي المرة الثانية في تاريخ بطولات "كاف"، التي يظهر فيها العنصر النسائي بعد بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا التي أقيمت في تنزانيا بمشاركة ثلاث من بنات حواء.
ثمانية حكام عرب يشاركون في هذه النسخة من بينهم 5 للساحة هم المصري محمد معروف والتونسي سليم بالخواص والجزائري لحلو بن إبراهيم والجيبوتي سليمان أحمد دجاما وعلي محمد من جزر القمر، بالإضافة لمساعدين اثنين هما المصري يوسف البساطي والتونسي حسان خليل. وسيكون التونسي سليم بالخواص البالغ من العمر 40 عامًا، أكبر
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حسام البدري

البدري يستبعد لاعبي بيراميدز ويضم أيمن أشرف

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري استدعاء كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش، وأيمن أشرف لاعب الأهلي بعد الحصول على تصريح التجنيد الخاص به، للانضمام لمعسكر الفراعنة، والمقام حاليًّا ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك بعد اعتذار نادي بيراميدز عن عدم إرسال لاعبيه في الوقت المحدد، للانضمام لتجمع المعسكر أسوة بباقي الأندية، وقراره بإرسال اللاعبين في الوقت الرسمي فقط، ووفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة، فإن الجهاز الفني للفراعنة سيكتفي بالثنائي الذي تم استدعاؤه مع اللاعبين المنضمين والمحترفين للتواجد في المعسكر.
بيراميدز (1)

بيراميدز يصدر بيانًا بشأن أزمة انضمام لاعبيه للمنتخب

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي، إرسال لاعبيه السبعة إلى معسكر المنتخب المصري غدا بعد أزمة هددت بتأجيل أو عدم ضمهم للمعسكر، الأمر بدأ باعتراض مسؤولي الأزرق على إرسال لاعبيه في وقت مبكر للغاية إلى المنتخب خارج الإطار الزمني المسموح به من "فيفا". وجاء نص بيان كالتالي: فوجئ مجلس إدارة بيراميدز بالخطاب المرسل من اتحاد الكرة بشأن استدعاء لاعبي المنتخب الأول إلى معسكر المنتخب من الفترة 5/ 11/ 2019 وحتى 19/ 11/ 2019، لا سيما أنه تزامن مع تعديل جدول مباريات الدوري العام بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس بين الأندية المصرية.
منتخب-مصر الأولمبي (2)

المنتخب الأولمبي جاهز لمواجهة مالي ببطولة إفريقيا

قبل 72 ساعة من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، أصبح المنتخب الوطني الأولمبي، جاهزًا لمواجهة نظيره المالي في المباراة الافتتاحية التي ستنطلق في السادسة مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، حيث أدى الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، وظهر فيه جميع اللاعبين بمستوى جيد بعث الطمأنينة في نفس الجهاز الفنى على سير التدريبات، وأن اللاعبين وصلوا للمستوى المطلوب.
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منتخب-مصر الأولمبي (2)

المنتخب الأولمبي جاهز لمواجهة مالي ببطولة إفريقيا

قبل 72 ساعة من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، أصبح المنتخب الوطني الأولمبي، جاهزًا لمواجهة نظيره المالي في المباراة الافتتاحية التي ستنطلق في السادسة مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، حيث أدى الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، وظهر فيه جميع اللاعبين بمستوى جيد بعث الطمأنينة في نفس الجهاز الفنى على سير التدريبات، وأن اللاعبين وصلوا للمستوى المطلوب.
ألبيرت كارتير

ألبيرت كارتير مديرًا فنيًا للنجم الساحلي

توصل نادي النجم الساحلي التونسي، لاتفاق مع المدرب الفرنسي ألبيرت كارتير لتولي، قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب فوزي البنزرتي، الذي تمت إقالته منذ فترة وتولى المهمة بشكل مؤقت بدلا منه الثنائي رفيق المحمدي وعماد بن يونس، قبل أن تنشب عدة خلافات بين الثنائي وبين كريم حقي المدير الرياضي للنادي، ليرحل ويتم الاتفاق مع المدرب الفرنسي المخضرم، حيث كشفت صحيفة "الصريح" التونسية عن توصل النجم لاتفاق مع كارتير ليتولى منصب المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة.
منتخب-مصر-الاولمبي

المنتخب الأولمبي يهزم جنوب إفريقيا وديًّا

حقق المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني، فوزًا صعبًا على نظيره جنوب إفريقيا، بهدف نظيف، جاء عن طريق رمضان صبحي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكان الفريقان قد تواجها يوم الجمعة الماضية على استاد الإسماعيلية وديًّا، وانتهى اللقاء بهدف لكل منهما، في لقاء من ثلاثة أشواط.
منتخب- تونس‎

معلول وساسي يشاركان في تعادل تونس مع الكاميرون

حسم التعادل السلبي مواجهة المنتخب التونسي الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب الكاميرون، الودية التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب رادس، ضمن استعدادات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021، والتي تقام في الكاميرون، وشهدت المباراة مشاركة ثلاثي الدوري المصري علي معلول الظهير الأيسر للأهلي، وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، وعمر لعيوني مهاجم بيراميدز، بينما جلس حمدي النقاز الظهير الأيمن للفارس الأبيض، على مقاعد البدلاء، ولم يشارك في أحداث اللقاء.
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