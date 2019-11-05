البدري يستبعد لاعبي بيراميدز ويضم أيمن أشرف

تحرير:كريم أحمد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ م

حسام البدري

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري استدعاء كريم طارق لاعب فريق طلائع الجيش، وأيمن أشرف لاعب الأهلي بعد الحصول على تصريح التجنيد الخاص به، للانضمام لمعسكر الفراعنة، والمقام حاليًّا ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك بعد اعتذار نادي بيراميدز عن عدم إرسال لاعبيه في الوقت المحدد، للانضمام لتجمع المعسكر أسوة بباقي الأندية، وقراره بإرسال اللاعبين في الوقت الرسمي فقط، ووفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة، فإن الجهاز الفني للفراعنة سيكتفي بالثنائي الذي تم استدعاؤه مع اللاعبين المنضمين والمحترفين للتواجد في المعسكر.

وكان أيمن أشرف قد تم استدعاؤه من قبل إلى معسكر المنتخب، قبل أن يتم استبعاده لعدم إتمام إجراءات تصريح التجنيد الخاص به، قبل أن يتم إنهاء الأمر بنجاح، وفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة. وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن عن قائمة مبدئية ضمت 32 لاعبا استعدادًا لمعسكر نوفمبر، قبل خوض التصفيات المؤهلة