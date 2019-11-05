رياضة

هل يكرر محسن صالح أزمة طه إسماعيل في الأهلي؟

قرر مجلس الأهلي بقيادة محمود الخطيب تعيين محسن صالح رئيسًا للجنة التخطيط خلفًا لطه إسماعيل الذي استقال بسبب تحليله المباريات في القنوات الفضائية فهل يتكرر الأمر مجددًا
تحرير:أحمد سعيد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م
محسن صالح
محسن صالح
أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، عن تعيين محسن صالح، رئيسًا للجنة التخطيط لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مع استمرار عضوية الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو، نجمي الفريق الأحمر السابقين، خلفًا للمستقيل طه إسماعيل رئيس اللجنة السابق الذي لم يستمر في منصبه على خلفية رفض مسؤولي النادي الأهلي عمله بتحليل المباريات في قناة ON SPORT، بجانب منصبه كرئيس للجنة التخطيط، قبل أن يوجه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الشكر له على الفترة التي ترأس فيها اللجنة.
  تكرار الأزمة؟ قرار التعاقد مع محسن صالح أثار العديد من علامات الاستفهام بين جماهير النادي الأهلي، وخاصة أن مدرب منتخب مصر السابق يقيم في الإمارات منذ فترة كبيرة، بالإضافة إلى عمله في قناة أبو ظبي الرياضية، بشكل مستمر لتحليل الدوري الإماراتي، فهل يستغنى محسن صالح عن كل هذا ويعود لمصر وإنهاء كل
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ليفربول - جينيك

ليفربول يعبر جينك ويخطف الصدارة بالتشامبيونزليج

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق الفوز على نظيره كي آر سي جينك البلجيكي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة، في بطولة دوري أبطال أوروبا (التشامبيونزليج)، المباراة شهدت تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز أساسيًا في المباراة، وتمكن جيورجينهو فاينالدوم لاعب ليفربول من تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 14، لكن تمكن مبوانا ساماتا من معادلة النتيجة في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.
تشيلسي - أياكس

التعادل يحسم مواجهة تشيلسي وأياكس المثيرة

في مباراة مثيرة، شهدت طردين وثمانية أهداف، حسم التعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلها، مواجهة فريق تشيلسي الإنجليزي ونظيره أياكس الهولندي، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن أياكس المتصدر، وفالنسيا الذي يحتل المركز الثالث، فيما جاء فريق ليل في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.
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بوروسيا يقلب الطاولة على إنتر ميلان بدورى الأبطال

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كابتن-محسن-صالح

الأهلي يعلن تعيين محسن صالح رئيسًا للجنة التخطيط

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعيين محسن صالح المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر رئيسًا للجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء، وسوف يعقد الخطيب اجتماعًا مع لجنة التخطيط خلال الأيام القليلة المقبلة لترتيب العديد من الملفات والاتفاق على خطة العمل الخاصة باللجنة في الفترة المقبلة سواء على مستوى الفريق الأول أو الناشئين أو الأكاديمية أو اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب. وتضم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي كلا من زكريا ناصف وخالد بيبو، نجمي النادي السابقين.
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تركي آل الشيخ: «أتمنى المساهمة في علاج الخطيب»

تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن أزمته السابقة مع إدارة الأهلي، وقال في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد: "في قلة من الجماهير أساءت لوالدتي وده شئ لا يرضي أحد، أنا اللي كان مضايقني هي طريقة تعامل إدارة الأهلي في هذه الأزمة". وأعلن آل الشيخ عن دعمه للنادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» السبت الماضي قائلا: «لا أحد يزايد عليَّ ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي، اختلفت معهم واتشتمت أمي وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب».
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زيادة الرسوم.. قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء بفرع النادي بالشيخ زايد، التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس وجلستين للمكتب التنفيذي، كما اعتمد المجلس زيادة قيمة رسوم العضوية الجديدة سواء العامة أو في الأفرع اعتبارًا من أول ابريل من العام المقبل على أن يتم عرض الزيادة المقررة لاعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل، وذلك على النحو التالي: العضوية العامة لمقر النادي بالجزيرة وجميع الأفرع مؤهل العالي من 500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، ودون المؤهل العالي من 600 ألف جنيه إلى مليون جنيه.
محمود الخطيب- كارتيرون

مجلس الأهلي يبدأ اجتماعه في غياب الخطيب

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه منذ قليل بفرع النادي بالشيخ زايد وذلك لمناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية الخاصة بقطاعات النادي المختلفة، ولم يتمكن محمود الخطيب رئيس النادي من حضور الاجتماع بناء على تعليمات الطبيب المعالج الذي ألزمه بالراحة التامة بمنزله إلى نهاية الأسبوع الجاري بعد عملية الحقن في الظهر التي أجراها مؤخرا، بناءً على نصيحة الطبيب المعالج؛ خوفًا من خوض رئيس القلعة الحمراء لعملية جراحية جديدة، الأمر الذي يخشاه الطاقم الطبي.
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