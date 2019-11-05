هل يكرر محسن صالح أزمة طه إسماعيل في الأهلي؟

قرر مجلس الأهلي بقيادة محمود الخطيب تعيين محسن صالح رئيسًا للجنة التخطيط خلفًا لطه إسماعيل الذي استقال بسبب تحليله المباريات في القنوات الفضائية فهل يتكرر الأمر مجددًا

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م

محسن صالح

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، عن تعيين محسن صالح، رئيسًا للجنة التخطيط لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مع استمرار عضوية الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو، نجمي الفريق الأحمر السابقين، خلفًا للمستقيل طه إسماعيل رئيس اللجنة السابق الذي لم يستمر في منصبه على خلفية رفض مسؤولي النادي الأهلي عمله بتحليل المباريات في قناة ON SPORT، بجانب منصبه كرئيس للجنة التخطيط، قبل أن يوجه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الشكر له على الفترة التي ترأس فيها اللجنة.

تكرار الأزمة؟ قرار التعاقد مع محسن صالح أثار العديد من علامات الاستفهام بين جماهير النادي الأهلي، وخاصة أن مدرب منتخب مصر السابق يقيم في الإمارات منذ فترة كبيرة، بالإضافة إلى عمله في قناة أبو ظبي الرياضية، بشكل مستمر لتحليل الدوري الإماراتي، فهل يستغنى محسن صالح عن كل هذا ويعود لمصر وإنهاء كل