بوروسيا يقلب الطاولة على إنتر ميلان بدورى الأبطال

تحرير:محمد جمال ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م

إنتر وبوروسيا دورتموند

نجح فريق بوروسيا دورتموند الألمانى في الخروج بفوز صعب أمام نظيره إنتر ميلان الإيطالى بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك فى الجولة الرابعة من عمر بطولة دورى الأبطال، سجل لصالح الفريق الألمانى خوان بيرنانت فى الدقيقة الـ64، وأشرف حكيمي فى الدقيقة الـ51 و الـ77، بينما سجل لصالح الإنتر لوتارو مارتينز فى الدقيقة الـ5 و ماتيس فيتشينو فى الدقيقة الـ40. وجاءت المباراة قوية بين الفريقيين، لكن أبناء كونتي فشلوا فى الخروج بفوز على معقل بوروسيا الذى استطاع تعديل النتيجة لصالحه .

وبهذا الفوز يصعد بوروسيا لمركز الوصافة برصيد 7نقاط ويهبط إنتر ميلان للمركز الثالث برصيد 7نقاط، ويتصدر المجموعة برشلونة برصيد 8 نقاط بعد تعادله أمام سللافيا براج الذى يتذيل المجموعة برصيد نقتطين . وعلى الجانب الاخر من نفس الجولة ولكن فى مواجهات المجموعة السابعة، نجح ليون الفرنسي فى الخروج بفوز سهل



وبهذا الفوز يصعد بوروسيا لمركز الوصافة برصيد 7نقاط ويهبط إنتر ميلان للمركز الثالث برصيد 7نقاط، ويتصدر المجموعة برشلونة برصيد 8 نقاط بعد تعادله أمام سللافيا براج الذى يتذيل المجموعة برصيد نقتطين .



وعلى الجانب الاخر من نفس الجولة ولكن فى مواجهات المجموعة السابعة، نجح ليون الفرنسي فى الخروج بفوز سهل أمام بنفيكا البرتغالى بنتيجة ثلاث أهداف لهدف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب بارك أولمبيك ليون .



وبهذا الفوز ينجح الفريق الفرنسي في أن يحتل مركز الوصافة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقتطين عن ليبزج المتصدر برصيد 7 نقاط، بينما يقع بنفيكا فى المركز الأخير برصيد 3 نقاط، ويسبقه زينيت الروسي برصيد 4 نقاط فى المركز الثالث .