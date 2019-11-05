رياضة

بوروسيا يقلب الطاولة على إنتر ميلان بدورى الأبطال

تحرير:محمد جمال ٠٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م
إنتر وبوروسيا دورتموند
إنتر وبوروسيا دورتموند
نجح فريق بوروسيا دورتموند الألمانى في الخروج بفوز صعب أمام نظيره إنتر ميلان الإيطالى بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك فى الجولة الرابعة من عمر بطولة دورى الأبطال، سجل لصالح الفريق الألمانى خوان بيرنانت فى الدقيقة الـ64، وأشرف حكيمي فى الدقيقة الـ51 و الـ77، بينما سجل لصالح الإنتر لوتارو مارتينز فى الدقيقة الـ5 و ماتيس فيتشينو فى الدقيقة الـ40. وجاءت المباراة قوية بين الفريقيين، لكن أبناء كونتي فشلوا فى الخروج بفوز على معقل بوروسيا الذى استطاع تعديل النتيجة لصالحه .
وبهذا الفوز يصعد بوروسيا لمركز الوصافة برصيد 7نقاط ويهبط إنتر ميلان للمركز الثالث برصيد 7نقاط، ويتصدر المجموعة برشلونة برصيد 8 نقاط بعد تعادله أمام سللافيا براج الذى يتذيل المجموعة برصيد نقتطين . وعلى الجانب الاخر من نفس الجولة ولكن فى مواجهات المجموعة السابعة، نجح ليون الفرنسي فى الخروج بفوز سهل
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ليفربول - جينيك

ليفربول يعبر جينك ويخطف الصدارة بالتشامبيونزليج

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق الفوز على نظيره كي آر سي جينك البلجيكي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة، في بطولة دوري أبطال أوروبا (التشامبيونزليج)، المباراة شهدت تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز أساسيًا في المباراة، وتمكن جيورجينهو فاينالدوم لاعب ليفربول من تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 14، لكن تمكن مبوانا ساماتا من معادلة النتيجة في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.
تشيلسي - أياكس

التعادل يحسم مواجهة تشيلسي وأياكس المثيرة

في مباراة مثيرة، شهدت طردين وثمانية أهداف، حسم التعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلها، مواجهة فريق تشيلسي الإنجليزي ونظيره أياكس الهولندي، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن أياكس المتصدر، وفالنسيا الذي يحتل المركز الثالث، فيما جاء فريق ليل في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.
كابتن -محسن- صالح

هل يكرر محسن صالح أزمة طه إسماعيل في الأهلي؟

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، عن تعيين محسن صالح، رئيسًا للجنة التخطيط لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مع استمرار عضوية الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو، نجمي الفريق الأحمر السابقين، خلفًا للمستقيل طه إسماعيل رئيس اللجنة السابق الذي لم يستمر في منصبه على خلفية رفض مسؤولي النادي الأهلي عمله بتحليل المباريات في قناة ON SPORT، بجانب منصبه كرئيس للجنة التخطيط، قبل أن يوجه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الشكر له على الفترة التي ترأس فيها اللجنة.
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برشلونة‎

برشلونة يسقط فى فخ التعادل أمام سلافيا براج

سقط فريق برشلونة الإسبانى فى فخ التعادل أمام نظيره سلافيا براج التشيكي، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، فى إطار الجولة الرابعة من عمر دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا. وحاول برشلونة على مدار المباراة الوصول لهدف الفوز أمام الفريق التشيكي، وجاءت أخطر المحاولات بأقدام البرغوث الأرجنتيني الذى أسكن كرة فى القائم، وأحرز فيدال هدفًا لكنه ألغى، بعد تمريرة مساعدة من ميسي كانت من وضعية تسلل، ليرفع الحكم الراية ويلغى هدف المباراة الوحيد.
ايكس -وتشلسي

تشيلسي يخطف فوزًا غاليًا من أياكس بدورى الأبطال

نجح فريق تشيلسي فى خطف فوز غال على نظيره أياكس أمستردام الهولندى بنتيجة هدف لصفر فى المباراة التى جمعت بينهما فى منافسات المجموعة الثالثة من بطولة دورى أبطال أوروبا، والتى أقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا. وعلى الرغم من أن المباراة جاءت قوية إلا أن التعادل السلبي سيطر عليها حتى جاءت الدقيقة 86 التي أحرز خلالها بتشواي هدف تشيلسي ليقود فريقه نحو حصد 3 نقاط غالية يتساوى بها مع أياكس برصيد 6 نقاط كما تضم المجموعة كلا من فالنسيا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط وليل فى المركز الأخير بدون نقاط.
انتر ميلان‎

قمة إنتر ودورتموند تخطف الأضواء في دوري الأبطال

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يرحل ليفربول لمواجهة جينيك البلجيكي على ملعب لومينوس أرينا في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويحتل ليفربول المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل جينيك الترتيب برصيد نقطة واحدة، وضمن مباريات نفس المجموعة يستقبل ريد بول سالزبورج النمساوي نظيره نابولي الإيطالي الساعة التاسعة مساءً، ويحتل نابولي الصدارة برصيد 4 نقاط، بينما يوجد سالزبورج في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.
ديبالا

ديبالا يهدى يوفنتوس الفوز أمام لوكومتيف موسكو

نجح فريق يوفنتوس الإيطالى في اقتناص فوز صعب من لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة هدفين لهدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب يوفنتوس، وجاءت المباراة فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة، وسجل هدفي المباراة باولو ديبالا فى الدقيقة 77 و79. وبهذا الفوز يتصدر اليوفى المجموعة الرابعة متعادلا فى النقاط مع أتليتكو مدريد الوصيف برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما يحتل لوكوموتيف موسكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويتذيل ليفركوزن الألمانى المجموعة بدون نقاط.
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