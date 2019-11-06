التعادل يحسم مواجهة تشيلسي وأياكس المثيرة

تحرير:علي الزيني ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ ص

تشيلسي و أياكس

في مباراة مثيرة، شهدت طردين وثمانية أهداف، حسم التعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلها، مواجهة فريق تشيلسي الإنجليزي ونظيره أياكس الهولندي، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن أياكس المتصدر، وفالنسيا الذي يحتل المركز الثالث، فيما جاء فريق ليل في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

فريق أياكس سجل هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة الثانية، عن طريق أبراهام بالخطأ في مرماه، وبعد ثلاث دقائق، أدرك جورجينهو هدف التعادل لفريق تشيلسي من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 20 سجل بروميس الهدف الثاني للضيوف، وأضاف كيبا الهدف الثالث بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الهولندي بنتيجة (3 - 1 ). وفي