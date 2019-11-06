رياضة

ليفربول يعبر جينك ويخطف الصدارة بالتشامبيونزليج

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص
ليفربول
ليفربول
تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق الفوز على نظيره كي آر سي جينك البلجيكي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة، في بطولة دوري أبطال أوروبا (التشامبيونزليج)، المباراة شهدت تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز أساسيًا في المباراة، وتمكن جيورجينهو فاينالدوم لاعب ليفربول من تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 14، لكن تمكن مبوانا ساماتا من معادلة النتيجة في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.
في الشوط الثاني الأمر لم يأخذ الكثير من الوقت ونجح أليكس أوكسليد تشامبرلين من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53، من صناعة الفرعون المصري محمد صلاح، ليواصل الإنجليزي تألقه مع الريدز بعد عودته من الإصابة. وفي ذات المجموعة سقط نابولي الإيطالي في فخ التعادل أمام نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، بهدف لكلا
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تشيلسي - أياكس

التعادل يحسم مواجهة تشيلسي وأياكس المثيرة

في مباراة مثيرة، شهدت طردين وثمانية أهداف، حسم التعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلها، مواجهة فريق تشيلسي الإنجليزي ونظيره أياكس الهولندي، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن أياكس المتصدر، وفالنسيا الذي يحتل المركز الثالث، فيما جاء فريق ليل في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.
بوروسيا-انتر

بوروسيا يقلب الطاولة على إنتر ميلان بدورى الأبطال

نجح فريق بوروسيا دورتموند الألمانى في الخروج بفوز صعب أمام نظيره إنتر ميلان الإيطالى بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك فى الجولة الرابعة من عمر بطولة دورى الأبطال، سجل لصالح الفريق الألمانى خوان بيرنانت فى الدقيقة الـ64، وأشرف حكيمي فى الدقيقة الـ51 و الـ77، بينما سجل لصالح الإنتر لوتارو مارتينز فى الدقيقة الـ5 و ماتيس فيتشينو فى الدقيقة الـ40. وجاءت المباراة قوية بين الفريقيين، لكن أبناء كونتي فشلوا فى الخروج بفوز على معقل بوروسيا الذى استطاع تعديل النتيجة لصالحه .
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هل يكرر محسن صالح أزمة طه إسماعيل في الأهلي؟

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، عن تعيين محسن صالح، رئيسًا للجنة التخطيط لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مع استمرار عضوية الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو، نجمي الفريق الأحمر السابقين، خلفًا للمستقيل طه إسماعيل رئيس اللجنة السابق الذي لم يستمر في منصبه على خلفية رفض مسؤولي النادي الأهلي عمله بتحليل المباريات في قناة ON SPORT، بجانب منصبه كرئيس للجنة التخطيط، قبل أن يوجه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الشكر له على الفترة التي ترأس فيها اللجنة.
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ليفربول - برشلونة (3)

كيف حفز كلوب لاعبي ليفربول قبل موقعة برشلونة؟

حقق ليفربول ريمونتادا تاريخية على حساب برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتغلب البرسا على الريدز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، وفي الإياب تمكن الليفر من قلب النتيجة والفوز برباعية نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية، وتغلب حينها على توتنهام بهدفين دون رد، محققًا اللقب السادس في تاريخه بأعرق البطولات الأوروبية، إلا أن تلك الريمونتادا لم تكن لتتحقق بدون وجود مدرب مثل الألماني يورجن كلوب يجيد تحفيز لاعبيه.
ليفربول

دوري الأبطال.. ليفربول في نزهة وإنتر يصطدم بدورتموند

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، من خلال مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات، ويستقبل ليفربول الإنجليزي نظيره جينك البلجيكي على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساء، ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل جينك الترتيب برصيد نقطة واحدة، وضمن مباريات نفس المجموعة يستقبل نابولي الإيطالي نظيره سالزبورج النمساوي على ملعب سان باولو الساعة العاشرة مساء، ويحتل نابولي الصدارة برصيد 7 نقاط، مقابل 3 نقاط للفريق النمساوي في المركز الثالث.
ليفربول

ليفربول يكتسح جينك ونابولي يتخطى عقبة سالزبروج

نجح فريق ليفربول الإنجليزي في تحقيق فوز سهل على فريق جنك البلجيكي بنتيجة (4- 1)، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب كريستال أرينا فى إطار الجولة الثالثة من منافاسات المجموعة الخامسة بدورى أبطال أوروبا، وسجل أهداف المباراة لصالح الريدز كل من أليكس أوكسليد- تشامبرلين (هدفين) فى الدقيقة الثانية والدقيقة الـ57 من عمر المباراة، ساديو مانى فى الدقيقة الـ77، وجاء محمد صلاح بالهدف الرابع فى الدقيقة الـ87، بينما سجل لصالح جينك ستفين أودى فى الدقيقة الـ88.
محمد-صلاح-مع-نابى-كيتا

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام جينك بدوري الأبطال

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة فريق جينك البلجيكي، مساء اليوم الأربعاء، على استاد لومينوس أرينا، في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بدوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج"، وشهد التشكيل عودة الدولي المصري محمد صلاح، ليشارك بشكل أساسي، بعدما تغيب عن مباراة فريقه الماضية أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسبب معاناته من إصابة في كاحل القدم، تعرض لها في مواجهة ليستر سيتي الإنجليزي بمسابقة الدوري الإنجليزي.
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