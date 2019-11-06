ليفربول يعبر جينك ويخطف الصدارة بالتشامبيونزليج

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص

ليفربول

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق الفوز على نظيره كي آر سي جينك البلجيكي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة، في بطولة دوري أبطال أوروبا (التشامبيونزليج)، المباراة شهدت تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز أساسيًا في المباراة، وتمكن جيورجينهو فاينالدوم لاعب ليفربول من تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 14، لكن تمكن مبوانا ساماتا من معادلة النتيجة في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

في الشوط الثاني الأمر لم يأخذ الكثير من الوقت ونجح أليكس أوكسليد تشامبرلين من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53، من صناعة الفرعون المصري محمد صلاح، ليواصل الإنجليزي تألقه مع الريدز بعد عودته من الإصابة. وفي ذات المجموعة سقط نابولي الإيطالي في فخ التعادل أمام نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، بهدف لكلا

في الشوط الثاني الأمر لم يأخذ الكثير من الوقت ونجح أليكس أوكسليد تشامبرلين من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53، من صناعة الفرعون المصري محمد صلاح، ليواصل الإنجليزي تألقه مع الريدز بعد عودته من الإصابة.



وفي ذات المجموعة سقط نابولي الإيطالي في فخ التعادل أمام نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، بهدف لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما على ستاد سان باولو، وتمكن الضيوف من تسجيل الهدف الأول عن طريق إيرلينج هالاند من ضربة جزاء في الدقيقة الـ11، ونجح هيرفينج لوزانو لاعب نابولي في تعديل النتيجة في الدقيقة 44 من تسديدة قوية.



بهذه النتائج، رفع ليفربول رصيده لتسعة نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بينما جاء نابولي في الوصافة برصيد 8 نقاط، فيما جاء ريد بول سالزبورج في المركز الثالث برصيد سبعة نقاط، بينما تذيل كي آر سي جينك المجموعة بنقطة وحيدة.