ريال مدريد في مهمة تركية وسان جيرمان بنزهة أوروبية

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص

ريال مدريد

تتواصل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره جالطة سراي التركي على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام العاشرة مساء، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل جالطة سراي الترتيب برصيد نقطة واحدة، وفي نفس المجموعة يستقبل باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 9 نقاط، نظيره كلوب بروج البلجيكي الثالث برصيد نقطتين على ملعب حديقة الأمراء الساعة 10:00 مساء.

وفي المجموعة الثانية يستقبل بايرن ميونيخ المتصدر برصيد 9 نقاط، نظيره أولمبياكوس الأخيرة بنقطة واحدة، على ملعب أليانز أرينا الساعة 7:55 دقيقة، كما يرحل توتنهام الثاني برصيد 4 نقاط لمواجهة النجم الأحمر الثالث برصيد 3 نقاط على ملعب رسد ستار الساعة 10:00 مساء. وفي المجموعة الرابعة، يرحل يوفنتوس المتصدر

وفي المجموعة الثانية يستقبل بايرن ميونيخ المتصدر برصيد 9 نقاط، نظيره أولمبياكوس الأخيرة بنقطة واحدة، على ملعب أليانز أرينا الساعة 7:55 دقيقة، كما يرحل توتنهام الثاني برصيد 4 نقاط لمواجهة النجم الأحمر الثالث برصيد 3 نقاط على ملعب رسد ستار الساعة 10:00 مساء.



وفي المجموعة الرابعة، يرحل يوفنتوس المتصدر برصيد 7 نقاط إلى ملعب لوكموتيف ستاديون، لمواجهة لوكوموتيف موسكو الثالث برصيد 3 نقاط، في تمام الساعة 7:55، بينما يرحل أتلتيكو مدريد الثاني برصيد 7 نقاط لمواجهة باير ليفركوزن الأخير دون رصيد من النقاط، على ملعب باي أرينا الساعة 10:00 مساء.



وفي المجموعة الثالثة، يرحل مانشستر سيتي المتصدر برصيد 9 نقاط لمواجهة أتلانتا الأخير دون رصيد من النقاط، على ملعب سان سيرو الساعة 10:00 مساء.