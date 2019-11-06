رياضة

ريال مدريد في مهمة تركية وسان جيرمان بنزهة أوروبية

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ ص
ريال مدريد
ريال مدريد
تتواصل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره جالطة سراي التركي على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام العاشرة مساء، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل جالطة سراي الترتيب برصيد نقطة واحدة، وفي نفس المجموعة يستقبل باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 9 نقاط، نظيره كلوب بروج البلجيكي الثالث برصيد نقطتين على ملعب حديقة الأمراء الساعة 10:00 مساء.
وفي المجموعة الثانية يستقبل بايرن ميونيخ المتصدر برصيد 9 نقاط، نظيره أولمبياكوس الأخيرة بنقطة واحدة، على ملعب أليانز أرينا الساعة 7:55 دقيقة، كما يرحل توتنهام الثاني برصيد 4 نقاط لمواجهة النجم الأحمر الثالث برصيد 3 نقاط على ملعب رسد ستار الساعة 10:00 مساء. وفي المجموعة الرابعة، يرحل يوفنتوس المتصدر
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تركي آل شيخ

آل الشيخ: أنا مش شوال أموال.. وبحب الأهلي والزمالك

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس نادي ألميريا الإسباني، عن أعادة علاقات الود بينه وبين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وكشف آل الشيخ، من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الخط الساخن بينه وبين الخطيب سوف يمنع تكرار الخلافات، قائلًا: «لمست مدى حب المصريين لي عندما تجولت متنكرا في شوارع القاهرة»، وتحفظ عن ذكر أسماء من تسببوا في تعكير صفو العلاقة بينه وبين الأهلي: «لن أستفيد من الكشف عن أسماء المتسببين في الفجوة مع مجلس الأهلي».
بيراميدز (1)

بيراميدز عن أزمة البدري: نرفض البحث عن بطولات زائفة

?علق ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، على استبعاد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للاعبي فريق بيراميدز من معسكر برج العرب، وألمح عيد في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن رحيل البدري عن رئاسة جهاز العمل في بيراميدز، قد يكون من أسباب أزمة النادي مع جهاز الفراعنة، بعد استبعاد لاعبينا، وقال عيد: «المنتخب تواصل مع جميع الأندية للاتفاق على ضم لاعبيهم مبكرا، ولم يتواصل معنا أي أحد.. إذا حدث التواصل مبكرا لكنا قررنا الموافقة.. منتخب كوت ديفوار مثلا طلب مننا ضم ويلفريد كانون قبل الموعد المحدد بيوم واحد ووافقنا».
ليفربول - جينيك

ليفربول لم يحسم موقفه من خوض مباراتين في 24 ساعة

لم يحسم ليفربول بعد موقفه من خوض مباراتين في غضون 24 ساعة في إنجلترا وقطر، ويخطط ليفربول لإشراك فريقين مختلفين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكأس العالم للأندية في غضون 24 ساعة، في ديسمبر المقبل، بسبب عدم وجود مواعيد أخرى متاحة لتأجيل المباراة المحلية، ومن المقرر أن يلعب ليفربول في كأس الرابطة ضد أستون فيلا في 17 ديسمبر بينما من المفترض أن يكون الفريق سافر إلى قطر لبدء مشواره في اليوم التالي في كأس العالم للأندية، ولم يتضح بعد إذا كان ليفربول سيقسم تشكيلته على المباراتين أو إذا كان كلوب سيحضر في المباراتين.
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برشلونة- وريال مدريد‎

الإعلان عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، تلك المواجهة التي كان من المفترض أن تقام على على ملعب الكامب نو يوم 26 أكتوبر، قبل أن يتم تأجيلها بسبب المظاهرات السياسية المنتظر اندلاعها في مقاطعة كتالونيا في نفس يوم المباراة، ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ستقام المباراة يوم 18 ديسمبر المقبل، على ملعب "كامب نو، وأوضح الاتحاد أنه تم تحديد موعد الكلاسيكو، بعدما درست لجنة المسابقات الاقتراحات المقدمة من الناديين.
ريال مدريد

ريال مدريد يتخطى جالطة سراي وباريس يكتسح كلوب بروج

نجح فريق ريال مدريد الإسبانى في تحقيق فوز ثمين على نظيره جالطة سراى التركى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، وسجل هدف المباراة الوحيد تونى كروس لاعب وسط الفريق الملكي فى الدقيقة 18 من زمن اللقاء بعد تمريرة رائعة من إيدين هازارد، ليقود فريقه نحو الفوز وحصد 3 نقاط غالية وضعته في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط حصدهم من 3 مباريات حيث خسر مباراة وتعادل في واحدة وفاز بواحدة، بينما تجمد رصيد جالطة سراي عند نقطة واحدة يحتل بها المركز الأخير بالمجموعة الأولى.
دورى-ابطال-اوروبا

ريال مدريد في مهمة شاقة بدوري الأبطال اليوم

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء من خلال مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يرحل ريال مدريد لمواجهة جالطة سراي التركي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب تورك تيليكوم آرينا، ويتذيل ريال مدريد الترتيب برصيد نقطة واحدة مناصفة مع الفريق التركي، إلا أن جالطة سراي يتفوق بفارق الأهداف، وضمن مباريات نفس المجموعة يرحل باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 6 نقاط لمواجهة كلوب بروج الثاني برصيد نقطتين الساعة التاسعة أيضًا.
جيروم-بواتينج

الكشف عن تفاصيل فشل انضمام بواتينج إلى يوفنتوس

كان المدافع الألماني جيروم بواتينج لاعب بايرن ميونيخ، على مقربة من الانتقال إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن تفشل الصفقة بين الطرفين. وتطرق موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إلى أسباب فشل الصفقة، معددًا الأسباب وهي أن يوفنتوس لم ينجح في الاستغناء عن مدافعه دانييلي روجاني خلال الميركاتو الصيفي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن يوفنتوس لم يكن مجنونًا بصفقة بواتينج، حيث إن اللاعب لم يكن على رأس قائمة أمنيات السيدة العجوز خلال الميركاتو.
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