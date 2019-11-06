رياضة

آرسنال يستهدف العلامة الكاملة بالدوري الأوروبي

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص
آرسنال
آرسنال
يرحل آرسنال الإنجليزي لمواجهة فيتوريا جيماريش البرتغالي، اليوم الأربعاء على ملعب أفونسو هنريكيس، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة من المرحلة الرابعة لدور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، ويحتل المدفعجية صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل الفريق البرتغالي ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط، وتمكن آرسنال من حسم المواجهة السابقة بينهما في الجولة الثالثة بنتيجة (3-2)، على ملعب الإمارات، بفضل تألق الإيفواري نيكولاس بيبي الذي سجل هدفين في آخر 10 دقائق من المباراة من ركلات حرة.
ويقدم آرسنال مستويات مميزة في الدوري الأوروبي هذا الموسم، حيث تغلب في الجولة الأولى خارج ميدانه على آينتراخت فرانكفورت الألماني بثلاثية نظيفة، من توقيع ويلوك وساكا وأوباميانج، قبل أن يتغلب في الجولة الثانية على ملعبه على ستاندرد ليج البلجيكي برباعية نظيفة من توقيع ويلوك وسيبايوس وثنائية لمارتينيلي. أما
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تركي آل شيخ

آل الشيخ: أنا مش شوال أموال.. وبحب الأهلي والزمالك

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس نادي ألميريا الإسباني، عن أعادة علاقات الود بينه وبين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وكشف آل الشيخ، من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الخط الساخن بينه وبين الخطيب سوف يمنع تكرار الخلافات، قائلًا: «لمست مدى حب المصريين لي عندما تجولت متنكرا في شوارع القاهرة»، وتحفظ عن ذكر أسماء من تسببوا في تعكير صفو العلاقة بينه وبين الأهلي: «لن أستفيد من الكشف عن أسماء المتسببين في الفجوة مع مجلس الأهلي».
بيراميدز (1)

بيراميدز عن أزمة البدري: نرفض البحث عن بطولات زائفة

?علق ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، على استبعاد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للاعبي فريق بيراميدز من معسكر برج العرب، وألمح عيد في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن رحيل البدري عن رئاسة جهاز العمل في بيراميدز، قد يكون من أسباب أزمة النادي مع جهاز الفراعنة، بعد استبعاد لاعبينا، وقال عيد: «المنتخب تواصل مع جميع الأندية للاتفاق على ضم لاعبيهم مبكرا، ولم يتواصل معنا أي أحد.. إذا حدث التواصل مبكرا لكنا قررنا الموافقة.. منتخب كوت ديفوار مثلا طلب مننا ضم ويلفريد كانون قبل الموعد المحدد بيوم واحد ووافقنا».
ليفربول - جينيك

ليفربول لم يحسم موقفه من خوض مباراتين في 24 ساعة

لم يحسم ليفربول بعد موقفه من خوض مباراتين في غضون 24 ساعة في إنجلترا وقطر، ويخطط ليفربول لإشراك فريقين مختلفين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكأس العالم للأندية في غضون 24 ساعة، في ديسمبر المقبل، بسبب عدم وجود مواعيد أخرى متاحة لتأجيل المباراة المحلية، ومن المقرر أن يلعب ليفربول في كأس الرابطة ضد أستون فيلا في 17 ديسمبر بينما من المفترض أن يكون الفريق سافر إلى قطر لبدء مشواره في اليوم التالي في كأس العالم للأندية، ولم يتضح بعد إذا كان ليفربول سيقسم تشكيلته على المباراتين أو إذا كان كلوب سيحضر في المباراتين.
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نابي كيتا

كيتا عن تألقه مع ليفربول: انتظروا المزيد

أكد الدولي الغيني نابي كيتا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لم يصل بعد إلى قمة مستواه، وأن هناك ما هو أفضل يمكن تقديمه مع الفريق، جاء ذلك في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه، قائلا: "بالطبع أنا سعيد بمستواي، وأود أن أكون أفضل، الآن لحظة جيدة بالنسبة لي، وأحاول تجنب أي إصابات والحصول على وقت من اللعب، أشعر أنه يمكنني حقًّا مساعدة الفريق، أرغب في القيام بما هو أفضل، لعبت جيدًا بما يكفي لإرضاء الجميع، لكنني أريد أن أفعل ذلك في المباريات المقبلة أيضًا".
جرانيت تشاكا (3)

أسطورة أرسنال يطالب تشاكا بالاعتذار للجماهير

استمرت تداعيات أزمة جرانيت تشاكا، قائد نادي أرسنال الإنجليزي، بعد ثورته ضد الجماهير في ملعب الإمارات، حيث طالب أسطورة أرسنال إيان رايت، باعتذار من قائد الفريق للجماهير. وبعد أن تقدم أرسنال بهدفين على أرضه أمام كريستال بالاس، تلقى هدفين ليضيع فوزا ويكتفي بالتعادل 2-2 ليظل في المركز الخامس في البريميرليج، بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي وليستر سيتي. وجاءت الخسارة كأمر شبه ثانوي، بالنظر إلى رد فعل تشاكا الذي خرج بعد ساعة من المباراة تقريبا، حيث قال المدير الفني أوناي إيمري إنه كان مخطئا في الرد على الجماهير الذين صرخوا عليه وهتفوا ضده.
مورينيو

حلم مورينيو يجذبه للعودة إلى الدوري الإنجليزي

غابت شمس جوزيه مورينيو عن مهمة التدريب منذ قرابة العام، وذلك بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد الخسارة بنتيجة 3-1 أمام ليفربول، ومنذ ذلك الحين لم يتولَّ تدريب أي فريق، على الرغم من العروض التي أتت له من الدوري الصيني والدوري الفرنسي، وآخرها نادي ليون، إلا أن البرتغالي رفض كل تلك العروض مفضلا العمل في مجال التحليل في القنوات الفضائية، لكنه لا يزال يحلم بالتدريب من جديد في الدوري الإنجليزي؛ لتحقيق إنجاز خاص به.
ليفربول‎

قمم مرتقبة في كأس الرابطة الإنجليزية اليوم

سيكون عشاق الكرة الإنجليزية على موعد مع قمتين غاية في الإثارة، اليوم الأربعاء، في دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وسيحتضن ملعب الأنفيلد أولى تلك القمم في تمام الساعة 9:30 مساءً، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره أرسنال في مواجهة هي الأكثر تكرارًا في تاريخ المسابقة بواقع 14 مرة من قبل، ويحمل ليفربول الرقم القياسي كأكثر فريق توج بلقب المسابقة برصيد 8 ألقاب، بينما اكتفى أرسنال بالتتويج باللقب مرتين فقط، وتشهد مواجهة اليوم العديد من الغيابات.
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