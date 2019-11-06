آرسنال يستهدف العلامة الكاملة بالدوري الأوروبي

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

آرسنال

يرحل آرسنال الإنجليزي لمواجهة فيتوريا جيماريش البرتغالي، اليوم الأربعاء على ملعب أفونسو هنريكيس، وذلك ضمن مباريات المجموعة السادسة من المرحلة الرابعة لدور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، ويحتل المدفعجية صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل الفريق البرتغالي ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط، وتمكن آرسنال من حسم المواجهة السابقة بينهما في الجولة الثالثة بنتيجة (3-2)، على ملعب الإمارات، بفضل تألق الإيفواري نيكولاس بيبي الذي سجل هدفين في آخر 10 دقائق من المباراة من ركلات حرة.

ويقدم آرسنال مستويات مميزة في الدوري الأوروبي هذا الموسم، حيث تغلب في الجولة الأولى خارج ميدانه على آينتراخت فرانكفورت الألماني بثلاثية نظيفة، من توقيع ويلوك وساكا وأوباميانج، قبل أن يتغلب في الجولة الثانية على ملعبه على ستاندرد ليج البلجيكي برباعية نظيفة من توقيع ويلوك وسيبايوس وثنائية لمارتينيلي. أما

ويقدم آرسنال مستويات مميزة في الدوري الأوروبي هذا الموسم، حيث تغلب في الجولة الأولى خارج ميدانه على آينتراخت فرانكفورت الألماني بثلاثية نظيفة، من توقيع ويلوك وساكا وأوباميانج، قبل أن يتغلب في الجولة الثانية على ملعبه على ستاندرد ليج البلجيكي برباعية نظيفة من توقيع ويلوك وسيبايوس وثنائية لمارتينيلي.



أما جيماريش فخسر في المواجهة الأولى خارج أرضه أمام ستاندرد ليج بهدفين دون رد، قبل أن يخسر على ميدانه أمام فرانكفورت بهدف دون رد.



ويبحث آرسنال عن تحقيق الانتصار اليوم، لوضع قدم في دور الـ16، وربما يكون الانتصار كافيًا في حال لم يحقق الفريق البلجيكي الانتصار على فرانكفورت في المباراة الأخرى.