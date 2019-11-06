المنتخب الأولمبي يسمح للإعلام بحضور مران الخميس

تحرير:أحمد بركات ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

منتخب مصر الأولمبي

قرّر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى، السماح لمختلف وسائل الإعلام لحضور 15 دقيقة من مران المنتخب المقرر إقامته غدًا الخميس، قبل 24 ساعة فقط من مواجهة المنتخب المالي يوم الجمعة المقبل في افتتاح بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، المقرر إقامتها في مصر من 8 إلى 22 نوفمبر الحالى، وتقام البطولة بمشاركة 8 منتخبات بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة ويتواجد المنتخب الأوليمبى المصري في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وتقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي والتي تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي، ويصعد أصحاب الثلاث مراكز الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.وأصبح المنتخب الأولمبي، جاهزًا لمواجهة نظيره المالي في المباراة الافتتاحية التي ستنطلق في السادسة مساء الجمعة المقبل، على

وتقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي والتي تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي، ويصعد أصحاب الثلاث مراكز الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وأصبح المنتخب الأولمبي، جاهزًا لمواجهة نظيره المالي في المباراة الافتتاحية التي ستنطلق في السادسة مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، حيث أدى الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، وظهر فيه جميع اللاعبين بمستوى جيد بعث الطمأنينة في نفس الجهاز الفنى على سير التدريبات، وأن اللاعبين وصلوا للمستوى المطلوب.



وأكد شوقي غريب أنه لا يفكر سوى في مواجهة مالي في المباراة الافتتاحية التي يسعى من خلالها لتحقيق الفوز وقطع خطوة نحو تحقيق الهدف، وأن كل المنتخبات التي تقع في مجموعتنا كلها جيدة والمستويات متقاربة جدا بين الفرق الأربعة.



