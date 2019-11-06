رياضة

المنتخب الأولمبي يسمح للإعلام بحضور مران الخميس

تحرير:أحمد بركات ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي
قرّر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى، السماح لمختلف وسائل الإعلام لحضور 15 دقيقة من مران المنتخب المقرر إقامته غدًا الخميس، قبل 24 ساعة فقط من مواجهة المنتخب المالي يوم الجمعة المقبل في افتتاح بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، المقرر إقامتها في مصر من 8 إلى 22 نوفمبر الحالى، وتقام البطولة بمشاركة 8 منتخبات بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة ويتواجد المنتخب الأوليمبى المصري في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.
وتقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي والتي تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي، ويصعد أصحاب الثلاث مراكز الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.وأصبح المنتخب الأولمبي، جاهزًا لمواجهة نظيره المالي في المباراة الافتتاحية التي ستنطلق في السادسة مساء الجمعة المقبل، على
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