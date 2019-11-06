رياح وشبورة وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

تحرير:التحرير ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص

أمطار - أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا، إذ تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 19 28شبين الكوم 19 27طنطا 19 27دمنهور 17 28الإسكندرية 17 27بلطيم 18 27مطروح 15 25السلوم 17 28سيوة 14 28بورسعيد 23 27دمياط 22 27الزقازيق

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 28

شبين الكوم 19 27

طنطا 19 27

دمنهور 17 28

الإسكندرية 17 27

بلطيم 18 27

مطروح 15 25

السلوم 17 28

سيوة 14 28

بورسعيد 23 27

دمياط 22 27

الزقازيق 18 28

الإسماعيلية 17 28

السويس 18 28

العريش 19 26

رفح 19 26

رأس سدر 18 27

نخل 10 25

نويبع 23 27

طابا 19 27

كاترين 10 23

الطور 20 28

شرم الشيخ 22 30

الغردقة 19 31

مرسى علم 19 30

الفيوم 17 29

بنى سويف 17 29

المنيا 15 29

أسيوط 16 30

سوهاج 15 30

قنا 15 30

الأقصر 17 32

أسوان 18 33

أبوسمبل 18 33

الوادي الجديد 14 31

شلاتين 23 30

أبو رماد 23 29

حلايب 24 27

رأس حدربة 24 28







