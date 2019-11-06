جوارديولا يدافع عن نفسه بعد اتهام ماني بالغطس

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

بيب جوارديولا

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، على أن تصريحاته التي قال فيها أن نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، يملك موهبة كبيرة في الغطس تم اجتزائها، وذكر جوارديولا مطلع الأسبوع الحالي، أن ماني يتعمد السقوط في بعض الأحيان، عقب حصول المهاجم على إنذار في الشوط الأول، أمام أستون فيلا، بدعوى التحايل للحصول على ضربة جزاء، ويأتي ذلك قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، حيث يتقدم ليفربول متصدر جدول الترتيب، بفارق ست نقاط عن سيتي الوصيف.

وقال جوارديولا أمس الثلاثاء، إن تصريحاته اجتزأت من سياقها، وأضاف للصحفيين قبل لقاء أتالانتا، المقرر اليوم، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا "ما قام به ليفربول هذا الموسم والموسم الماضي عدة مرات، يأتي لأنه يملك جودة أداء عالية، تمكنه من القتال حتى النهاية". وتابع "في بعض الأحيان، في الدقيقة 94 أمام

وقال جوارديولا أمس الثلاثاء، إن تصريحاته اجتزأت من سياقها، وأضاف للصحفيين قبل لقاء أتالانتا، المقرر اليوم، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا "ما قام به ليفربول هذا الموسم والموسم الماضي عدة مرات، يأتي لأنه يملك جودة أداء عالية، تمكنه من القتال حتى النهاية".



وتابع "في بعض الأحيان، في الدقيقة 94 أمام ليستر (سيتي) من ركلة جزاء (خلال الانتصار 2-1)، تجد نفسك تهتف يا إلهي".



وواصل "لكن لم تكن لدي النية للقول، إن ساديو ماني من هذا النوع من اللاعبين.. وحتى في ظل هذا، فإن الحكم وتقنية حكم الفيديو المساعد ستحتسب ركلة جزاء، ربما أكون مخطئا، لأن أفكر أنها لم تكن ركلة جزاء".



وأردف "قال يورجن إنه يعرف ساديو أكثر مني، يورجن يحاول أن يكون إيجابيا، عندما يقول إن الأمور ليست على هذا النحو".