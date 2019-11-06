رياضة

جوارديولا يدافع عن نفسه بعد اتهام ماني بالغطس

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، على أن تصريحاته التي قال فيها أن نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، يملك موهبة كبيرة في الغطس تم اجتزائها، وذكر جوارديولا مطلع الأسبوع الحالي، أن ماني يتعمد السقوط في بعض الأحيان، عقب حصول المهاجم على إنذار في الشوط الأول، أمام أستون فيلا، بدعوى التحايل للحصول على ضربة جزاء، ويأتي ذلك قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، حيث يتقدم ليفربول متصدر جدول الترتيب، بفارق ست نقاط عن سيتي الوصيف.
وقال جوارديولا أمس الثلاثاء، إن تصريحاته اجتزأت من سياقها، وأضاف للصحفيين قبل لقاء أتالانتا، المقرر اليوم، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا "ما قام به ليفربول هذا الموسم والموسم الماضي عدة مرات، يأتي لأنه يملك جودة أداء عالية، تمكنه من القتال حتى النهاية". وتابع "في بعض الأحيان، في الدقيقة 94 أمام
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شكوك حول لحاق نجم مانشستر سيتي بموقعة ليفربول

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جوارديولا: «ماني» غطاس ونبحث عن الفوز في الأنفيلد

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على أداء النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول، متهمه بالغطس بحثا عن ضربات الجزاء، إذ قال جوارديولا عن الانتصار القاتل للريدز اليوم السبت: «حدث هذا الأمر كثيرًا في الأعوام الأخيرة، بسبب الموهبة الخاصة التي يمتلكها ماني». وأضاف المدير الفني الإسبانى: «في بعض الأحيان يغطس، وفي أحيان أخرى يمتلك الموهبة التي تمكنه من تسجيل أهداف لا تصدق في الدقائق الأخيرة من المباراة، لديه موهبة كبيرة».
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