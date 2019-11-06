أنشطة مكثفة للتدريب المصري الروسي «سهم الصداقة-1»

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

تدريب مشترك - أرشيفية

واصلت عناصر قوات الدفاع الجوى المصرية والروسية تنفيذ فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "سهم الصداقة-1"، والذى تشارك به عناصر من وحدات وأنظمة الدفاع الجوى المصرية والروسية المختلفة. ونفذت القوات المشاركة من الجانبين عدداً من التدريبات التكتيكية المشتركة، بعد أن أتمت رفع درجات الإستعداد القتالى لتوفير الدفاع الجوى للتشكيلات المدرعة والاهداف الحيوية. وتضمنت الأنشطة مرحلة تدريب مسبق لتحقيق الدمج بين القوات المصرية والروسية، كما تم التدريب على صد هجمات جوية معادية بنجاح.

وظهر، خلال مراحل التدريب، مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من الجانبين من دقه وكفاءة عالية وقدرة على تنفيذ عمل جماعى مشترك يعكس مدى ما تتمتع به قوات الدفاع الجوى لكلا البلدين من امكانات فنية وبشرية واستعداد قتالى خلال تنفيذها كافة المهام التى تكلف بها، وتواصل القوات استعداداتها لتنفيذ الرماية الصاروخية