ليفربول لم يحسم موقفه من خوض مباراتين في 24 ساعة

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

ليفربول

لم يحسم ليفربول بعد موقفه من خوض مباراتين في غضون 24 ساعة في إنجلترا وقطر، ويخطط ليفربول لإشراك فريقين مختلفين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكأس العالم للأندية في غضون 24 ساعة، في ديسمبر المقبل، بسبب عدم وجود مواعيد أخرى متاحة لتأجيل المباراة المحلية، ومن المقرر أن يلعب ليفربول في كأس الرابطة ضد أستون فيلا في 17 ديسمبر بينما من المفترض أن يكون الفريق سافر إلى قطر لبدء مشواره في اليوم التالي في كأس العالم للأندية، ولم يتضح بعد إذا كان ليفربول سيقسم تشكيلته على المباراتين أو إذا كان كلوب سيحضر في المباراتين.

وردا على سؤال حول الموقف قال كلوب مازحا: «سألنا أستون فيلا إذا كان يمكنه القدوم إلى قطر وخوض المباراة هناك». وأضاف: «نعتقد أن بهذه الطريقة يمكن أن نفعل أفضل شيء ممكن، في الأسبوعين المقبلين سنقرر بالضبط ما سيحدث». وتابع: «بشكل ما، هل تريد الوقوع في مشكلة مع الفيفا؟ لست

وردا على سؤال حول الموقف قال كلوب مازحا: «سألنا أستون فيلا إذا كان يمكنه القدوم إلى قطر وخوض المباراة هناك».



وأضاف: «نعتقد أن بهذه الطريقة يمكن أن نفعل أفضل شيء ممكن، في الأسبوعين المقبلين سنقرر بالضبط ما سيحدث».



وتابع: «بشكل ما، هل تريد الوقوع في مشكلة مع الفيفا؟ لست متأكدا من ذلك. هل تريد الوقوع في مشكلة حقيقة مع الرابطة؟ لا أرجح ذلك.. نحترم المسابقتين».



وقال كلوب: «بالنسبة لكأس العالم فأنت تلعب عندما تفوز بدوري الأبطال، وهذا لا يحدث 5 ملايين مرة في مسيرتك، وعليك أن تستغل الفرصة. هل المسابقة في أفضل توقيت بالعام؟ لا. هل نحن نعاني من جدول مزدحم؟ نعم».



وواصل: «أنا لا أريد إلغاء أي مسابقة.. أنا من ألمانيا فلماذا أريد إلغاء مسابقات إنجليزية؟ لكن يجب أن يصبح من الممكن الحديث عن المشكلات وهذا ما فعلته».