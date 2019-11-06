رياضة

ليفربول لم يحسم موقفه من خوض مباراتين في 24 ساعة

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
ليفربول
ليفربول
لم يحسم ليفربول بعد موقفه من خوض مباراتين في غضون 24 ساعة في إنجلترا وقطر، ويخطط ليفربول لإشراك فريقين مختلفين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكأس العالم للأندية في غضون 24 ساعة، في ديسمبر المقبل، بسبب عدم وجود مواعيد أخرى متاحة لتأجيل المباراة المحلية، ومن المقرر أن يلعب ليفربول في كأس الرابطة ضد أستون فيلا في 17 ديسمبر بينما من المفترض أن يكون الفريق سافر إلى قطر لبدء مشواره في اليوم التالي في كأس العالم للأندية، ولم يتضح بعد إذا كان ليفربول سيقسم تشكيلته على المباراتين أو إذا كان كلوب سيحضر في المباراتين.
وردا على سؤال حول الموقف قال كلوب مازحا: «سألنا أستون فيلا إذا كان يمكنه القدوم إلى قطر وخوض المباراة هناك». وأضاف: «نعتقد أن بهذه الطريقة يمكن أن نفعل أفضل شيء ممكن، في الأسبوعين المقبلين سنقرر بالضبط ما سيحدث». وتابع: «بشكل ما، هل تريد الوقوع في مشكلة مع الفيفا؟ لست
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تركي آل شيخ

آل الشيخ: أنا مش شوال أموال.. وبحب الأهلي والزمالك

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس نادي ألميريا الإسباني، عن أعادة علاقات الود بينه وبين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وكشف آل الشيخ، من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الخط الساخن بينه وبين الخطيب سوف يمنع تكرار الخلافات، قائلًا: «لمست مدى حب المصريين لي عندما تجولت متنكرا في شوارع القاهرة»، وتحفظ عن ذكر أسماء من تسببوا في تعكير صفو العلاقة بينه وبين الأهلي: «لن أستفيد من الكشف عن أسماء المتسببين في الفجوة مع مجلس الأهلي».
بيراميدز (1)

بيراميدز عن أزمة البدري: نرفض البحث عن بطولات زائفة

?علق ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، على استبعاد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للاعبي فريق بيراميدز من معسكر برج العرب، وألمح عيد في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن رحيل البدري عن رئاسة جهاز العمل في بيراميدز، قد يكون من أسباب أزمة النادي مع جهاز الفراعنة، بعد استبعاد لاعبينا، وقال عيد: «المنتخب تواصل مع جميع الأندية للاتفاق على ضم لاعبيهم مبكرا، ولم يتواصل معنا أي أحد.. إذا حدث التواصل مبكرا لكنا قررنا الموافقة.. منتخب كوت ديفوار مثلا طلب مننا ضم ويلفريد كانون قبل الموعد المحدد بيوم واحد ووافقنا».
محمد-فضل (2)

محمد فضل: لا نتدخل في الأمور الفنية للمنتخب

?تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن من سيرتدي شارة قيادة منتخب مصر، بعدما طلب الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، أحمد فتحي نجم النادي الأهلي، بالتنازل عن الشارة لمحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، قبل أن يعلن حسام البدري أن «الشارة بالأقدمية»، وقال فضل عبر قناة «إم بي سي مصر»: «لا نتدخل في الأمور الفنية للمنتخب الوطني، فهي مسؤولية المدير الفني حسام البدري وجهازه المعاون».
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ليفربول - أستون فيلا

ليفربول يوافق على موعد مواجهة أستون فيلا

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية في بيان رسمي توصلها لاتفاق مع ليفربول لإقامة لقاء الفريق أمام أستون فيلا، في الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية، في السابع عشر من شهر ديسمبر المقبل، وتُقام المواجهة قبل يوم واحد من مباراة الريدز في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الذي سيقام في قطر. وكانت هناك أزمة اندلعت قبل فترة بسبب مطالبات بتأجيل المباراة في ظل سفر ليفربول لخوض كأس العالم للأندية وتأكيد يورجن كلوب أنه لا يستطيع اللعب بفريقين مختلفين في الوقت ذاته، وهدد بالانسحاب من الكأس، في حالة عدم مراعاة الجدول المزدحم لفريقه.
كلوب (2)

كلوب عن الفوز بالحظ: استحققنا الانتصار

أشار المدرب يورجن كلوب إلى وقوف الحظ إلى جانب فريقه ليفربول في التغلب على أستون فيلا، أمس السبت، بنتيجة 2-1، في الدوري الإنجليزي، مؤكدًا في الوقت ذاته أحقية الريدز فى الانتصار، وكان ليفربول في طريقه لأول هزيمة له في الدوري خلال آخر 10 أشهر حتى الدقيقة 87 في "فيلا بارك"، لكنه انتزع فوزًا متأخرًا بفضل ضربتي رأس من آندي روبرتسون وساديو ماني، وأبلغ كلوب الصحفيين بعد احتفاله مع اللاعبين داخل الملعب: "ما زلنا مطالبين بالتعلم والتحسّن ونفعل ذلك وسنستمر، أحيانًا نحتاج إلى بعض الصدمات، لكن في النهاية يمكننا التعامل مع الموقف حتى الآن".
يورجن كلوب

يورجن كلوب يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة

كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن فريقه ربما لن يلعب في دور الثمانية بكأس الأندية الإنجليزية المحترفة، لو لم يتم تحديد موعد مناسب لتفادي التعارض مع المشاركة في كأس العالم للأندية، خلال ديسمبر. وتغلب ليفربول على أرسنال بركلات الترجيح، في استاد أنفيلد، مساء أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمواجهتهما في دور الستة عشر بالتعادل 5-5، وسيقام دور الثمانية في الأسبوع الذي ينطلق يوم 16 ديسمبر، في الوقت الذي يسافر فيه ليفربول إلى قطر، لخوض كأس العالم للأندية.
فريق ليفربول

قرعة سهلة لدور ربع النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية، التي أقيمت اليوم الخميس، عن مواجهات سهلة للكبار، إذ من المقرر أن يواجه مانشستر سيتي، الذي تأهل على حساب ساوثهامبتون، نظيره أوكسفورد، الذي أطاح بساندرلاند، على ملعب أكسفورد. وعلى ملعب أولد ترافورد، يستضيف مانشستر يونايتد، الذي أخرج تشيلسي، نظيره كولشيستر المتفوق على كرولي تاون، أما ثالثة المواجهات، فسيحل فيها ليفربول ضيفًا على أستون فيلا على ملعب فيلا بارك، بعدما أخرج الأخير فريق وولفر هامبتون.
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