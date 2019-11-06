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الشرنوبى: سأغنى فى الأوبرا رغم إيقافى «حوار»

محمد رمضان ليس مطربا .. وما يقدمه رمضان ليس موجودا فى ثقافتنا.. أنا مع أغانى المهرجانات.. عمر خيرت صنعنى وأحلم بـ«دويتو» مع سعد لمجرد أو شيرين
تحرير:محمد عبد المنعم ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
بعد ساعات من استعدادات الفنان محمد الشرنوبى، لحفله بدار الأوبرا المصرية ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28، والمقرر إحياؤه يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر الجارى، تفاجأ الشرنوبى، بقرار نقابة المهن الموسيقية، بقيادة الفنان هانى شاكر، إيقافه لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، والذى كان مطروحا أمام النقابة منذ عدة أشهر، لعدم التزام المطرب الشاب بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، وهو ما جعل البعض يتساءل: هل سيؤثر هذا القرار على حفل الشرنوبى بالأوبرا أم لا؟
«التحرير» حاورت الشرنوبى، الذى أجاب لنا عن كل الأسئلة التى أثيرت حوله خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد قرار إيقافه وهل سيمنعه من الغناء فى حفلته بمهرجان الموسيقى العربية، الفترة الماضية، كما كشف لنا عن كواليس تحضيره لمسلسل «نصيبى وقسمتك»، وأبدى رأيه فى الفنان محمد رمضان والمهرجانات
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نقابة الموسيقيين توقف محمد الشرنوبي بسبب أزمته مع سارة الطباخ

قررت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الأحد، إيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي، لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، المطروح أمام النقابة منذ عدة أشهر، إذ اشتكت الطباخ، المطرب الشاب، لعدم التزامه بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، ونظرت النقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه، وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما، وخلصت نقابة الموسيقيين إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديا أو قضائيا.
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تعرف على مفاجأة مدحت صالح لجمهور «الموسيقى العربية»

أحيا الفنان الكبير مدحت صالح، مساء اليوم السبت، حفلًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورتة الـ28، إذ قدم عددًا من الأغاني الشهيرة له مثل: «ما?يا، وقادرين»، وبعدها توقف عن الغناء، قائلًا إن هناك مفاجأة وذهب ليقدم أحد المواهب الشابة ذات القدرات الخاصة، ويدعى إبراهيم رمضان، ورغم عدم قدرته على النظر إلا أن صوته يتحدث بكل المشاعر داخله، وقدم الشاب أغنية «كوكب تاني» بصوت لايختلف عن مدحت، وحرص كل الحاضرين على تشجيعه، ووقفت الوزيرة إيناس عبد الدايم لتحيته.
منير

الكينج يغني على كرسي.. 8 مشاهد من افتتاح «الموسيقى العربية»

افتتحت اليوم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان الموسيقي العربية، والذي يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر الجاري. وتتواصل حفلاته لمدة 12 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "الكبير ، الصغير ، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، وتضم 37 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 92 فنان من 7 دول عربية هى: مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا، سلطنة عمان، وحرص على الحضور عدد من الإعلاميين منهم لميس الحديدي ومفيد فوزي.
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محمد-الشرنوبي

مقاضاة الشرنوبي ومنتج «نصيبي وقسمتك».. سارة الطباخ تتجه لتصعيد جديد

علمت «التحرير» أن المنتجة سارة الطباخ، في طريقها للاتخاذ عدد من الإجراءات، على خلفية نزاعها مع الفنان محمد الشرنوبي، في أعقاب إعلان نقابة الموسيقيين وقفه عن الغناء لحين انتهاء النزاع، إذ قررت الطباخ مقاضاة الشرنوبي، بتهمة التوقيع باسمه على عقود دون وجه حق بما يضر بالشركة المملوكة لها، كما ستقاضي أيضا المنتج أحمد عبد العاطي، بعدما سمح للشرنوبي بالمشاركة في تمثيل مسلسل "نصيبي وقسمتك"، دون الرجوع للشركة المنوط لها بالتوقيع عنه -وهي الشركة المملوكة لسارة لطباخ-.
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نقابة الموسيقيين توقف محمد الشرنوبي بسبب أزمته مع سارة الطباخ

قررت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الأحد، إيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي، لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، المطروح أمام النقابة منذ عدة أشهر، إذ اشتكت الطباخ، المطرب الشاب، لعدم التزامه بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، ونظرت النقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه، وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما، وخلصت نقابة الموسيقيين إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديا أو قضائيا.
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تنازل عن أجره.. تفاصيل ظهور منير بمهرجان الموسيقى

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، ويحرص المهرجان دائما على أن تكون كل دورة مميزة بنجومها، ومفاجأة هذا العام هى وجود المطرب الكبير محمد منير والذى اختاروه ليفتتح فعاليات المهرجان، وهذه هى المشاركة الأولى له، والتي يجري خلالها تكريمه من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، ويبدو أن "منير بدأ بروفات الاستعداد للحفل، حيث ينشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) فيديوهات البروفات التي يعدها من منزله".
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الأوبرا تعلن عن تفاصيل مهرجان الموسيقى الأربعاء

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء الأربعاء، 16 أكتوبر بالمسرح الكبير، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية الذى يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية، ومنهم "الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيسة اللجنة العلمية، الفنانة جيهان مرسي مديرة المهرجان والمؤتمر".
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