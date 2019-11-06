الشرنوبى: سأغنى فى الأوبرا رغم إيقافى «حوار»

محمد رمضان ليس مطربا .. وما يقدمه رمضان ليس موجودا فى ثقافتنا.. أنا مع أغانى المهرجانات.. عمر خيرت صنعنى وأحلم بـ«دويتو» مع سعد لمجرد أو شيرين

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

بعد ساعات من استعدادات الفنان محمد الشرنوبى، لحفله بدار الأوبرا المصرية ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28، والمقرر إحياؤه يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر الجارى، تفاجأ الشرنوبى، بقرار نقابة المهن الموسيقية، بقيادة الفنان هانى شاكر، إيقافه لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، والذى كان مطروحا أمام النقابة منذ عدة أشهر، لعدم التزام المطرب الشاب بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، وهو ما جعل البعض يتساءل: هل سيؤثر هذا القرار على حفل الشرنوبى بالأوبرا أم لا؟

«التحرير» حاورت الشرنوبى، الذى أجاب لنا عن كل الأسئلة التى أثيرت حوله خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد قرار إيقافه وهل سيمنعه من الغناء فى حفلته بمهرجان الموسيقى العربية، الفترة الماضية، كما كشف لنا عن كواليس تحضيره لمسلسل «نصيبى وقسمتك»، وأبدى رأيه فى الفنان محمد رمضان والمهرجانات

«التحرير» حاورت الشرنوبى، الذى أجاب لنا عن كل الأسئلة التى أثيرت حوله خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد قرار إيقافه وهل سيمنعه من الغناء فى حفلته بمهرجان الموسيقى العربية، الفترة الماضية، كما كشف لنا عن كواليس تحضيره لمسلسل «نصيبى وقسمتك»، وأبدى رأيه فى الفنان محمد رمضان والمهرجانات الشعبية.

- فى البداية.. ماذا عن قرار إيقافك عن الغناء من قبل نقابة الموسيقيين؟

لم يصلنى حتى الآن أى إخطار رسمى من نقابة الموسيقيين، بمنعى من الغناء.. ما تم إبلاغى به حتى الآن هو أنه تم تقديم مذكرة ضدى فى نقابة الموسيقيين، ومن المقرر أن يتم عرضها على المجلس، واتخاذ قرار بشأنها، وأيا كان القرار الذى ستتخذه النقابة، سأحترمه لأنى أثق فيها.

- كيف ستحيى حفل دار الأوبرا يوم 11 نوفمبر بعد قرار منعك من الغناء؟

قرار إيقافى عن الغناء من قبل نقابة المهن الموسيقية، لا ينطبق على حفلة الأوبرا المصرية، ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية، وأؤكد أن الحفلة ستقام فى موعدها يوم 11 من الشهر الجارى.. لأنه لا يجوز أن تخرج الأوبرا وتقول إن الشرنوبى سيحيى حفلة وحد تانى يخرج ويقول لا مش هيحضر «مش هنهزر!».

- حدثنا عن مشاركتك للمرة الثانية فى مهرجان الموسيقى العربية؟

شرف كبير جدا بالنسبة لى أن أكون ضمن النجوم المشاركين بالمهرجان، وسأبذل قصارى جهدى على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا حتى يخرج الحفل بشكل لائق أمام الجمهور، وأقوم بتحضير مجموعة كبيرة من الأغانى بعضها خاص بى مثل

«النفسية» وعدد من أغانى ألبومى الأخير «زى الفصول الأربعة»، إلى جانب مجموعة من الأغانى التراثية، وأتمنى أن ينال الحفل إعجاب الجمهور.

- لأول مرة يوجد الكنج محمد منير بمهرجان الموسيقى.. كيف رأيت هذا؟

مشاركة الكنج محمد منير فى أى حدث أمر مهم وعظيم، لأنه يعد إضافة كبيرة لأى مهرجان يشارك فيه، وكنت أتمنى أن أوجد معه فى الحفل، أو الظهور مع كبار مطربين الوطن العربى.

- حدثنا عن شخصيتك فى حكاية «ما تيجى يا مليجى» فى مسلسل «نصيبى وقسمتك2»؟

الشخصية صعبة جدا، وتم تجسيدها فى يومين فقط لأنه لم يكن لدى الوقت الكافى للتحضير لها، فقد تم الاتفاق على الوجود فى القصة يوم جمعة، وبعدها بيومين كنا فى لوكيشن التصوير، وكنت أتمنى لو كان لدى وقت لإخراج الشخصية بشكل أفضل.

- هل التمثيل أبعدك عن الغناء؟

أنا قادر على الجمع بين التمثيل والغناء، وخلال الفترة الماضية قدمت عددا من الحفلات أثناء تصويرى لأعمال سينمائية، فعلى سبيل المثال حينما كنت أصور فيلم «الممر» أحييت حفلا بدار الأوبرا، والآن بجانب تمثيلى سأقوم بإحياء حفل مهرجان الموسيقى العربية خلال الأيام المقبلة، فأنا أعرف جيدًا كيف أدمج بين الاثنين.

- كيف استقبلت لفظ «كلبوب» بعد الفيديو الذى غنيت فيه «أنا مش كلبوب»؟

كنت أداعب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ولم أتوقع على الإطلاق أن ينتشر هذا اللفظ ويتم تداوله بين الجميع بهذه الطريقة، ولكن الأمر زاد على حده بعض الشىء، وأنا أحب أن أرى ردود فعل الجمهور وانتقادهم لى، ولكن هناك نقد هدام لا يساعد أى أحد على التقدم نهائيا.

- هل ستتجه لتقديم الأدوار الشعبية بعدما أديتها بشكل جيد خلال مسلسل «كإنه إمبارح»؟

التغيير مطلوب لأى فنان، وأنا قدمت هذا اللون من خلال أغنية «صبح الصباح» لأننى وجدتها قريبة من شكلى، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى.

- ما رأيك فى أغانى المهرجانات؟

أنا معها إذا استطاع الفنان أن يحقق النجاح فيها وأن يكون له جمهور، لذلك أى لون موسيقى يوجد على الساحة ويحقق نجاحا أنا معه.

- كيف ترى اتجاه الفنان محمد رمضان للغناء؟

لا خلاف على نجومية محمد رمضان، ولكنه ليس مطربا بل يقدم نوعا معينا من

«المزيكا» يتم تقديمه فى العالم الغربى، وليس موجودا فى ثقافتنا المصرية ولكنه نجح فيه، وكما أشرت قبل ذلك أنا مع أى عمل يحقق نجاحا.

- ما دور الموسيقار عمر خيرت فى حياة محمد الشرنوبى؟

هو أهم مرحلة فى حياتى، فهو من صنع نجاحى وله فضل كبير جدا فيما وصلت إليه، فقد قدمنى للجمهور عندما غنيت على موسيقاه، وغنيت من ألحانه فى فيلم «الممر»، وهو سبب وجودى على الساحة.

- من تتمنى تقديم دويتو معه؟

أتمنى أن أُقدم دويتو مع سعد لمجرد لأنه نجم كبير، كما أننى أتمنى الغناء مع الديفا سميرة سعيد، وكذلك الفنانة شيرين عبد الوهاب، فأنا أعشق صوتها.

- ما سبب اعتذارك عن فيلم «شريط 6»؟

لم أستقر مع شركة الإنتاج على العمل، وشعرت فجأة أننى غير مرتاح، وهناك شىء يبعدنى عن الفيلم فتراجعت، واعتذرت قبل توقيع العقد، وقبل تصوير الفيلم بفترة، ورددت مقدم التعاقد، ولا أعرف هل سأحضر فى موسم رمضان أم لا.

- ماذا عن أعمالك القادمة؟

أقوم بتحضير مجموعة من الأغانى، وأستعد لإصدار ألبوم جديد، إلى جانب أن هناك عددا من الأفلام أقوم بدراستها مع منتجين كبار.