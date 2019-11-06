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هاني شاكر: سأعقد جلسة مع الشرنوبي وسارة لحل الأزمة

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص
هاني شاكر
هاني شاكر
علق الفنان هاني شاكر على قرار إيقاف نقابة المهن الموسيقية للفنان محمد الشرنوبي عن الغناء الذى خرج منذ ثلاثة أيام، وقال فى تصريحات لـ«التحرير»، إنه يتمنى أن تحل الأزمة بين الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ وديًّا، مشيرا إلى أنه يحب الثنائي وحزين على الموقف الذي حدث بينهما. وقال إنه يريد تغليب مصلحتهما العامة على المصلحة الشخصية، منوها بأ الشرنوبي صوت جميل، وأكد أنه سيعقد جلسة قريبا بين الثنائي يحاول فيها الوصول إلى حل وسط بينهما، يجعلهما مستمرين على الساحة الفنية.
وكشف عن سبب كون الفنان محمد رمضان يقوم بالغناء على عكس المطرب حمو بيكا الذي يرفض هاني إعطاءه التصاريح اللازمة، وقال "محمد رمضان عضو نقابة ممثلين، وحينما يطلب مني الفنان أشرف زكي نقيبهم أن أعطي تصريحا لرمضان بالغناء لا يمكن أن أتأخر أبدا، خاصة أن هناك قانونا بين النقابات يسمح بالخلط بينهما"، وأوضح تلك
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هانى-شاكر (1)

هاني شاكر: مهرجان الموسيقى العربية حلم كل فنان عربي

عبر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين عن سعادته بالتواجد في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، مشيرا إلى أن المهرجان أصبح من أهم المحافل الموسيقية في الوطن العربي وحلم كل فنان عربي. وقال شاكر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه سعيد بالألوان الغنائية التي باتت تتواجد في المهرجان ، متمنيا أن يكون هناك 4 أو 5 مهرجانات موسيقية من أجل الارتقاء بالذوق العام. وأشار إلى أنه ضد الإسفاف والابتذال، لافتا أنه ليس معترف بأغاني المهرجانات، لأنها لا تهدف سوى لإفساد وتدمير الذوق العام.
محمد-الشرنوبي

الشرنوبى: سأغنى فى الأوبرا رغم إيقافى «حوار»

بعد ساعات من استعدادات الفنان محمد الشرنوبى، لحفله بدار الأوبرا المصرية ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28، والمقرر إحياؤه يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر الجارى، تفاجأ الشرنوبى، بقرار نقابة المهن الموسيقية، بقيادة الفنان هانى شاكر، إيقافه لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، والذى كان مطروحا أمام النقابة منذ عدة أشهر، لعدم التزام المطرب الشاب بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، وهو ما جعل البعض يتساءل: هل سيؤثر هذا القرار على حفل الشرنوبى بالأوبرا أم لا؟
محمد-الشرنوبي-وسارة-الطباخ (2)

نقابة الموسيقيين توقف محمد الشرنوبي بسبب أزمته مع سارة الطباخ

قررت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الأحد، إيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي، لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، المطروح أمام النقابة منذ عدة أشهر، إذ اشتكت الطباخ، المطرب الشاب، لعدم التزامه بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، ونظرت النقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه، وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما، وخلصت نقابة الموسيقيين إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديا أو قضائيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
هانى-شاكر (1)

هاني شاكر: مهرجان الموسيقى العربية حلم كل فنان عربي

عبر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين عن سعادته بالتواجد في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، مشيرا إلى أن المهرجان أصبح من أهم المحافل الموسيقية في الوطن العربي وحلم كل فنان عربي. وقال شاكر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه سعيد بالألوان الغنائية التي باتت تتواجد في المهرجان ، متمنيا أن يكون هناك 4 أو 5 مهرجانات موسيقية من أجل الارتقاء بالذوق العام. وأشار إلى أنه ضد الإسفاف والابتذال، لافتا أنه ليس معترف بأغاني المهرجانات، لأنها لا تهدف سوى لإفساد وتدمير الذوق العام.
محمد-الشرنوبي

الشرنوبى: سأغنى فى الأوبرا رغم إيقافى «حوار»

بعد ساعات من استعدادات الفنان محمد الشرنوبى، لحفله بدار الأوبرا المصرية ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28، والمقرر إحياؤه يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر الجارى، تفاجأ الشرنوبى، بقرار نقابة المهن الموسيقية، بقيادة الفنان هانى شاكر، إيقافه لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، والذى كان مطروحا أمام النقابة منذ عدة أشهر، لعدم التزام المطرب الشاب بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، وهو ما جعل البعض يتساءل: هل سيؤثر هذا القرار على حفل الشرنوبى بالأوبرا أم لا؟
محمد-الشرنوبي

مقاضاة الشرنوبي ومنتج «نصيبي وقسمتك».. سارة الطباخ تتجه لتصعيد جديد

علمت «التحرير» أن المنتجة سارة الطباخ، في طريقها للاتخاذ عدد من الإجراءات، على خلفية نزاعها مع الفنان محمد الشرنوبي، في أعقاب إعلان نقابة الموسيقيين وقفه عن الغناء لحين انتهاء النزاع، إذ قررت الطباخ مقاضاة الشرنوبي، بتهمة التوقيع باسمه على عقود دون وجه حق بما يضر بالشركة المملوكة لها، كما ستقاضي أيضا المنتج أحمد عبد العاطي، بعدما سمح للشرنوبي بالمشاركة في تمثيل مسلسل "نصيبي وقسمتك"، دون الرجوع للشركة المنوط لها بالتوقيع عنه -وهي الشركة المملوكة لسارة لطباخ-.
محمد-الشرنوبي-وسارة-الطباخ (2)

نقابة الموسيقيين توقف محمد الشرنوبي بسبب أزمته مع سارة الطباخ

قررت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الأحد، إيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي، لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، المطروح أمام النقابة منذ عدة أشهر، إذ اشتكت الطباخ، المطرب الشاب، لعدم التزامه بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، ونظرت النقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه، وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما، وخلصت نقابة الموسيقيين إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديا أو قضائيا.
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