هاني شاكر: سأعقد جلسة مع الشرنوبي وسارة لحل الأزمة

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

هاني شاكر

علق الفنان هاني شاكر على قرار إيقاف نقابة المهن الموسيقية للفنان محمد الشرنوبي عن الغناء الذى خرج منذ ثلاثة أيام، وقال فى تصريحات لـ«التحرير»، إنه يتمنى أن تحل الأزمة بين الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ وديًّا، مشيرا إلى أنه يحب الثنائي وحزين على الموقف الذي حدث بينهما. وقال إنه يريد تغليب مصلحتهما العامة على المصلحة الشخصية، منوها بأ الشرنوبي صوت جميل، وأكد أنه سيعقد جلسة قريبا بين الثنائي يحاول فيها الوصول إلى حل وسط بينهما، يجعلهما مستمرين على الساحة الفنية.

وكشف عن سبب كون الفنان محمد رمضان يقوم بالغناء على عكس المطرب حمو بيكا الذي يرفض هاني إعطاءه التصاريح اللازمة، وقال "محمد رمضان عضو نقابة ممثلين، وحينما يطلب مني الفنان أشرف زكي نقيبهم أن أعطي تصريحا لرمضان بالغناء لا يمكن أن أتأخر أبدا، خاصة أن هناك قانونا بين النقابات يسمح بالخلط بينهما"، وأوضح تلك