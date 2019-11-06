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مقتل وإصابة 13 شخصا جراء وقوع انفجار بأفغانستان

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
أكدت الشرطة المحلية في أفغانستان اليوم الأربعاء مقتل جندي واحد على الأقل وإصابة 12 شخصا آخرين بجروح، وذلك في انفجار وقع في إقليم "كابيسا" شمال شرق البلاد. ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المكتب الإعلامي لشرطة الإقليم قوله إن الحادث وقع في منطقة "ألاساي" إثر انفجار لغم داخل أحد الأسواق، مشيرا إلى أن الضحايا بين سيدات، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.
وكان الجيش الأفغاني قد أعلن في 31 أكتوبر الماضي، مقتل وإصابة ما لا يقل عن 31 من مسلحي طالبان والمدنيين إثر انفجار سيارة محملة بالمتفجرات في إقليم جوزجان شمال أفغانستان.وقال فيلق "شاهين 209" -في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن الحادث وقع مساء يوم الأربعاء في قرية "بازاراك جانجال أريج"
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بوتين يقيل 11 جنرالا في أجهزة الأمن الروسية

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين 11 جنرالا في أجهزة الأمن الروسية ، بينهم 6 في وزارة الطوارئ، و4 في وزارة الداخلية و1 في لجنة التحقيقات الروسية. وذكر قناة "روسيا اليوم" الاخبارية أن من بين الجنرالات، الذين تمت إقالتهم، النائب الأول لمدير الإدارة العامة لضمان النظام العام بوزارة الداخلية ألكسندر ميلنيكوف المحتجز حاليا في السجن بتهمة الفساد والاحتيال. وفي نفس الوقت ، أصدر الرئيس الروسي مرسوما ينص على تعيين مدراء جدد لبعض إدارات وزارتي الداخلية والطوارئ.
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العاصفة «إيميلي» تحرم 100 ألف أسرة من الكهرباء بفرنسا

أعلنت شركة "إينيديس" المشغلة لشبكة توزيع الكهرباء الفرنسية أن نحو 100 ألف أسرة حرمت من الكهرباء صباح اليوم الأحد، في جنوب غربي فرنسا؛ وذلك نتيجة لهطول الأمطار بغزارة وهبوب الرياح الشديدة بسبب العاصفة "إيميلي". وقالت الشركة حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، "إن الإدارات الرئيسة المعنية التي ضربت من العاصفة، هي "بيرينيه أتلانتيك، ولاندز، وجيروند، ودوردوني". وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية قد حذرت منذ يومين من العاصفة "إيميلي"، قائلة إنها ستضرب ساحل المحيط الأطلسي فجر السبت وتستمر حتى الأحد.
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زوجة ملك ماليزيا السابق ترد على رفض نسب طفلها بصورة

كتبت أوكسانا فوفودينا، ملكة الجمال الروسية، فصلًا جديدًا من خلافها مع طليقها، وذلك بعدما نشرت صورة لطفلها الذي يرفض ملك ماليزيا السابق، محمد الخامس، الاعتراف به ويشكك في نسبه إليه، ما أثار أزمة واضحة بين الجانبين خلال الأيام القليلة الماضية. وأكدت أوكسانا خلال حديثها لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الطفل يشبه ملك ماليزيا السابق، مشيرة إلى أنه يملك نفس المظهر الآسيوي، ما يتنافى مع رفض محمد الخامس الاعتراف بنسب الطفل له خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية انفصالهما.
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مقتل 49 جنديا في هجوم استهدف موقعا عسكريا بـ«مالي»

قال الجيش المالي، إن 49 من عسكرييه قتلوا على يد مسلحين هاجموا، موقعا للجيش شمال شرق البلاد، إذ جاء في بيان نشرته قيادة القوات المسلحة الوطنية: «أن الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة إنديليمان بالقرب من حدود النيجر أسفر عن مقتل 49 جنديا وإصابة 3 آخرين بجروح، بالإضافة إلى تدمير عدد من المركبات العسكرية واستيلاء المهاجمين على عدد آخر منها إضافة إلى إصابة 3 آخرين بجروح، مشيرًا إلى أن قوات الجيش أعادت السيطرة على الوضع، دون أن تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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مقتل شخص وإصابة 91 آخرين خلال تظاهرات بغداد

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مقتل وإصابة 31 شخصا إثر انفجار سيارة متفجرات بأفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني اليوم الخميس مقتل وإصابة ما لا يقل عن 31 من مسلحي طالبان والمدنيين إثر انفجار سيارة محملة بالمتفجرات في إقليم جوزجان شمال أفغانستان. وقال فيلق "شاهين 209" -في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن الحادث وقع مساء يوم الأربعاء في قرية "بازاراك جانجال أريج" التابعة لمنطقة مارديان، حيث كان مسلحو طالبان ينقلون القنابل والمواد المتفجرة، في طريقهم من منطقة شاهار بولاك بإقليم بلخ إلى منطقة مارديان.
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بينهم أطفال..ارتفاع ضحايا تفجير أفغانستان لـ70 قتيلا

ارتفعت حصيلة التفجير الذي استهدف مسجدا في أفغانستان خلال صلاة الجمعة إلى 70 قتيلا بينهم عشرات الأطفال، إذ نقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، الليلة عن المتحدث باسم حاكم ولاية ننجرهار عطالله خوجياني قوله: «لدينا تقارير أن حصيلة القتلى وصلت إلى 70». بدوره، أوضح متحدث باسم إدارة التعليم في الولاية، أن 27 شخصا على الأقل من الضحايا هم من أطفال المدارس. يذكر أن هجوم منطقة هسكه مينه، هو ثاني أكثر اعتداء دموية هذا العام في أفغانستان، وأدى إلى إصابة 36 آخرين.
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