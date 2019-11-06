مقتل وإصابة 13 شخصا جراء وقوع انفجار بأفغانستان

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

انفجار - أرشيفية

أكدت الشرطة المحلية في أفغانستان اليوم الأربعاء مقتل جندي واحد على الأقل وإصابة 12 شخصا آخرين بجروح، وذلك في انفجار وقع في إقليم "كابيسا" شمال شرق البلاد. ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المكتب الإعلامي لشرطة الإقليم قوله إن الحادث وقع في منطقة "ألاساي" إثر انفجار لغم داخل أحد الأسواق، مشيرا إلى أن الضحايا بين سيدات، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.

وكان الجيش الأفغاني قد أعلن في 31 أكتوبر الماضي، مقتل وإصابة ما لا يقل عن 31 من مسلحي طالبان والمدنيين إثر انفجار سيارة محملة بالمتفجرات في إقليم جوزجان شمال أفغانستان.وقال فيلق "شاهين 209" -في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن الحادث وقع مساء يوم الأربعاء في قرية "بازاراك جانجال أريج"