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الانتهاء من تطوير مراكز الخدمات التكنولوجية في 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط
غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط
أكدت المهندسة غادة لبيب، نائبة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن عملية الإصلاح الإداري هي خطوة مهمة في إحداث التحول الرقمي، وتأهيل الجهاز الإداري للدولة لإتمام ذلك التحول، منوهة بأن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي مسئولية مجتمعية تأتي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات بما فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني. جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الأربعاء، في فعاليات مؤتمر "الناس والبنوك" في نسخته الثالثة عشرة، والذى ينظمه المركز الإعلامي العربي بالقاهرة على مدى يومى 5 و6 نوفمبر الجاري.
وأشارت "لبيب" إلى بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة المصرية وعليها نحو 127 خدمة حاليا، كما تم إطلاق تطبيق لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول، لافتة إلى بوابة المشتريات الحكومية والتي يتم من خلالها عرض كل المناقصات الحكومية، ومشروع المحول الرقمي الحكومي "G2G"،
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البريد تصدر طابع تذكاري بمناسبة مرور 150 عام على ميلاد غاندي

أصدر البريد المصري طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 150 عام علي ميلاد الزعيم الهندي المهاتما غاندي مؤسس الهند الحديثة وقائد الاستقلال ومنظم الحركة الاستراتيجية لنشر رسالة السلام والامتناع عن العنف. دشن اليوم هارديب سينج بوري وزير الهند للطيران المدني والتجارة والسفير راهول كولشريشت سفير الهند بمصر وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 150 عام على ميلاد الزعيم غاندي وذلك بحضور لفيف من قيادات العمل الدبلوماسي الهندي في مصر والوفد المرافق لوزير التجارة الهندي.
بورصة (2)

البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه بمبيعات المصريين

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء ، وخسر المال السوقي للأسهم المقيدة نحو1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.15مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 14709.79نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 544.82 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1452.61نقطة.
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أنشطة القطاع الخاص بمصر تواصل الانكماش خلال أكتوبر

أظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثالث على التوالي، ليحقق هبوطا طفيفا إلى 49.2 نقطة في أكتوبر مقابل 49.5 نقطة في سبتمبر. ويقدم المؤشر نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر. وأشار التقرير إلى أنه رغم استمرار التدهور في الشهر الثالث على التوالي، جاءت القراءة أقوى من متوسط السلسلة عند 48.4 نقطة. ويعد مستوى الـ 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر.
الذهب (2)

هبوط حاد في أسعار الذهب والجرام يفقد 9 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام نحو 9 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1486 دولار. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط

التخطيط: إعداد دليل إلكتروني يضم 520 خدمة حكومية

قالت غادة لبيب، نائبة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: "اهتمامًا من الوزارة برفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها من خلال مواقع إلكترونية، وحرصًا من الوزارة على رفع رضا المواطنين عنها، قامت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي -giz- بإعداد موقع إلكتروني متكامل لخدمة المواطنين وهو منصة الدليل الإلكتروني للخدمات العامة والمتاحة من خلال بوابة الحكومة المصرية". جاء ذلك خلال كلمتها اليوم، الإثنين، في مؤتمر رواد التحول الرقمي، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي الوزارات في مصر.
وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

وزيرة التخطيط: 60% من سكان مصر «شباب» تحت سن الـ30

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تتمتع بكونها دولة شابة، لافتة إلى أن نسبة الشباب دون الثلاثين تبلغ نحو 60% مشيرة إلى حرص الدولة على توفير كل ما يلزم لتأهيل الشباب والقيادة وتوفير فرص العمل اللائق لهم بل وتعزيز أفكار الرواد منهم من خلال برامج ريادة الأعمال والاهتمام بالتعليم الفني الصناعي، كما يسهم في دعمهم لإيجاد وتوفير فرص عمل لأنفسهم. جاء ذلك خلال كلمتها اليوم، الإثنين، في "قمة صوت مصر" على هامش فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، المنعقد في الفترة بين 3 و6 من نوفمبر الجاري.
السيسى

السيسي: 78 مليار دولار إجمالي تدفقات النقد الأجنبي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تدفقات النقد الأجنبي ارتفعت لتبلغ 78 مليار دولار في عام 2018- 2019 مقارنة بـ61 مليار دولار في عام 2007- 2008 بنسبة نمو 28%، وهو ما انعكس على ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 بما يغطي احتياجاتنا الاستيرادية لقرابة التسعة أشهر، مقارنةً بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013، وهو ما يعد أحد أهم معايير ركائز الاستقرار الاقتصادي. وأضاف السيسي أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما هو إلا بداية لمسيرة طويلة من العمل الجاد والإرادة الحقيقية للمضي قدمًا لاستكمال تلك المسيرة.
الرئيس-السيسى

السيسي: مصر الثالثة عالميا في ارتفاع معدلات النمو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر حققت أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.6% خلال العام المالي 2018- 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.9% خلال العام المقبل، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 2013- 2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية. وأضاف الرئيس أن معدل التضخم العام حقق انخفاضا غير مسبوق في سبتمبر 2019 ليبلغ 4.3% مقارنة بـ17.5% في ذات الشهر من العام السابق.
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