الانتهاء من تطوير مراكز الخدمات التكنولوجية في 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط

أكدت المهندسة غادة لبيب، نائبة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن عملية الإصلاح الإداري هي خطوة مهمة في إحداث التحول الرقمي، وتأهيل الجهاز الإداري للدولة لإتمام ذلك التحول، منوهة بأن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي مسئولية مجتمعية تأتي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات بما فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني. جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الأربعاء، في فعاليات مؤتمر "الناس والبنوك" في نسخته الثالثة عشرة، والذى ينظمه المركز الإعلامي العربي بالقاهرة على مدى يومى 5 و6 نوفمبر الجاري.

وأشارت "لبيب" إلى بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها بوابة الحكومة المصرية وعليها نحو 127 خدمة حاليا، كما تم إطلاق تطبيق لتقديم الخدمات من خلال الهاتف المحمول، لافتة إلى بوابة المشتريات الحكومية والتي يتم من خلالها عرض كل المناقصات الحكومية، ومشروع المحول الرقمي الحكومي "G2G"،