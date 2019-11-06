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العراق: سقوط صاروخ كاتيوشا في نهر دجلة وسط بغداد

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
العراق
العراق
قال مصدر امني عراقي إن صاروخا كاتيوشا سقط ليلة امس في نهر دجلة قرب منطقة الكرادة التجارية المكتظة بالسكان وسط بغداد دون وقوع أي أضرار مادية أو خسائر بشرية. وأضاف المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة أمنية اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لأي طارئ". وأفاد مصدر أمني، ليلة أمس الثلاثاء، بسماع دوي انفجار قرب منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.
وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، أمس الثلاثاء، مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين فضلا عن اعتقال 283 شخصا خلال الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار، إذ أدانت المفوضية في بيان لها أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة التي أسفرت عن سقوط ضحايا، كما أدانت أي تجاوز بحق الممتلكات
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مظاهرات العراق

«التكتك».. من إنقاذ العراقيين إلى صحيفة المحتجين

أصبح "التكتك" أيقونة الثورة العراقية نتيجة الدور البارز الذي قام به خلال التظاهرات، حيث تصدر المشهد في الشارع العراقي نتيجة الدور الذي يقوم به خلال الانتفاضة الأخيرة فبعجلاته الثلاث الصغيرة ومقاعده التي لا تتسع لأكثر من ثلاثة أشخاص، تحول "التكتك" خلال موجة الاحتجاجات العراقية الراهنة إلى سيارة إسعاف تنقل الجرحى. ولهذا الدور الكبير تحول "التكتك" إلى الوسيلة الأسرع، لا سيما بعد استهداف المسعفين من قبل القناصة، وهو ما جعل من سائقي "التكاتك" البسطاء رمزًا للثورة.
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

هل غادر بوتفليقة الجزائر بعد رحيله عن العرش؟

منذ إعلان الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة استقالته تحت ضغط الشارع بعد قضاء أطول فترة حكم في تاريخ الجزائر وبعد أن كان جزءا من المشهد السياسي الجزائري منذ الاستقلال عام 1962، اختفى الرئيس المستقيل عن المشهد، حيث تم إخضاعه لرعاية طبية ومازال يقيم في الإقامة الرئاسية في "زرالدة" رغم استقالته مطلع أبريل الماضي. يعيش الرئيس السابق في شبه عزلة، بعيدا عن صخب الإعلام والشارع الثائر، الذي فرض عليه الاستقالة، بدعم من قيادة الجيش في 2 أبريل الماضي.
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الجزائر: 9 طعون من مرشحين رفضت سلطة الانتخابات ملفاتهم

أعلن كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري الجزائري، أعلى هيئة دستورية في البلاد، أن المجلس تلقى 9 طعون من مرشحين للرئاسة رفضت السلطة المستقلة للانتخابات ملفاتهم، قائلًا في بيان متلفز بثه التلفزيون الحكومي الجزائري اليوم الثلاثاء: «إن المجلس تلقى طعونا من كل من المرشحين: بلقاسم ساحلي، وعلي سكوري، وعبد الحكيم حمادي، ونوي الخرشي، ومحمد ضيف، والعبادي بلعباس، وبوعينة محمد، وفارس مسعود، ورؤوف عايب»، مضيفًا أن المجلس الدستوري أمامه مهلة 7 أيام لدراسة تلك الطعون وإصدار قرار بشأنها، بحسب قانون نظام الانتخابات.
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قوات الاحتلال تهدم منزلًا بالقدس بحجة عدم الترخيص

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بحجة عدم الترخيص. وأفادت عائلة العباسي في تصريحات صحفية، بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة هدمت منزلا مكونا من طابق واحد يعود لعائلة المقدسي معتصم العباسي في حي عين اللوزة في سلوان، بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة للبناء، مضيفه أن قوات الاحتلال أجبرت العائلة على إخلاء المبنى بالقوة، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، قبل أن تبدأ بهدمه.
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احتجاجات العراق

مقتل وإصابة 25 شخصًا واعتقال 283 في العراق

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين فضلا عن اعتقال 283 شخصا خلال الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار، إذ أدانت المفوضية في بيان لها أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة التي أسفرت عن سقوط ضحايا، كما أدانت أي تجاوز بحق الممتلكات العامة والخاصة، داعيا كافة الأطراف إلى الابتعاد عن التصادم والالتزام بسلمية التظاهرات. وبدأ عدد من أحياء الجانب الشرقي من بغداد تنفيذ إضراب عام، احتجاجا على عدم تحقيق مطالب المتظاهرين.
العراق

ضبط إرهابي ومخبأ أسلحة ومخازن ومعدات تفجير بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق اليوم الأحد القبض على الإرهابي "أبو هارون" جنوبي بغداد، مشيرةً إلى العثور على مخبأ يحتوي على أسلحة ومخازن ومعدات تفجير وأجهزة اتصال كانت معدة للقيام بعمليات "إرهابية" بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها العاصمة. وقالت الخلية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "إنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من قيادة العمليات الخاصة الأولى "إحدى تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب" من إلقاء القبض على الإرهابي المكني بـ"أبو هارون" بعد نصب كمين محكم له جنوبي العاصمة".
احتجاجات العراق

إضراب عام في شرق بغداد.. وقطع طرق رئيسية بالمدينة

بدأ عدد من أحياء الجانب الشرقي من بغداد تنفيذ إضراب عام، صباح الأحد، احتجاجا على عدم تحقيق مطالب المتظاهرين، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأغلقت مدينة الصدر وحي البنوك، وقطعت بعض الطرق الرئيسية في المدينة، فيما قطع متظاهرون الطريق الرابط بين محافظتي بغداد وواسط، بالتزامن مع استمرار التظاهرات والاعتصامات في ساحة التحرير وسط بغداد. واستمرت الاحتجاجات في العراق، السبت، حيث أطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية لتفريق الآلاف من المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل متظاهر في الأقل وإصابة أكثر من 200 في بغداد وجنوبي البلاد، بحسب مسؤولين في الشرطة وهيئة شبه رسمية معنية بحقوق الإنسان.
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55 آلية عسكرية أمريكية تغادر سوريا إلى العراق

غادرت 55 شاحنة محملة بآليات عسكرية وتجهيزات تابعة للقوات الأمريكية، اليوم السبت، الأراضي السورية من معبر الوليد غير الشرعي إلى العراق، بحسب روسيا اليوم. وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، قد طالب الخميس الماضي، الولايات المتحدة الأمريكية بأن توفي بالتزاماتها وتقوم بواجبها تجاه القوات التركية التي لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع واشنطن، قائلا: «إن قواته مستمرة في حربها»، لافتا إلى أن تركيا والمجموعات المتطرفة التابعة لها بدأت باحتلال القرى المسيحية، وتحاول اقتحام بلدة تل تمر ذات الغالبية الأشورية المهددة بالإبادة.
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