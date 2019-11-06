بيراميدز عن أزمة البدري: نرفض البحث عن بطولات زائفة

تحرير:أحمد سيد ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

بيراميدز

?علق ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، على استبعاد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للاعبي فريق بيراميدز من معسكر برج العرب، وألمح عيد في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن رحيل البدري عن رئاسة جهاز العمل في بيراميدز، قد يكون من أسباب أزمة النادي مع جهاز الفراعنة، بعد استبعاد لاعبينا، وقال عيد: «المنتخب تواصل مع جميع الأندية للاتفاق على ضم لاعبيهم مبكرا، ولم يتواصل معنا أي أحد.. إذا حدث التواصل مبكرا لكنا قررنا الموافقة.. منتخب كوت ديفوار مثلا طلب مننا ضم ويلفريد كانون قبل الموعد المحدد بيوم واحد ووافقنا».

وأوضح عيد: «هل رحيل البدري من بيراميدز قبل 4 أشهر له علاقة بالأزمة؟ حاولت التواصل معه قبل 4 أيام ولم يرد على الهاتف.. أرفض أن يحاول مسئولو منتخب مصر كسب بطولات زائفة باستبعاد لاعبي بيراميدز»، متابعًا: «مجلس إدارة الفريق أكدت أن مصلحة المنتخب أهم من أي شئ حتى لو على حساب النادي».وأشار عيد: «اتحاد الكرة

وأوضح عيد: «هل رحيل البدري من بيراميدز قبل 4 أشهر له علاقة بالأزمة؟ حاولت التواصل معه قبل 4 أيام ولم يرد على الهاتف.. أرفض أن يحاول مسئولو منتخب مصر كسب بطولات زائفة باستبعاد لاعبي بيراميدز»، متابعًا: «مجلس إدارة الفريق أكدت أن مصلحة المنتخب أهم من أي شئ حتى لو على حساب النادي».



وأشار عيد: «اتحاد الكرة يتحامل علينا دائما ومع ذلك نفضل إعلاء المصلحة العامة، مثلا في نهائي كأس مصر وزعوا التذاكر مناصفة لكن تركوا المنطقة المؤثرة من الملعب لجمهور الزمالك».



واختمم: «نحن الفريق الوحيد بين الثلاثة الأوائل في الدوري الذي لعب 5 مباريات محلية، ولم نحصل على أي فرص زمنية ليتدرب اللاعبون مع بعضهم بشكل أكبر، ولا يمكننا أن نعاند منتخب مصر».

