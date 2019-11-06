رياضة

بيراميدز عن أزمة البدري: نرفض البحث عن بطولات زائفة

تحرير:أحمد سيد ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص
بيراميدز
بيراميدز
?علق ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، على استبعاد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للاعبي فريق بيراميدز من معسكر برج العرب، وألمح عيد في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن رحيل البدري عن رئاسة جهاز العمل في بيراميدز، قد يكون من أسباب أزمة النادي مع جهاز الفراعنة، بعد استبعاد لاعبينا، وقال عيد: «المنتخب تواصل مع جميع الأندية للاتفاق على ضم لاعبيهم مبكرا، ولم يتواصل معنا أي أحد.. إذا حدث التواصل مبكرا لكنا قررنا الموافقة.. منتخب كوت ديفوار مثلا طلب مننا ضم ويلفريد كانون قبل الموعد المحدد بيوم واحد ووافقنا».
وأوضح عيد: «هل رحيل البدري من بيراميدز قبل 4 أشهر له علاقة بالأزمة؟ حاولت التواصل معه قبل 4 أيام ولم يرد على الهاتف.. أرفض أن يحاول مسئولو منتخب مصر كسب بطولات زائفة باستبعاد لاعبي بيراميدز»، متابعًا: «مجلس إدارة الفريق أكدت أن مصلحة المنتخب أهم من أي شئ حتى لو على حساب النادي».وأشار عيد: «اتحاد الكرة
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تركي آل شيخ

آل الشيخ: أنا مش شوال أموال.. وبحب الأهلي والزمالك

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس نادي ألميريا الإسباني، عن أعادة علاقات الود بينه وبين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وكشف آل الشيخ، من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الخط الساخن بينه وبين الخطيب سوف يمنع تكرار الخلافات، قائلًا: «لمست مدى حب المصريين لي عندما تجولت متنكرا في شوارع القاهرة»، وتحفظ عن ذكر أسماء من تسببوا في تعكير صفو العلاقة بينه وبين الأهلي: «لن أستفيد من الكشف عن أسماء المتسببين في الفجوة مع مجلس الأهلي».
ليفربول - جينيك

ليفربول لم يحسم موقفه من خوض مباراتين في 24 ساعة

لم يحسم ليفربول بعد موقفه من خوض مباراتين في غضون 24 ساعة في إنجلترا وقطر، ويخطط ليفربول لإشراك فريقين مختلفين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكأس العالم للأندية في غضون 24 ساعة، في ديسمبر المقبل، بسبب عدم وجود مواعيد أخرى متاحة لتأجيل المباراة المحلية، ومن المقرر أن يلعب ليفربول في كأس الرابطة ضد أستون فيلا في 17 ديسمبر بينما من المفترض أن يكون الفريق سافر إلى قطر لبدء مشواره في اليوم التالي في كأس العالم للأندية، ولم يتضح بعد إذا كان ليفربول سيقسم تشكيلته على المباراتين أو إذا كان كلوب سيحضر في المباراتين.
محمد-فضل (2)

محمد فضل: لا نتدخل في الأمور الفنية للمنتخب

?تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن من سيرتدي شارة قيادة منتخب مصر، بعدما طلب الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، أحمد فتحي نجم النادي الأهلي، بالتنازل عن الشارة لمحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، قبل أن يعلن حسام البدري أن «الشارة بالأقدمية»، وقال فضل عبر قناة «إم بي سي مصر»: «لا نتدخل في الأمور الفنية للمنتخب الوطني، فهي مسؤولية المدير الفني حسام البدري وجهازه المعاون».
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حسام البدري - طارق مصطفى

المنتخب يبدأ اليوم معسكر تصفيات أمم إفريقيا

ينطلق اليوم الثلاثاء معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري المدير الفني، ببرج العرب بمدينة الإسكندرية؛ وذلك استعدادًا لمباراتي منتخبي كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتهما يومي 14 و18 نوفمبر المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «كان 2021» بالكاميرون، حيث يشهد اليوم الأول انضمام لاعبي الزمالك وبيراميدز والمصري وسموحة ودجلة، بينما يغيب لاعبو الأهلي لتواجدهم في معسكر بالإمارات إلى جانب اللاعبين المحترفين الذين سينضمون خلال يومي 10 - 11 نوفمبر.
حسام البدري

حسام البدري يحسم الجدل حول شارة قيادة الفراعنة

أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن شارة قيادة الفراعنة شغلت فكره خلال الأيام الماضية، لكنه حسم أمره مع معاونيه في هذا الشأن، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال مدرب الفراعنة إنه قرر إبقاء الوضع كما هو، مؤكدا أن نظام الأقدمية هو الفاصل في أمر شارة قيادة المنتخب، وسيتم الاعتماد عليه خلال المرحلة المقبلة، دون تغيير، مضيفًا أن ما أثير حول منح الشارة لمحمد صلاح، نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، أمر غير صحيح، مشددا على أنه لم يتطرق لأشخاص، لكنه كان يبحث عن نظام وأسس يتم العمل بها خلال وجوده مع المنتخب.
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المنتخب يتواصل مع صلاح للاطمئنان على إصابته

تواصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، مع محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي؛ للاطمئنان على إصابته في لقاء توتنهام بالدوري الإنجليزي. وينتظر جهاز المنتخب رد صلاح للاطمئنان عليه، وإن كانت المؤشرات الأولية تؤكد أن اللاعب لن يغيب عن معسكر المنتخب المقبل. وحقق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب «أنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
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كوكا يقود تشكيل الفراعنة المتوقع أمام بتسوانا

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، مباراة المنتخب الوطني وبتسوانا الودية، استعدادا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل. ويستهدف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، في المباراة الأولى له مع الفراعنة، وضع قوام رئيسي للمنتخب، بجانب مشاهدة بعض العناصر الجديدة من أجل الاستفادة منهم في المرحلة المقبلة، علمًا بأنه يغيب عن صفوف الفراعنة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعمرو السولية، لاعب خط وسط الأهلي؛ للإصابة.
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