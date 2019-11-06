399 مليون دولار صادرات مصر من مواد البناء في سبتمبر

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

الحديد

ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 10% لتسجل 399 مليون دولار. وأكدت الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، استمرار تصدر الإمارات العربية قائمة أكبر عشر أسواق مستقبلة لمنتجات مواد البناء المصرية بقيمة 103 ملايين دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مستحوذة على 25.8% من إجمالي صادرات القطاع، في حين تقدمت كندا للمركز الثاني بالقائمة بقيمة 62 مليون دولار بنسبة نمو 82%.

وتصدرت صادرات الحلى والأحجار الكريمة القطاع بقيمة 164 مليون دولار بارتفاع 186%، يليها صادرات الألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 44 مليون دولار بانخفاض 24%، ثم صادرات الحديد والصلب وسجلت 35 مليون دولار بانخفاض 64%، ثم صادرات الصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير بقيمة 17 مليون دولار بارتفاع 29%، ثم صادرات مصنوعات