جريمة

الدبلة عليها اسم مين؟ هكذا انكشف لغز جثة الحوامدية

الفحص أثبت أن القاتل من أقارب المجني عليها إذ باغتها بطعنات فى ظهرها وهى مسالمة دون أن تتمكن من مقاومته كما أنه لم يهتم بسرقة مصوغاتها.. والجريمة كشفت تفاصيل الحب والشك
تحرير:سماح عوض الله ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
مصرف قديم ناحية قرية أم خنان التابعة لمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، اعتاد الجميع أنه مكان مهجور ومرعب، خاصة مع سوابق العثور على جثث قتلى فى حوادث متفرقة على ضفافه، ودائمًا ما يحذر الأهالى أطفالهم من الذهاب إلى الرشاح المهجور خشية تعرضهم لمكروه، حتى إن الكبار يمرون عليه بالكاد، ولاحظ عدد منهم انبعاث رائحة كريهة من جوال على جانب «الرشاح»، فأيقنوا أن وراءه "مصيبة"، ولم يتقدم أحد من الأهالي لفتح الجوال وإنما اتصلوا بقسم الشرطة، ووصلت قوة أمنية لتكتشف جثة ربة منزل بالجوال، وذلك فى مطلع الشهر الماضي، والآن تم حل لغز الجريمة.
مبدئيا كانت الجثة لسيدة، تم تمزيقها بعشرات الطعنات النافذة، التى جعلت الدماء تخرج من أنحاء الجسد، لتغرق ملابس السيدة التى كانت فى كامل حلتها، ويبدو أنه تم قتلها إما خارج منزلها أو عقب استعدادها للخروج، إذ كانت ترتدي ملابسها كاملة، وعباءة سوداء خارجية، والغريب فى الأمر واستوقف رجال المباحث أن صاحبة الجثمان
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مخدر-الحشيش

حملة أمنية بالعاشر.. والقبض على 3 عناصر إجرامية

شنت قوات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع قوات الأمن بالشرقية، حملة أمنية على منطقة السحر والجمال، بنطاق أطراف مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بقصد ضبط الخارجين عن القانون، وتطهير المنطقة من تجار السلاح والمواد المخدرة، وإنهاء الإجرام فى تلك البؤرة، وجعلها تحت سيطرة القانون والنظام بصفة مستمرة، وملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن فى جرائم جنائية، ونجحت قوات الحملة فى القبض على 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم كميات من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
غرق

أجنبي يقفز فى النيل من كوبرى الجامعة بحثًا عن المرح

«أردت أن أحصل على المرح فقط.. أنا معتاد فعل هذا ببلادي.. وأنا أجيد السباحة، لذلك ظننت أنه بإمكاني القفز فى مياه نهر النيل دون أن يتسبب ذلك فى مشكلة"، هكذا برر أجنبي إقدامه على القفز من أعلى كوبرى الجامعة داخل مياه نهر النيل، مما تسبب فى حالة طوارئ لدى رجال شرطة المسطحات المائية، إذ تلقوا استغاثة من المارة بسقوط شخص من أعلى الكوبري فى النيل، ظنوا أنها محاولة انتحار، وعلى الفور تحركت أوناش التدخل السريع، وتم انتشال الشاب خلال محاولته السباحة فى مياه نهر النيل، وتبين أنه أجنبي وليس مصرى الجنسية.
جثة

«36 طعنة وجثتان».. كواليس يوم الدم في كفر الشرفاء

بيوت هشة، وقلوب تلاشت منها الرحمة، وتصدرت القسوة والغل المشهد، بينما لعب الشيطان دور السنيد أدوار البطولة للبشر، ذات ليلة نظرت في المرآة بوجه عابس فوجدت شخصا غير«سحر» التي تعرفها، عيون ملت من البكاء، وسواد عرف طريقه أسفلها، ملامح باهتة، جسد نحيل لم يعد قادرا على العذاب، سقطت دموعها ليكتمل مشهد الحزن، اتخذت قرارها بالانفصال عن «صلاح» شيطان الإنس الذي حول حياتها لجحيم، وسرق منها أجمل أيام العمر، انتزعت منه حريتها، فسلب منها روحها وسار على أشلاء جثتها، بعدما استبدل الحب بالسكين، والدم بعشرة السنين، إذ دق الحزن الباب وبات الفرح خارج "الكادر" في مشهد دموي يعجز كاتب أفلام رعب عن تجسيده على الشاشة.
جثه-في-ارض-زراعيه (2)

«عزمهم على عصير وقتلوه».. كواليس مقتل «بيشوي» في الجيزة

لم يكن يتخيل «بيشوي ملاك» صاحب الـ16 عاما أنه سيدفع حياته ثمنا لطيبة قلبه وعطفه على اثنين يقيمان بالقرب من منطقته بالطالبية، تعرف عليهما منذ فترة قريبة، في المقابل كان يخطط الشياطين لقتله والتخلص منه وسرقة التوك توك الذي اشتراه له والده قبل قتله بأيام.
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جثة

«36 طعنة وجثتان».. كواليس يوم الدم في كفر الشرفاء

بيوت هشة، وقلوب تلاشت منها الرحمة، وتصدرت القسوة والغل المشهد، بينما لعب الشيطان دور السنيد أدوار البطولة للبشر، ذات ليلة نظرت في المرآة بوجه عابس فوجدت شخصا غير«سحر» التي تعرفها، عيون ملت من البكاء، وسواد عرف طريقه أسفلها، ملامح باهتة، جسد نحيل لم يعد قادرا على العذاب، سقطت دموعها ليكتمل مشهد الحزن، اتخذت قرارها بالانفصال عن «صلاح» شيطان الإنس الذي حول حياتها لجحيم، وسرق منها أجمل أيام العمر، انتزعت منه حريتها، فسلب منها روحها وسار على أشلاء جثتها، بعدما استبدل الحب بالسكين، والدم بعشرة السنين، إذ دق الحزن الباب وبات الفرح خارج "الكادر" في مشهد دموي يعجز كاتب أفلام رعب عن تجسيده على الشاشة.
فتاة-العياط

إخلاء سبيل «فتاة العياط» في اتهامها بقتل سائق

قرر قاضي نيابة الأحداث، بمحكمة شمال الجيزة، إخلاء سبيل الطفلة أميرة أحمد رزق، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، وتسليمها إلى والدها، وذلك بعدما تم استيفاء أوراق القضية وإحالة ملف الأوراق كاملًا إلى محكمة الطفل، لبدأ جلسات محاكمتها قريباً، على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص، اتهمته بأنه حاول اغتصابها، وذلك بعد تأييد التحريات أقوال الفتاة، وكذلك إثبات تقرير الطب الشرعي أن الإصابات التي حدثت في جسد المجني عليه، كانت من السكين المستخدم في الحادث، ولم تستخدم أي أداة أخرى، بما ينفى اشتراك آخرين فى قتل المجني عليه.
بانيو -حمام

«عاريان داخل البانيو».. لغز جثتي خليجي وخادمة بالهرم

48 ساعة اختفت خلالها "أ. ش" عن منزل أسرتها بمنطقة كرداسة شمال محافظة الجيزة، تسرب الشك إلى داخل والدها وشقيقتها، فأخرج كل منهما هاتفه الجوال للاطمئنان عليها خاصة أنها لم تعتد المبيت خارج المنزل، ومع عدم رد صاحبة السيدة الثلاثينية، قرر الأب وابنته التوجه إلى محل عملها لدى ثري عربي بمنطقة الهرم، طرقا الباب بشدة دون جدوى، فجاءت الخطوة التالية بكسر الباب، ثم بحثا عنها في غرف الشقة حتى وقعت أعينهما على مشهد هو الأصعب، حيث وجدا جثتين عاريتين داخل "البانيو" وبجوارهما متعلقاتهما.
طعن-بالسكين

حكاية جملة دفعت موظفا لقتل طليقته وذبح شقيقها بالمرج

دقات قلبه سريعة، توتر يسيطر عليه، الحدث ليس بالهين، لقاء سيجمعه بطليقته حال حضورها للاطمئنان على ابنها الذي يمكث مع والده عقب انفصالهما، أفكار عدة تدور في عقل موظف بشركة وادي النيل للمقاولات، كيف ستكون الجلسة؟ ماذا سيخبرها حال وقوع عينيه عليها؟ لكن لم يدُر فى خلده أن الأمر سينتهي بجريمة قتل ستزج به خلف القضبان لينتظر مصيره الذي سيكتبه القدر على لسان القاضي بتهمة القتل، في جريمة بشعة أضحت حديث الساعة، يتناقل تفاصيلها أهالي منطقة المرج في محافظة القاهرة.
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