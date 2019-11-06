الدبلة عليها اسم مين؟ هكذا انكشف لغز جثة الحوامدية

الفحص أثبت أن القاتل من أقارب المجني عليها إذ باغتها بطعنات فى ظهرها وهى مسالمة دون أن تتمكن من مقاومته كما أنه لم يهتم بسرقة مصوغاتها.. والجريمة كشفت تفاصيل الحب والشك

تحرير:سماح عوض الله ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

جثة - أرشيفية

مصرف قديم ناحية قرية أم خنان التابعة لمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، اعتاد الجميع أنه مكان مهجور ومرعب، خاصة مع سوابق العثور على جثث قتلى فى حوادث متفرقة على ضفافه، ودائمًا ما يحذر الأهالى أطفالهم من الذهاب إلى الرشاح المهجور خشية تعرضهم لمكروه، حتى إن الكبار يمرون عليه بالكاد، ولاحظ عدد منهم انبعاث رائحة كريهة من جوال على جانب «الرشاح»، فأيقنوا أن وراءه "مصيبة"، ولم يتقدم أحد من الأهالي لفتح الجوال وإنما اتصلوا بقسم الشرطة، ووصلت قوة أمنية لتكتشف جثة ربة منزل بالجوال، وذلك فى مطلع الشهر الماضي، والآن تم حل لغز الجريمة.

مبدئيا كانت الجثة لسيدة، تم تمزيقها بعشرات الطعنات النافذة، التى جعلت الدماء تخرج من أنحاء الجسد، لتغرق ملابس السيدة التى كانت فى كامل حلتها، ويبدو أنه تم قتلها إما خارج منزلها أو عقب استعدادها للخروج، إذ كانت ترتدي ملابسها كاملة، وعباءة سوداء خارجية، والغريب فى الأمر واستوقف رجال المباحث أن صاحبة الجثمان

مبدئيا كانت الجثة لسيدة، تم تمزيقها بعشرات الطعنات النافذة، التى جعلت الدماء تخرج من أنحاء الجسد، لتغرق ملابس السيدة التى كانت فى كامل حلتها، ويبدو أنه تم قتلها إما خارج منزلها أو عقب استعدادها للخروج، إذ كانت ترتدي ملابسها كاملة، وعباءة سوداء خارجية، والغريب فى الأمر واستوقف رجال المباحث أن صاحبة الجثمان كانت ترتدي مصوغاتها الذهبية، ولم يتم تجريدها منها قبل قتلها والتخلص من جثتها، إذ كانت ترتدي "قرطا ذهبيا، وخاتما وإسورة ودبلة"، وعلى الفور استدعى رجال المباحث خبراء الطب الشرعي والمعمل الجنائي لفحص الجريمة.



رجح تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها سيدة أربعينية، قٌتلت غدرًا من شخص قريب منها، إذ باغتها بطعنات عدة ترتكز فى الظهر، ثم تحولت الطعنات إلى الذراعين ثم فى البطن بالمواجهة، وأشار الفحص إلى أن الضحية لم تتح لها فرصة للمقاومة، إذ لم تخدش أحدا بأظافرها أو تقبض على شيء قبل وفاتها، كما أكد خبراء الأدلة الجنائية عدم وجود بصمات غريبة على مصوغات السيدة، وهو ما يعني أن القاتل لم يحاول حتى لمس ذهبها، أو يهمه الذهب بقدر عزمه على قتلها وإذهاق روحها.



وأشارت الأدلة الفنية إلى أن القاتل من أهل القتيلة، ودأبت القوات على البحث والتحري لتحديد هوية المجني عليها والقاتل، وتم تعميم رسم بأوصاف السيدة على أقسام الشرطة حتى تم تحديد هويتها، وبالسؤال عنها تبين أنها مطلقة، تكرر خروجها من المنزل، وبالنظر فى مصوغاتها تبين أن دبلتها الذهبية تحمل اسم شخص غريب، وهو ليس طليقها السابق، أو قريبا معروفا لها، مما زاد من حيرة رجال المباحث إذ كانوا يوقنون أن القاتل من أهل الضحية، وفى نفس الوقت يوجد اسم مشتبه فيه غير معروف بكامل هويته وليس من أحد أقاربها.



استمر البحث والتحري عن سيرة السيدة وأماكن ترددها، وأشار الجيران إلى تكرارها الخروج من المنزل، وبالبحث عن وجهتها اشتبه رجال المباحث فى صلة لها بأحد الأشخاص، تبين أنه من سكان مركز الحوامدية، وترجح علمه بمنطقة الرشاح النائية، وعلمه أنها منطقة غير مأهولة بالسكان، ويعزف الناس عن الاقتراب منها باعتبارها منطقة مهجورة، وما زاد فى الشكوك هو توافق اسم المشتبه فيه مع الاسم المحفور على "دبلة" القتيلة.



لم يسرق منها شيئا ويُرجح ألا يجدوا عنده شيئا يخص القتيلة، خاصة أنه تخلى عن ذهبها وتخلص من الجثة بكامل مصوغاتها على فرض اتهامه، وهنا كان أمام رجال المباحث التفتيش عن الرابط بينهما بجانب "الدبلة"، وتوصلت التحريات إلى مشاهدات للضحية تتردد على المشتبه فيه، وذلك بعد ما يزيد على الشهر من البحث والتحري، وبالقبض عليه واستجوابه أنكر معرفته بها، لكن مع تكرار مواجهته بالأدلة أقر بالكثير من التفاصيل.



إنكار المشتبه فيه تم مواجهته بالتحريات التى أثبتت تردد السيدة عليه، فأقر بمعرفته بها زاعمًا أنها معرفة سطحية، وبشأن اسمه المحفور على دبلة ترتديها، أقر أنه جمعتهما علاقة عاطفية وتزوجها عرفيا دون إشهار الزواج بين الناس، وأنه كان يحبها بجنون ولذلك قتلها، وأدلى فى اعترافاته أنه كان يغار عليها غيرة شديدة، ويتمنى لو تظل فى منزله طوال الوقت دون أن تخرج منه، لكن لم يتمكن من ذلك بحكم زواجهما العرفى وعدم علم أهلها بأنها متزوجة، فارتضى زيارتها إلى منزله مع كثير من الشك خلال فترات وجودها فى منزلها.



وأقر المتهم فى اعترافاته أنه واجه زوجته بالعقد العرفي بشكوكه فيها، فثارت عليه وطالبته أن يتزوجها بعقد شرعي ويعلن زواجهما للناس وهى ستلتزم بالبقاء فى منزله، واتهمته بأنه يجور على حقوقها وبخلاف هذا يظلمها، وطالبته بمراجعة نفسه وهمت للخروج من مسكنه، لكنه لحقها وطعنها فى ظهرها عدة طعنات، ثم أجهز عليها بالطعنات فى البطن حتى تأكد من موتها، ثم وضع الجثمان فى جوال وتخلص منه بمنطقة رشاح الحوامدية، حتى تم القبض عليه.



