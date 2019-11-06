آل الشيخ: أنا مش شوال أموال.. وبحب الأهلي والزمالك

تحرير:أحمد سيد ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص

تركي آل الشيخ

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس نادي ألميريا الإسباني، عن أعادة علاقات الود بينه وبين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وكشف آل الشيخ، من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الخط الساخن بينه وبين الخطيب سوف يمنع تكرار الخلافات، قائلًا: «لمست مدى حب المصريين لي عندما تجولت متنكرا في شوارع القاهرة»، وتحفظ عن ذكر أسماء من تسببوا في تعكير صفو العلاقة بينه وبين الأهلي: «لن أستفيد من الكشف عن أسماء المتسببين في الفجوة مع مجلس الأهلي».

وقال آل الشيخ، إنه يتمنى رؤية النادي الأهلي في أفضل شكل وحال وأن يفوز بدوري أبطال إفريقيا، وأن يضع حجر أساس بناء الاستاد، موضحا أن حجم المصروفات التي أنفقها علي نادي بيراميدز وأندية أخرى في مصر يمثل 80% من تكاليف بناء الاستاد، موضحًا أن الحب لا يعني دفع مبالغ من جيبه، قائلًا: «أحب مصر، أحب الأهلي، وأحب

وقال آل الشيخ، إنه يتمنى رؤية النادي الأهلي في أفضل شكل وحال وأن يفوز بدوري أبطال إفريقيا، وأن يضع حجر أساس بناء الاستاد، موضحا أن حجم المصروفات التي أنفقها علي نادي بيراميدز وأندية أخرى في مصر يمثل 80% من تكاليف بناء الاستاد، موضحًا أن الحب لا يعني دفع مبالغ من جيبه، قائلًا: «أحب مصر، أحب الأهلي، وأحب أن أستفيد أيضا».



وعبر تركي عن حزنه عندما يتعامل معه الناس كـ«ماكينة أموال»، قائلا «كونّي كريم لا يعني أنني شوال أموال»، كما أعرب عن حبه وتقديره لنادي الزمالك، قائلا: «مستعد لمساعدته في أي وقت»، لافتا إلى أن البوست الأخير الذي كتبه على صفحته مجرد دعابة من مشجع أهلاوي مشبها علاقته بين قطبي كرة القدم المصرية بقول «حبي لأم كلثوم لا يعني أنني غير معجب بعبد الحليم حافظ».



