رياضة

آل الشيخ: أنا مش شوال أموال.. وبحب الأهلي والزمالك

تحرير:أحمد سيد ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس نادي ألميريا الإسباني، عن أعادة علاقات الود بينه وبين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وكشف آل الشيخ، من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الخط الساخن بينه وبين الخطيب سوف يمنع تكرار الخلافات، قائلًا: «لمست مدى حب المصريين لي عندما تجولت متنكرا في شوارع القاهرة»، وتحفظ عن ذكر أسماء من تسببوا في تعكير صفو العلاقة بينه وبين الأهلي: «لن أستفيد من الكشف عن أسماء المتسببين في الفجوة مع مجلس الأهلي».
وقال آل الشيخ، إنه يتمنى رؤية النادي الأهلي في أفضل شكل وحال وأن يفوز بدوري أبطال إفريقيا، وأن يضع حجر أساس بناء الاستاد، موضحا أن حجم المصروفات التي أنفقها علي نادي بيراميدز وأندية أخرى في مصر يمثل 80% من تكاليف بناء الاستاد، موضحًا أن الحب لا يعني دفع مبالغ من جيبه، قائلًا: «أحب مصر، أحب الأهلي، وأحب
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بيراميدز (1)

بيراميدز عن أزمة البدري: نرفض البحث عن بطولات زائفة

?علق ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، على استبعاد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للاعبي فريق بيراميدز من معسكر برج العرب، وألمح عيد في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن رحيل البدري عن رئاسة جهاز العمل في بيراميدز، قد يكون من أسباب أزمة النادي مع جهاز الفراعنة، بعد استبعاد لاعبينا، وقال عيد: «المنتخب تواصل مع جميع الأندية للاتفاق على ضم لاعبيهم مبكرا، ولم يتواصل معنا أي أحد.. إذا حدث التواصل مبكرا لكنا قررنا الموافقة.. منتخب كوت ديفوار مثلا طلب مننا ضم ويلفريد كانون قبل الموعد المحدد بيوم واحد ووافقنا».
ليفربول - جينيك

ليفربول لم يحسم موقفه من خوض مباراتين في 24 ساعة

لم يحسم ليفربول بعد موقفه من خوض مباراتين في غضون 24 ساعة في إنجلترا وقطر، ويخطط ليفربول لإشراك فريقين مختلفين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكأس العالم للأندية في غضون 24 ساعة، في ديسمبر المقبل، بسبب عدم وجود مواعيد أخرى متاحة لتأجيل المباراة المحلية، ومن المقرر أن يلعب ليفربول في كأس الرابطة ضد أستون فيلا في 17 ديسمبر بينما من المفترض أن يكون الفريق سافر إلى قطر لبدء مشواره في اليوم التالي في كأس العالم للأندية، ولم يتضح بعد إذا كان ليفربول سيقسم تشكيلته على المباراتين أو إذا كان كلوب سيحضر في المباراتين.
محمد-فضل (2)

محمد فضل: لا نتدخل في الأمور الفنية للمنتخب

?تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن من سيرتدي شارة قيادة منتخب مصر، بعدما طلب الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، أحمد فتحي نجم النادي الأهلي، بالتنازل عن الشارة لمحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، قبل أن يعلن حسام البدري أن «الشارة بالأقدمية»، وقال فضل عبر قناة «إم بي سي مصر»: «لا نتدخل في الأمور الفنية للمنتخب الوطني، فهي مسؤولية المدير الفني حسام البدري وجهازه المعاون».
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تركي-آل-الشيخ

تركي الشيخ: «اللي ضهره ميستحملش اللعب ميلعبش معانا»

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة تحذيرية لجماهير النادي الأهلي بشأن ردود الفعل على التغريدات التي نشرها الرئيس الشرفي السابق للأهلي، جاء ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "أقدر و أثمن ردود الفعل الإيجابية من جمهور الأهلي الحقيقي.. أما رسالتي فهي للخبثاء وهواة الصيد في الماء العكر (اللي ضهره ميستحملش اللعب.. ميلعبش معانا)".
تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ: «اللي يلعب معانا يستحمل»

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة تحذيرية لجماهير النادي الأهلي بشأن التغريدات والمنشورات غير الصحيحة التي تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الهدف منها هو تدمير العلاقات بينهما. وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "أحذر جماهير الأهلي الذين أتشرف بأنني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول، وعلاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم".
تركي آل شيخ

تركي آل الشيخ: كيف أعادي الأهلي وجماهيره؟

بعد ساعات من إعلانه عن استعداده لدعم النادي الأهلي، عاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، برسالة جديدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري؟! فأنا واحد منهم، ولكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي، والآن وقد اتضح للجميع كل شيء، أعلن بنية خالصة مسامحة الجميع والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".
تركى-والخطيب (2)

من الآن أنا داعم للكيان.. تركي يفتح صفحة جديدة مع الأهلي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومستشار الديوان الملكي السعودي، ومالك نادي ألميريا الإسباني، دعمه للنادي الأهلي، وأنه لن يسمح لأحد بعد اليوم استخدام اسمه في الإساءة للكيان، وقال آل الشيخ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صباح اليوم السبت: «لا أحد يزايد عليّ ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي.. اختلفت معهم واتشتمت أمي من قله وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا، لكن سامحت لإننا بشر نخطيء ونصيب».
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