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طقس الخميس.. مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص
طقس معتدل
طقس معتدل
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة وعلى شمال وجنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 19 29شبين الكوم 19 28طنطا 19 27دمنهور 17 27الإسكندرية 17 26بلطيم 18 26مطروح 15 25السلوم 17 28سيوة 14 28بورسعيد 23 26دمياط 22 26الزقازيق 18 28الاسماعيلية 17 28السويس 18 28العريش 19 26 رفح 19 25رأس سدر 18 27 نخل 10 25 نويبع 23 27 طابا 19
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منتدى-اعلام-مصر (6)

الحريات والتدريب المستمر.. توصيات منتدى إعلام مصر

أعلن منتدي إعلام مصر، توصيات نسخته الثانية التي عقدت فعاليتها يومي 3 و4 نوفمبر 2019، والذي يتواجد فيها "التحرير" كشريك إعلامي للمنتدى، بحضور مئات الصحفيين المصريين والعرب وتعقد فعالياته بالقاهرة.. وخلصت إلى: 1- إعادة النظر في قوانين تنظيم الإعلام حتى تعكس مواد الدستور التي تكرس بشكل حقيقي للحريات الإعلامية. 2- الحريات الإعلامية شرطا أساسيا للوصول إلى صحافة جيدة تعبر عن المجتمع وتساهم في تطوره. 3- تطبيق المعايير التي تسير عليها النظم الصحفية الجيدة العالمية والعربية بإرساء التنظيم المؤسسى والتزامات الجودة والثقة والاعتمادية.
مصطفى-مدبولي

«الوزراء» يوافق على اتفاقية مع لاتفيا للإعفاء من تأشيرات الدخول

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين حكومتي مصر ولاتفيا، المتعلقة بالإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17 أكتوبر 2019. وتهدف الاتفاقية إلى إعفاء مواطني كلٍ من الدولتين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية من الحصول على تأشيرة دخول لأراضي الدولة الأخرى، وذلك من خلال السماح لهم بالدخول، والخروج والعبور "من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية" والإقامة في أراضي الطرف الآخر لمدة لا تتعدى 90 يوماً "أي 180 يوما".
مجلس-النواب (3)

ارتفاع أسعار الكهرباء في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة الدكتور عمرو نصار، حول معاناة مصر للألومنيوم من عدة مشكلات أدت إلى انخفاض أرباح وتهديد أحد أهم قلاع الصناعة الاستراتيجية فى مصر، فهو المجمع الوحيد الذى ينتج الألومنيوم، الذى يدخل فى أغلب الصناعات فى مصر، قبل أن تشتريه مصانع أخرى لإعادة تشكيله.
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لأول مرة في مصر .. مركز بحوث الفلزات ينتج بطاريات الليثيوم

نجح فريق من الخبراء الباحثين بمركز بحوث وتطوير الفلزات في مجال تجميع بطاريات الليثيوم والمكثفات بإنتاج نماذج أولية تماثل البطاريات التجارية بتكنولوجيا مصرية وبنسبة مكون محلى يتجاوز الـ50%. وقال الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات في تصريح اليوم الأربعاء، إن إنتاج تلك البطاريات جاء في إطار توجه الدولة وتنفيذا لخطة التنمية المستدامة 2030 لدعم الإنتاج المحلى وتقليل الاستيراد الخارجي، موضحا أن هناك إحصائية توضح أن مصر تستورد ما يزيد على 300 طن سنويا من بطاريات الليثيوم والمكثفات المستخدمة في تطبيقات جميع الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الطبية المختلفة، كما تستورد أكثر من 20ألف طن سنويا من بطاريات الرصاص الحامضية المستخدمة في السيارات والتطبيقات الصناعية المختلفة.
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الأرصاد تحذر: غدا أمطار غزيرة ورعدية.. ورياح وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر، غدا الجمعة، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي (حلايب وشلاتين) تكون غزيرة، ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء، كما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخره.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وحالة البحر الأحمر معتدلة والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة.. وسيول وأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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اليوم انخفاض في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة، اليوم الإثنين، انخفاضا طفيفا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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