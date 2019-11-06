طقس الخميس.. مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ ص

طقس معتدل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة وعلى شمال وجنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 19 29شبين الكوم 19 28طنطا 19 27دمنهور 17 27الإسكندرية 17 26بلطيم 18 26مطروح 15 25السلوم 17 28سيوة 14 28بورسعيد 23 26دمياط 22 26الزقازيق 18 28الاسماعيلية 17 28السويس 18 28العريش 19 26 رفح 19 25رأس سدر 18 27 نخل 10 25 نويبع 23 27 طابا 19