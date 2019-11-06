أوين: صلاح اختلف عما كان عليه منذ 5 أعوام

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

محمد صلاح

يرى المهاجم الإنجليزي المعتزل مايكل أوين، أن أسلوب لعب نجم المنتخب الوطني محمد صلاح اختلف كثيرًا عما كان عليه منذ 5 أعوام، وقال أوين، خلال تحليله لمباراة ليفربول وجنك (2-1)، في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، عبر قناة "بي تي سبورت": "لقد تغيرت طريقة لعب صلاح على مر السنوات، وهذا جعلني أعرف ما سيقوم به أمام المرمى، قبل خمس سنوات، كنت أشاهده يراوغ اللاعبين على الأطراف، ويمرر لزملائه، لقد قدم تمريرة حاسمة أمام جنك، لكنه يبدو لي الآن كلاعب جائع لتسجيل الأهداف، لقد أصبح مهوسًا بها".

وواصل الدولي الإنجليزي السابق: "تطور صلاح على مر السنوات، فاز بأحذية ذهبية، كما أصبح الآن اللاعب الأبرز في الفريق.. لكن يبدو أنه يشعر بضغط كبير طوال الوقت، لرغبته في هز الشباك". وأضاف: "بسبب حبه للأهداف، أدركت وأنا أشاهده أنه لن يلجأ إلى حل التمرير أمام المرمى، كما لو أن لديه عقلا يفكر في اتجاه واحد". وتابع

وواصل الدولي الإنجليزي السابق: "تطور صلاح على مر السنوات، فاز بأحذية ذهبية، كما أصبح الآن اللاعب الأبرز في الفريق.. لكن يبدو أنه يشعر بضغط كبير طوال الوقت، لرغبته في هز الشباك".



وأضاف: "بسبب حبه للأهداف، أدركت وأنا أشاهده أنه لن يلجأ إلى حل التمرير أمام المرمى، كما لو أن لديه عقلا يفكر في اتجاه واحد".



وتابع : "لا يوجد شيء خاطئ فيما يفعله صلاح، كما أن هذا ليس نقدًا بكل تأكيد.. إنه من المثير للاهتمام معرفة كيف تطور على مر السنوات، ليصبح هذا اللاعب الجائع للأهداف".



وأتم بقوله: "من المؤكد أنه لم يكن هكذا منذ خمس سنوات، لكن الآن نشاهده يتمركز داخل منطقة الجزاء، لإحراز الأهداف فقط".