رياضة

أوين: صلاح اختلف عما كان عليه منذ 5 أعوام

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
محمد صلاح
محمد صلاح
يرى المهاجم الإنجليزي المعتزل مايكل أوين، أن أسلوب لعب نجم المنتخب الوطني محمد صلاح اختلف كثيرًا عما كان عليه منذ 5 أعوام، وقال أوين، خلال تحليله لمباراة ليفربول وجنك (2-1)، في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، عبر قناة "بي تي سبورت": "لقد تغيرت طريقة لعب صلاح على مر السنوات، وهذا جعلني أعرف ما سيقوم به أمام المرمى، قبل خمس سنوات، كنت أشاهده يراوغ اللاعبين على الأطراف، ويمرر لزملائه، لقد قدم تمريرة حاسمة أمام جنك، لكنه يبدو لي الآن كلاعب جائع لتسجيل الأهداف، لقد أصبح مهوسًا بها".
وواصل الدولي الإنجليزي السابق: "تطور صلاح على مر السنوات، فاز بأحذية ذهبية، كما أصبح الآن اللاعب الأبرز في الفريق.. لكن يبدو أنه يشعر بضغط كبير طوال الوقت، لرغبته في هز الشباك". وأضاف: "بسبب حبه للأهداف، أدركت وأنا أشاهده أنه لن يلجأ إلى حل التمرير أمام المرمى، كما لو أن لديه عقلا يفكر في اتجاه واحد".   وتابع
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استاد-القاهرة‎ (5)

«الكاف» يغلق استاد القاهرة لهذا السبب

?فضل مسئولو الاتحاد الإفريقي (كاف) منع منتخبات المجموعة الأولى المشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر من التدريب غدًا باستاد القاهرة، وهي مصر والكاميرون ومالي وغانا، لإنشغاله بالتجهيز لحفل الافتتاح إلى جانب الحفاظ على أرضية الملعب وتم نقل تدريباتهم إلى ملاعب أخرى، وتقرر خوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته اليوم وغدًا على استاد بتروسبورت في إطار الإعداد لمواجهة مالي في الثامنة مساء الجمعة باستاد القاهرة.
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ميلان يستهدف تدعيم صفوفه من برشلونة

يبحث ميلان عن تدعيم صفوفه في الفترة المقبلة بسبب ضعف النتائج التي يقدمها الفريق هذا الموسم، ويبدو أنه بدأ في تحديد أهدافه في الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وسبق أن أشارت تقارير إلى اهتمام ميلان، بضم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، خلال الموسم الحالي، وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إنَّ كارليس ألينيا، لاعب برشلونة، على أبواب الرحيل من "كامب نو" في يناير المقبل، للحصول على مساحة أكبر في المشاركة بالمباريات، وأشار إلى أن ألينيا يتمتع باهتمام كبير من قبل ناديي ميلان، وتوتنهام خلال الموسم الحالي.
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ليفربول - جينيك

ليفربول يعبر جينك ويخطف الصدارة بالتشامبيونزليج

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق الفوز على نظيره كي آر سي جينك البلجيكي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة، في بطولة دوري أبطال أوروبا (التشامبيونزليج)، المباراة شهدت تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز أساسيًا في المباراة، وتمكن جيورجينهو فاينالدوم لاعب ليفربول من تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 14، لكن تمكن مبوانا ساماتا من معادلة النتيجة في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.
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مونديال الأندية يهدد ليفربول بفقدان خدمات نجميه

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمس الخميس، عن استضافة الصين للنسخة الجديدة من كأس العالم للأندية في عام 2021 بمشاركة 24 ناديا، بدلا من 7 أندية كما هو معمول به في الوقت الحالي، وهو النظام الذي يهدد ليفربول بفقدان خدمات نجومه في تلك البطولة التي ضمن التأهل إليها بالفعل، حيث يشارك فيها من القارة الأوروبية 8 أندية وهى 4 أندية أبطال دوري أبطال أوروبا بين عامي 2018 و2021، و4 أندية أبطال الدوري الأوروبي في نفس الأعوام، وتقام البطولة في شهر يونيو وتنتهي في يوليو، ومن ثم فهى تتعارض مع كأس أمم إفريقيا 2021.
محمد-صلاح-مع-نابى-كيتا

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام جينك بدوري الأبطال

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة فريق جينك البلجيكي، مساء اليوم الأربعاء، على استاد لومينوس أرينا، في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بدوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج"، وشهد التشكيل عودة الدولي المصري محمد صلاح، ليشارك بشكل أساسي، بعدما تغيب عن مباراة فريقه الماضية أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسبب معاناته من إصابة في كاحل القدم، تعرض لها في مواجهة ليستر سيتي الإنجليزي بمسابقة الدوري الإنجليزي.
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كلوب يكشف عن موعد عودة شاكيرى للتدريبات

كشف الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، عن الفترة التى سيغيب فيها الدولى السويسرى جيردان شاكيرى عن الريدز. وقال كلوب فى المؤتمر التحضيري لمباراة ليفربول أمام جينك البلجيكي فى دوري أبطال أوروبا: "الأمر يحتاج بعض الوقت لشاكيري، نحن نتوقع عودته خلال الأسبوع الحالي على أقصى تقدير". وأكمل كلوب خلال تصريحاته فى المؤتمر: "لكن شاكيرى الآن ليس هنا، إنه شيء محدد بالنسبة له، إنه ليس شيئًا كبيرًا، فهو يستغرق وقتًا أطول قليلا مما توقعنا وهذا كل شيء".
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