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شعبة الدواجن: 22 جنيها سعر عادل للكيلو في الأسواق

تراجعت أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، بينما توقعت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية حدوث ارتفاع في الأسعار مع قدوم فصل الشتاء
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
أسعار الدواجن في الأسواق
أسعار الدواجن في الأسواق
شهدت أسعار الدواجن انخفاضا ملحوظا في الأسواق على مدار الثلاثة أشهر الماضية، ويشهد سوق الدواجن في مصر حالة من التذبذب المستمرة بسبب كثرة الحديث عن قانون تداول الطيور الحية وغياب آليات التنفيذ من الجهات المعنية، إلى جانب قرار حظر استيراد الدواجن من الخارج، ويلجأ عدد كبير من المواطنين إلى لحوم الدواجن نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بلحوم المواشي. ويبلغ حجم الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، حيث تعد مصر على أبواب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، بينما يبلغ عدد العاملين في صناعة الدواجن المحلية نحو 2.5 مليون عامل.
أسباب انخفاض أسعار الدواجن قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواجن ما زالت منخفضة ولكنها لم تصل إلى الحد الذى نرجوه خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء، لافتا إلى ضرورة وجود سعر عادل للدواجن في الأسواق. وأوضح السيد أن هناك عدة أسباب أدت إلى انخفاض
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البريد تصدر طابع تذكاري بمناسبة مرور 150 عام على ميلاد غاندي

أصدر البريد المصري طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 150 عام علي ميلاد الزعيم الهندي المهاتما غاندي مؤسس الهند الحديثة وقائد الاستقلال ومنظم الحركة الاستراتيجية لنشر رسالة السلام والامتناع عن العنف. دشن اليوم هارديب سينج بوري وزير الهند للطيران المدني والتجارة والسفير راهول كولشريشت سفير الهند بمصر وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 150 عام على ميلاد الزعيم غاندي وذلك بحضور لفيف من قيادات العمل الدبلوماسي الهندي في مصر والوفد المرافق لوزير التجارة الهندي.
بورصة (2)

البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه بمبيعات المصريين

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء ، وخسر المال السوقي للأسهم المقيدة نحو1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.15مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 14709.79نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 544.82 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1452.61نقطة.
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أنشطة القطاع الخاص بمصر تواصل الانكماش خلال أكتوبر

أظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثالث على التوالي، ليحقق هبوطا طفيفا إلى 49.2 نقطة في أكتوبر مقابل 49.5 نقطة في سبتمبر. ويقدم المؤشر نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر. وأشار التقرير إلى أنه رغم استمرار التدهور في الشهر الثالث على التوالي، جاءت القراءة أقوى من متوسط السلسلة عند 48.4 نقطة. ويعد مستوى الـ 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر.
الذهب (2)

هبوط حاد في أسعار الذهب والجرام يفقد 9 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام نحو 9 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1486 دولار. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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منفذ-بيع-لحوم

شعبة اللحوم: 15% تراجعا في الأسعار بسبب وفرة المعروض

تراجعت أسعار اللحوم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، لينخفض سعر الكليو بقيمة تتراوح من 20 إلى 30 جنيها على حسب النوع منذ بداية شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن، وذلك تأثرا بتراجع أسعار الماشية. وأرجع التجار أسباب هذا الانخفاض إلى توافر كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق، فضلا عن زيادة المعروض في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية. وبحسب البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة بلغت نحو 7.2% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 2.6% خلال شهر أغسطس السابق عليه، وفقا لمعدلات التضخم الشهرية.
فلوس

أين ذهبت قروض البنوك خلال أول 3 أشهر من 2019- 2020؟

تراجعت أرصدة القروض المقدمة من البنوك إلى العملاء خلال شهر أغسطس الماضي، لتسجل نحو 1.795 تريليون جنيه، مقابل نحو 1.803 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو السابق عليه، أى بانخفاض بلغ نحو 8.3 مليار جنيه، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. وأشارت البيانات إلى تراجع القروض المقدمة من البنوك إلى الحكومة لتسجل 485.5 مليار جنيه خلال أغسطس، مقابل 506.3 مليار جنيه خلال يوليو، بانخفاض بلغ 20.8 مليار جنيه. وتراجعت أيضا قروض الحكومة بالعملة الأجنبية لتسجل 248.4 مليار جنيه خلال أغسطس، مقابل 276.3 مليار جنيه خلال يوليو، بانخفاض بلغ 27.9 مليار جنيه.
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نباتات وباء.. حقيقة قطع أشجار المتحف الزراعي

نفى الدكتور السعدي بدوي مستشار وزير الزراعة للحدائق صحة ما نشرته بعض المواقع والصحف حول قيام وزارة الزراعة بقطع أشجار من المتحف الزراعي. وقال السعدي بدوي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن هذا الخبر "غير صحيح جملة وتفصيلا"، ويؤكد أنه مناف تماما للحقيقة، ولم يحدث أن تم قطع شجرة واحدة من الأشجار القائمة بالمتحف، مشيرا إلى أن كل ما تم هو تقطيع لنباتات السيسبان التي تعتبر وباء في أي منطقة تنمو فيها بصورة برية وعشوائية ويجب التخلص منها.
دواجن (5)

الحكومة: لا صحة لانتشار دواجن فاسدة بالمجمعات الاستهلاكية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من صور لنفوق كميات كبيرة من الدجاج بالمزارع المصرية نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وبيعها بالمجمعات الاستهلاكية كدواجن مجمدة. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام ‏بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، ‏مُؤكدةً سلامة وصلاحية الدواجن الحية والمذبوحة المتداولة بالأسواق، مُشددةً على أنه يتم إجراء عمليات رقابة دورية على كافة المزارع؛ للتأكد من الوضع الصحي للثروة الداجنة.
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