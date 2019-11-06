شعبة الدواجن: 22 جنيها سعر عادل للكيلو في الأسواق

تراجعت أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، بينما توقعت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية حدوث ارتفاع في الأسعار مع قدوم فصل الشتاء

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

شهدت أسعار الدواجن انخفاضا ملحوظا في الأسواق على مدار الثلاثة أشهر الماضية، ويشهد سوق الدواجن في مصر حالة من التذبذب المستمرة بسبب كثرة الحديث عن قانون تداول الطيور الحية وغياب آليات التنفيذ من الجهات المعنية، إلى جانب قرار حظر استيراد الدواجن من الخارج، ويلجأ عدد كبير من المواطنين إلى لحوم الدواجن نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بلحوم المواشي. ويبلغ حجم الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، حيث تعد مصر على أبواب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، بينما يبلغ عدد العاملين في صناعة الدواجن المحلية نحو 2.5 مليون عامل.

أسباب انخفاض أسعار الدواجن قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواجن ما زالت منخفضة ولكنها لم تصل إلى الحد الذى نرجوه خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء، لافتا إلى ضرورة وجود سعر عادل للدواجن في الأسواق. وأوضح السيد أن هناك عدة أسباب أدت إلى انخفاض

أسباب انخفاض أسعار الدواجن

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواجن ما زالت منخفضة ولكنها لم تصل إلى الحد الذى نرجوه خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء، لافتا إلى ضرورة وجود سعر عادل للدواجن في الأسواق.



وأوضح السيد أن هناك عدة أسباب أدت إلى انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية، وتتمثل أهمها في تدني القوة الشرائية للمواطنين خاصة عقب عيد الأضحى المبارك، وانخفاض أسعار اللحوم بشكل ملحوظ، وهو ما أثر على عمليات طلب وشراء الدواجن، فضلا عن زيادة المعروض في الأسواق.



وأكد السيد أن الأسعار يمكن أن ترتفع مع دخول فصل الشتاء، نتيجة عمليات التدفئة والتي لا بد أن تكون موجودة لمدة 24 ساعة يوميا، وبالتالي تزيد تكلفة الإنتاج.



وعن أسعار الدواجن في الأسواق، أوضح السيد أن كيلو الدجاج الأبيض في المزرعة يباع بنحو 19 جنيها، على أن يصل سعر البيع للمستهلك بنحو 23 أو 24 جنيها، وبالنسبة لسعر كيلو الدجاج البلدي فيتراوح في المزرعة ما بين نحو 26 و27 جنيها، على أن تصل إلى المستهلك بسعر يبلغ نحو 33 جنيها.



وأشار رئيس الشعبة إلى أن سعر كارتونة البيض يتراوح في الأسواق ما بين نحو 36 و37 جنيها، وبالنسبة لسعر الكتكوت فيتراوح ما بين نحو 3 أو 4 جنيهات.

22 جنيها هو السعر العادل لكيلو الدواجن في الأسواق

أكد رئيس شعبة الدواجن أن وجود سعر عادل مناسب لجميع المنتجين والمربين ومتوازن مع تكلفة الإنتاج يساهم في تشجيع وزيادة الطاقة الإنتاجية، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير المتبقي للخارج.



وأوضح السيد أن السعر العادل في الوقت الحالي للكيلو لا بد أن لا يقل عن 22 جنيها في المزرعة، وبالتالي سيصل السعر إلى المستهلك بنحو 26 و27 جنيها، لافتا إلى أنه لا بد من وجود رقابة من جانب وزارة التموين، عن طريق اللجوء إلى استخدام التسعيرة الاسترشادية من أجل الحفاظ على المستهلك والمربي معا أيضا.



وطالب السيد، وزارة الزراعة بضرورة تحديد سعر مناسب لتكلفة الإنتاج، مطالبا بوجود تحركات إيجابية للحفاظ على المربين.



وأضاف السيد أن قرار منع استيراد الدواجن يعد جيدا، خاصة أنه يساهم في دعم الصناعة الوطنية، ولكن لا بد أولا من حل مشكلات صناعة الدواجن في مصر على أرض الواقع، مشيرا إلى ضرورة النظر إلى مشكلات قطاع التسمين، إلى جانب أن سعر البيع يعد أقل من تكلفة الإنتاج، وهو الأمر الذى ساهم بشكل ملحوظ في خروج نسبة كبيرة من المربين، وهو ما يؤدى إلى ضعف الإنتاج وربما اللجوء مرة أخرى إلى الاستيراد من الخارج.



وفي سبتمبر الماضي، أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن، بهدف توجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية، وتوجيه كل الوزارات والجهات بالدولة لتدبير احتياجاتها الكاملة من السوق المحلية لدعم وتنمية صناعة الدواجن المصرية.



وتم تشكيل لجنة حكومية مكونة من وزارات الزراعة والتموين والداخلية، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن وجهاز الخدمة الوطنية والجهات الرقابية، وتم تسميتها بـ"222"، حيث قررت اللجنة رفض طلب لاستيراد 250 ألف طن دواجن وأجزائها من الخارج، دعما لصناعة الدواجن المصرية، بحيث يتم توجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي، خاصة أن السوق مشبعة بالإنتاج المحلي.





قرار منع تداول الطيور الحية لن يطبق إلا بشروط

أوضح رئيس شعبة الدواجن، أن موعد تنفيذ قرار منع تداول الطيور الحية تحدده وزارة الزراعة، لافتا إلى ضرورة وجود آليات واضحة لتنفيذ القرار.



وأضاف السيد أن أصحاب المحلات يريدون تطبيق القانون ولكن بشروط، تتمثل في وجود تراخيص للمحلات، وتطوير المجازر، ومنحهم الثلاجات وغيرها من الأمور المهمة لتطبيق القانون على أرض الواقع.



وفي أكتوبر 2018، قررت وزارة الزراعة تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.



وتنص المادة الأولى من قرار حظر تداول الدواجن الحية، على أنه لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بكل أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم واحد من المزارع إلى أي مكان آخر، إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني، وثبوت خلوها من مرض إنفلونزا الطيور.



وأكدت الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، في تصريحات لها أنه لن يتم تجديد المهلة التي تم منحها لأصحاب محلات الدواجن حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، قبل تنفيذ القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بحظر تداول الطيور الحية في محافظة القاهرة الكبرى كمرحلة أولى تليها فيما بعد محافظة الإسكندرية.



وقالت "محرز" إن المحلات لن تحصل على تراخيص جديدة ولا بد أن تجهز نفسها بالثلاجات لبيع المجمدات والمبردات، لافتة إلى وجود قروض مخصصة من البنوك بفائدة 5% ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتجهيز المحلات والثلاجات والسيارات المبردة لنقل الدواجن من المجازر لثلاجات العرض في المحلات.