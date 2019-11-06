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بمليار جنيه.. فودافون العالمية تستحوذ على فودافون مصر للخدمات الدولية

تحرير:أحمد البرماوي ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
فودافون العالمية تستحوذ على فودافون مصر للخدمات الدولية
فودافون العالمية تستحوذ على فودافون مصر للخدمات الدولية
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع صفقة استحواذ شركة فودافون العالمية على شركة فودافون مصر للخدمات الدولية إحدى شركات فودافون مصر في السوق المحلية، باستثمارات بقيمة مليار جنيه وذلك في إطار قرار شركة فودافون العالمية للتوسع في استثماراتها المباشرة في مجال خدمات التعهيد في مصر. وقام بالتوقيع ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، وفيفيك بادريناث نائب الرئيس التنفيذي لشركة فودافون العالمية، وبحضور جارى ايدى رئيس شركة فودافون للخدمات الدولية، وأماني ربيع رئيس قطاع شركة فودافون للخدمات الدولية مصر، وأيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية لشركة فودافون مصر، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبهذه المناسبة؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن شركة فودافون تعد شريكا هاما في تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وأن التوسع في استثماراتها في مصر دليلا قاطعا على نجاح جهود الدولة في تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العالمية، كما يعكس ثقة الشركات
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