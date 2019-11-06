حقيقة مد فترة البرلمان لأكثر من 5 سنوات.. متحدث «النواب» يرد

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

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نفى المتحدث الإعلامى لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله ما تردد إعلاميا بشأن دراسة هيئة مكتب المجلس مد دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن هذا الكلام لا صحة له على الإطلاق. وقال حسب الله فى بيان اليوم الأربعاء، إن دور الانعقاد الحالي الخامس لمجلس النواب فى فصله التشريعى الأول سيفض في موعده طبقا للدستور، وستتم دعوة المجلس لفض دور الانعقاد الخامس في موعده. وأضاف أنه سيتم استمرار المجلس حتى نهاية مدته المحددة بخمس سنوات ميلادية مراعاة لحكم الدستور وهذا هو التفسير الصحيح لأحكام الدستور.

في السياق ذاته، قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المجلس سيبحث موعد إنتهاء مدته الدستورية، في ضوء أن مدة المجلس 5 سنوات بدأها يوم 10 يناير 2016 وهذا يعني أن مدة الخمس سنوات تنتهي في 9 يناير 2021.وأضاف «ابوشقة» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن «مدة الـ5 سنوات هي