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حقيقة مد فترة البرلمان لأكثر من 5 سنوات.. متحدث «النواب» يرد

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م
النواب
النواب
نفى المتحدث الإعلامى لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله ما تردد إعلاميا بشأن دراسة هيئة مكتب المجلس مد دور الانعقاد الحالي، مؤكدا أن هذا الكلام لا صحة له على الإطلاق. وقال حسب الله فى بيان اليوم الأربعاء، إن دور الانعقاد الحالي الخامس لمجلس النواب فى فصله التشريعى الأول سيفض في موعده طبقا للدستور، وستتم دعوة المجلس لفض دور الانعقاد الخامس في موعده. وأضاف أنه سيتم استمرار المجلس حتى نهاية مدته المحددة بخمس سنوات ميلادية مراعاة لحكم الدستور وهذا هو التفسير الصحيح لأحكام الدستور.
في السياق ذاته، قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المجلس سيبحث موعد إنتهاء مدته الدستورية، في ضوء أن مدة المجلس 5 سنوات بدأها يوم 10 يناير 2016 وهذا يعني أن مدة الخمس سنوات تنتهي في 9 يناير 2021.وأضاف «ابوشقة» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن «مدة الـ5 سنوات هي
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الحريات والتدريب المستمر.. توصيات منتدى إعلام مصر

أعلن منتدي إعلام مصر، توصيات نسخته الثانية التي عقدت فعاليتها يومي 3 و4 نوفمبر 2019، والذي يتواجد فيها "التحرير" كشريك إعلامي للمنتدى، بحضور مئات الصحفيين المصريين والعرب وتعقد فعالياته بالقاهرة.. وخلصت إلى: 1- إعادة النظر في قوانين تنظيم الإعلام حتى تعكس مواد الدستور التي تكرس بشكل حقيقي للحريات الإعلامية. 2- الحريات الإعلامية شرطا أساسيا للوصول إلى صحافة جيدة تعبر عن المجتمع وتساهم في تطوره. 3- تطبيق المعايير التي تسير عليها النظم الصحفية الجيدة العالمية والعربية بإرساء التنظيم المؤسسى والتزامات الجودة والثقة والاعتمادية.
مصطفى-مدبولي

«الوزراء» يوافق على اتفاقية مع لاتفيا للإعفاء من تأشيرات الدخول

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين حكومتي مصر ولاتفيا، المتعلقة بالإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17 أكتوبر 2019. وتهدف الاتفاقية إلى إعفاء مواطني كلٍ من الدولتين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية من الحصول على تأشيرة دخول لأراضي الدولة الأخرى، وذلك من خلال السماح لهم بالدخول، والخروج والعبور "من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية" والإقامة في أراضي الطرف الآخر لمدة لا تتعدى 90 يوماً "أي 180 يوما".
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ارتفاع أسعار الكهرباء في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة الدكتور عمرو نصار، حول معاناة مصر للألومنيوم من عدة مشكلات أدت إلى انخفاض أرباح وتهديد أحد أهم قلاع الصناعة الاستراتيجية فى مصر، فهو المجمع الوحيد الذى ينتج الألومنيوم، الذى يدخل فى أغلب الصناعات فى مصر، قبل أن تشتريه مصانع أخرى لإعادة تشكيله.
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لأول مرة في مصر .. مركز بحوث الفلزات ينتج بطاريات الليثيوم

نجح فريق من الخبراء الباحثين بمركز بحوث وتطوير الفلزات في مجال تجميع بطاريات الليثيوم والمكثفات بإنتاج نماذج أولية تماثل البطاريات التجارية بتكنولوجيا مصرية وبنسبة مكون محلى يتجاوز الـ50%. وقال الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات في تصريح اليوم الأربعاء، إن إنتاج تلك البطاريات جاء في إطار توجه الدولة وتنفيذا لخطة التنمية المستدامة 2030 لدعم الإنتاج المحلى وتقليل الاستيراد الخارجي، موضحا أن هناك إحصائية توضح أن مصر تستورد ما يزيد على 300 طن سنويا من بطاريات الليثيوم والمكثفات المستخدمة في تطبيقات جميع الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الطبية المختلفة، كما تستورد أكثر من 20ألف طن سنويا من بطاريات الرصاص الحامضية المستخدمة في السيارات والتطبيقات الصناعية المختلفة.
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رئيس البرلمان يُهدد النواب: «هعملكم بصمة انصراف»

انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تغيب الأعضاء عن الحضور للجلسة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بنظام البرلمانات في الخارج، بأن يتم التوقيع قبل الجلسة وعند الانصراف منها. واستنكر عبد العال، قيام بعض النواب، بتوقيع حضور الجلسة والانصراف عن استكمال أعمالها، مطالبا الأعضاء بضرورة الالتزام بالحضور. وقال علي عبد العال: "الانتخابات جاية ولازم الكل يكون حاضر علشان الدوائر تشوف حضوركم".
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

«إسكان النواب» توافق على زيادة رسم التظلم إلى 2000 جنيه

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على مشروع قانون الحكومة بزيادة رسم التظلم المُقدم من ذوي الشأن علي قرارات اللجنة المعنية بحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وذلك ليكون بما لا يتجاوز 2000 جنية بدلاً من 100 جنيه بالقانون الحالي. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان بالبرلمان، مشروع القانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى المقدم من الحكومة، بعدما توافق أعضاء اللجنة على أن يكون الرسم بما لا يتجاوزر 2000 جنيهاً بدلاً من 5000 جنيه كما ورد في مشروع قانون الحكومة.
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ننشر تفاصيل خطة الإصلاحات التشريعية في شركات قطاع الأعمال

كشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل خطة الإصلاحات التشريعية والإدارية داخل قطاعات شركات قطاع الأعمال، موضحًا أنها تمت على 3 محاور للعمل، الأول يتعلق بمحور الإصلاحات الإدارية والتنظيمية والثاني يتعلق بالتطوير وضخ أموال لتحقيق عنصر الاستثمار. وأشار توفيق خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة فرج عامر، إلى تعديل القانون رقم 203، موضحًا أنه كان يعالج مشاكل القطاع العام وأن التعديل استهدف تحقيق خطوة نحو تحرير الشركات بما يمكنها من منافسة القطاع الخاص، بعدما احتل مساحة كبيرة من السوق بخلاف إجراءات الحوكمة وزيارة الشفافية.
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«اقتصادية النواب» توافق على اتفاقية بـ14 مليون دولار

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 519 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، والموقع بتاريخ 24 / 7 / 2019. جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث أوضح كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع، أن الشركة تفرغ حبوب لهيئة السلع التموينية 7 مليون طن سنويا، وأحيانا يحدث تكدس بواخر يؤدي إلى تحميل الدولة أعباء مالية ، حيث أن غرامة تأخير الباخرة الواحدة لمدة 24 ساعة تكلف الدولة 20 ألف دولار يوميا، لذلك فكرنا في التوسع من خلال ميناء رصيف عباس بشرق بورسعيد.
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