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التعليم: 3% تخفيض لأسعار توريد كتب الفصل الدراسي الثاني

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
طارق شوقي
طارق شوقي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه تم التواصل مع أصحاب المطابع، الذين أبدوا تعاونًا ووافقوا، على تخفيض أسعار توريد كتب الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي بنسبة 3%، وذلك نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار. ووجه وزير التربية والتعليم وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء - بتشكيل لجنة للتفاوض مع القائمين على طباعة الكتب المدرسية على أسعار جديدة لتوريد كتب الفصل الدراسي الثاني نتيجة انخفاض سعر التكلفة، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار هيكلة موازنة الوزارة، للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتعزيز إصلاح المنظومة التعليمية.وبحث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع الدكتور عبدالله محمد حسن وزير التربية والتعليم العالي والثقافة بولاية بونتلاند بجمهورية الصومال الفيدرالية أوجه التعاون بين البلدين.
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منتدى-اعلام-مصر (6)

الحريات والتدريب المستمر.. توصيات منتدى إعلام مصر

أعلن منتدي إعلام مصر، توصيات نسخته الثانية التي عقدت فعاليتها يومي 3 و4 نوفمبر 2019، والذي يتواجد فيها "التحرير" كشريك إعلامي للمنتدى، بحضور مئات الصحفيين المصريين والعرب وتعقد فعالياته بالقاهرة.. وخلصت إلى: 1- إعادة النظر في قوانين تنظيم الإعلام حتى تعكس مواد الدستور التي تكرس بشكل حقيقي للحريات الإعلامية. 2- الحريات الإعلامية شرطا أساسيا للوصول إلى صحافة جيدة تعبر عن المجتمع وتساهم في تطوره. 3- تطبيق المعايير التي تسير عليها النظم الصحفية الجيدة العالمية والعربية بإرساء التنظيم المؤسسى والتزامات الجودة والثقة والاعتمادية.
مصطفى-مدبولي

«الوزراء» يوافق على اتفاقية مع لاتفيا للإعفاء من تأشيرات الدخول

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين حكومتي مصر ولاتفيا، المتعلقة بالإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17 أكتوبر 2019. وتهدف الاتفاقية إلى إعفاء مواطني كلٍ من الدولتين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية من الحصول على تأشيرة دخول لأراضي الدولة الأخرى، وذلك من خلال السماح لهم بالدخول، والخروج والعبور "من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية" والإقامة في أراضي الطرف الآخر لمدة لا تتعدى 90 يوماً "أي 180 يوما".
مجلس-النواب (3)

ارتفاع أسعار الكهرباء في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة الدكتور عمرو نصار، حول معاناة مصر للألومنيوم من عدة مشكلات أدت إلى انخفاض أرباح وتهديد أحد أهم قلاع الصناعة الاستراتيجية فى مصر، فهو المجمع الوحيد الذى ينتج الألومنيوم، الذى يدخل فى أغلب الصناعات فى مصر، قبل أن تشتريه مصانع أخرى لإعادة تشكيله.
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

لأول مرة في مصر .. مركز بحوث الفلزات ينتج بطاريات الليثيوم

نجح فريق من الخبراء الباحثين بمركز بحوث وتطوير الفلزات في مجال تجميع بطاريات الليثيوم والمكثفات بإنتاج نماذج أولية تماثل البطاريات التجارية بتكنولوجيا مصرية وبنسبة مكون محلى يتجاوز الـ50%. وقال الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات في تصريح اليوم الأربعاء، إن إنتاج تلك البطاريات جاء في إطار توجه الدولة وتنفيذا لخطة التنمية المستدامة 2030 لدعم الإنتاج المحلى وتقليل الاستيراد الخارجي، موضحا أن هناك إحصائية توضح أن مصر تستورد ما يزيد على 300 طن سنويا من بطاريات الليثيوم والمكثفات المستخدمة في تطبيقات جميع الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الطبية المختلفة، كما تستورد أكثر من 20ألف طن سنويا من بطاريات الرصاص الحامضية المستخدمة في السيارات والتطبيقات الصناعية المختلفة.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تبحث تدريس المناهج المصرية بالصومال

بحث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع الدكتور عبدالله محمد حسن وزير التربية والتعليم العالي والثقافة بولاية بونتلاند بجمهورية الصومال الفيدرالية أوجه التعاون بين البلدين. وناقش الجانبان افتتاح 6 مدارس مصرية جديدة بولاية بونتلاند، وتوقيع بروتوكول تعاون للتوسع في إنشاء مدارس تعليم مزدوج بالولاية، بالإضافة إلى إمكانية التصريح بإنشاء مدارس مصرية خاصة في الصومال من خلال الحصول على رخصة لتدريس المناهج المصرية بالصومال.
الرئيس-السيسى

تعتمد على المواهب.. السيسي يوجه بمواصلة تطوير التعليم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار جهود وزارة التربية والتعليم في إطار المخطط الشامل لتطوير التعليم في مصر على مستوى المراحل المختلفة للتعليم الأساسي والجامعي؛ لصياغة ثقافة جديدة ومتطورة تعتمد على نهج المعرفة، بحيث تستمر تلك الثقافة مع الطالب على مدار المراحل التعليمية وحتى بعد التخرج، بالإضافة إلى التركيز على اكتشاف المواهب والنابغين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

إعفاء من المصروفات.. قرار بخصوص أبناء العاملين السابقين بالتعليم

أصدر الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية وقطاعات الوزارة يحمل رقم (8) بتاريخ 24 أكتوبر 2019 يتضمن، إعفاء أبناء المعلمين السابقين المحالين للمعاش أو المتوفين من رسوم كافة الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني الواردة بالقرار الوزاري رقم (193) لسنة 2019، بالإضافة إلى تخصيص المدارس التجريبية الرسمية للغات إعفاء بنسبة 50% من مقابل خدمات التجريبي المقررة بالقرار رقم (273) لسنة 2013 وتعديلاته.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

طارق شوقي: المعلم هو أساس العملية التعليمية

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، مشددا على أن وظيفة المعلم ليست مجرد وظيفة روتينية. جاء ذلك خلال ترأس وزير التربية والتعليم اجتماع الأكاديمية المهنية للمعلمين، مساء أمس الخميس؛ لمناقشة آليات إصدار شهادة صلاحية مزاولة المهنة بالورش التي نظمتها الأكاديمية خلال الشهر الجاري والتي حضرها عمداء كليات التربية من جميع الجامعات وخبراء التعليم والمجالس الاستشارية للمشاركة في وضع خطط لتطوير شهادة الصلاحية التي تمنحها الأكاديمية للمعلم.
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