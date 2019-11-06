التعليم: 3% تخفيض لأسعار توريد كتب الفصل الدراسي الثاني

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

طارق شوقي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه تم التواصل مع أصحاب المطابع، الذين أبدوا تعاونًا ووافقوا، على تخفيض أسعار توريد كتب الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي بنسبة 3%، وذلك نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار. ووجه وزير التربية والتعليم وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء - بتشكيل لجنة للتفاوض مع القائمين على طباعة الكتب المدرسية على أسعار جديدة لتوريد كتب الفصل الدراسي الثاني نتيجة انخفاض سعر التكلفة، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار هيكلة موازنة الوزارة، للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتعزيز إصلاح المنظومة التعليمية.وبحث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع الدكتور عبدالله محمد حسن وزير التربية والتعليم العالي والثقافة بولاية بونتلاند بجمهورية الصومال الفيدرالية أوجه التعاون بين البلدين.