تركي: الخطيب ومجلسه وراء رفض الأهلي التعاقد مع دياز

تحرير:أحمد سيد ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

رامون دياز

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، تفاصيل المفاوضات التي حدثت مع الأرجنتيني رامون دياز لقيادة النادي الأهلي في الموسم الماضي، وقال آل الشيخ من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «قبل التفاوض مع دياز كنت أتحدث مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، على ملف المدرب، وكان حينها يمتلك سيرا ذاتية بخصوص المدرب الجديد وأنا كذلك».

وأوضح تركي: «تلقيت اتصالًا هاتفيا من جانب الخطيب يخبرني فيه باختيار رامون دياز لقيادة الفريق، وقتها دياز كان يوجد في بلاده الأرجنتين، وقتها تواصل مع ابنه وكان موجودًا في دبي خلال هذه الفترة.. نجل دياز جاء إلى مصر وجلس مع حسام غالي، بعد هذه الجلسة وضع دياز عدة ملاحظات قبل قيادة الأهلي من أبرزها

وأوضح تركي: «تلقيت اتصالًا هاتفيا من جانب الخطيب يخبرني فيه باختيار رامون دياز لقيادة الفريق، وقتها دياز كان يوجد في بلاده الأرجنتين، وقتها تواصل مع ابنه وكان موجودًا في دبي خلال هذه الفترة.. نجل دياز جاء إلى مصر وجلس مع حسام غالي، بعد هذه الجلسة وضع دياز عدة ملاحظات قبل قيادة الأهلي من أبرزها الملعب والأجهزة الموجودة داخل النادي الأحمر».



وتابع آل الشيخ: «تلقيت اتصالًا جديدًا من الخطيب يخبرني فيه برفضه التعاقد مع دياز بسبب طلباته، حيث أكد لي الخطيب أن دياز سيسبب له المشكلات في المستقبل نظرًا لعدم قدرته على العمل في إفريقيا.. وقتها شعرت بالحرج لأنني أعطيت 150 ألف دولار لدياز كمقدم عقد».



وأكمل: «كنت جالسا مع رئيس اتحاد جدة السعودي ويطلب مني الحصول على خدمات الأرجنتيني دياز، وعلى الفور جاء المدرب بعد فشل مفاوضات الأهلي».

