رياضة

تركي: الخطيب ومجلسه وراء رفض الأهلي التعاقد مع دياز

تحرير:أحمد سيد ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
رامون دياز
رامون دياز
كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، تفاصيل المفاوضات التي حدثت مع الأرجنتيني رامون دياز لقيادة النادي الأهلي في الموسم الماضي، وقال آل الشيخ من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «قبل التفاوض مع دياز كنت أتحدث مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، على ملف المدرب، وكان حينها يمتلك سيرا ذاتية بخصوص المدرب الجديد وأنا كذلك».
وأوضح تركي: «تلقيت اتصالًا هاتفيا من جانب الخطيب يخبرني فيه باختيار رامون دياز لقيادة الفريق، وقتها دياز كان يوجد في بلاده الأرجنتين، وقتها تواصل مع ابنه وكان موجودًا في دبي خلال هذه الفترة.. نجل دياز جاء إلى مصر وجلس مع حسام غالي، بعد هذه الجلسة وضع دياز عدة ملاحظات قبل قيادة الأهلي من أبرزها
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استاد-القاهرة‎ (5)

«الكاف» يغلق استاد القاهرة لهذا السبب

?فضل مسئولو الاتحاد الإفريقي (كاف) منع منتخبات المجموعة الأولى المشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر من التدريب غدًا باستاد القاهرة، وهي مصر والكاميرون ومالي وغانا، لإنشغاله بالتجهيز لحفل الافتتاح إلى جانب الحفاظ على أرضية الملعب وتم نقل تدريباتهم إلى ملاعب أخرى، وتقرر خوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته اليوم وغدًا على استاد بتروسبورت في إطار الإعداد لمواجهة مالي في الثامنة مساء الجمعة باستاد القاهرة.
ميلان

ميلان يستهدف تدعيم صفوفه من برشلونة

يبحث ميلان عن تدعيم صفوفه في الفترة المقبلة بسبب ضعف النتائج التي يقدمها الفريق هذا الموسم، ويبدو أنه بدأ في تحديد أهدافه في الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وسبق أن أشارت تقارير إلى اهتمام ميلان، بضم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، خلال الموسم الحالي، وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إنَّ كارليس ألينيا، لاعب برشلونة، على أبواب الرحيل من "كامب نو" في يناير المقبل، للحصول على مساحة أكبر في المشاركة بالمباريات، وأشار إلى أن ألينيا يتمتع باهتمام كبير من قبل ناديي ميلان، وتوتنهام خلال الموسم الحالي.
تشيلسي - أياكس

تين هاج: التحكيم حرم أياكس من الفوز على تشيلسي

أكد إيريك تين هاج، مدرب أياكس أمستردام، أن القرارات التحكيمية تسببت في حرمان فريقه أمس من التغلب على تشيلسي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4 على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وكان أياكس متقدما (4-2) قبل عشرين دقيقة من نهاية المواجهة لكن الحكم جيانلوكا روكي أشهر إنذارين، ليطرد دالي بليند بسبب ارتكاب مخالفة، وزميله جويل فيلتمان بسبب لمسة يد، أسفرت عن ركلة جزاء ونفذها جورجينيو بنجاح، وأدرك ريس جيمس لاعب تشيلسي البديل التعادل، ليحرم أياكس من فوز جديد خارج أرضه.
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تركي آل شيخ

آل الشيخ: أنا مش شوال أموال.. وبحب الأهلي والزمالك

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس نادي ألميريا الإسباني، عن أعادة علاقات الود بينه وبين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وكشف آل الشيخ، من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الخط الساخن بينه وبين الخطيب سوف يمنع تكرار الخلافات، قائلًا: «لمست مدى حب المصريين لي عندما تجولت متنكرا في شوارع القاهرة»، وتحفظ عن ذكر أسماء من تسببوا في تعكير صفو العلاقة بينه وبين الأهلي: «لن أستفيد من الكشف عن أسماء المتسببين في الفجوة مع مجلس الأهلي».
وليد سليمان

وليد سليمان: أتمنى مواجهة صن داونز في دوري الأبطال

أكد وليد سليمان، لاعب فريق الأهلي، أنه يتمنى مواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "ملك وكتابة"، الذي يُذاع على قناة "الأهلي"، قائلًا:"أتمنى مواجهة صن داونز مرة أخرى هذا الموسم في دوري الأبطال، ولن يكون بهدف الثأر أو ما إلى ذلك، نريد مواجهتهم مجددًا، ليس بالضرورة أن نفوز عليهم بنتيجة كبيرة من أجل رد الاعتبار، الخسارة بالخمسة واردة في كرة القدم وحدثت لفرق كبيرة مثل البرازيل أمام ألمانيا".
تركي-آل-الشيخ

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي تنازله عن القضايا التي تقدم بها ضد من تجاوز في حقه من بعض جماهير النادي الأهلي، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم أكن أعلم أن هناك عددا من جماهير الأهلي بعد سب والدتي اتخذ ضدهم إجراء نظامي أنا مسامح في حقي فهم إخواني وأحبابي وسأكلف المحامي الخاص بي بمتابعة قضيتهم حتى خروجهم متكفلا بكل المصاريف ومساعدتهم بعد ذالك".
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محمود الخطيب يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

عبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن خالص شكره وامتنانه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للأطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التى أجراها مؤخرا، حيث قال إنه يثمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار ترك آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر السعودية.
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