لأول مرة في مصر .. مركز بحوث الفلزات ينتج بطاريات الليثيوم

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

وزير التعليم العالي

نجح فريق من الخبراء الباحثين بمركز بحوث وتطوير الفلزات في مجال تجميع بطاريات الليثيوم والمكثفات بإنتاج نماذج أولية تماثل البطاريات التجارية بتكنولوجيا مصرية وبنسبة مكون محلى يتجاوز الـ50%. وقال الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات في تصريح اليوم الأربعاء، إن إنتاج تلك البطاريات جاء في إطار توجه الدولة وتنفيذا لخطة التنمية المستدامة 2030 لدعم الإنتاج المحلى وتقليل الاستيراد الخارجي، موضحا أن هناك إحصائية توضح أن مصر تستورد ما يزيد على 300 طن سنويا من بطاريات الليثيوم والمكثفات المستخدمة في تطبيقات جميع الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الطبية المختلفة، كما تستورد أكثر من 20ألف طن سنويا من بطاريات الرصاص الحامضية المستخدمة في السيارات والتطبيقات الصناعية المختلفة.

وأضاف أنه يتم استيراد البطاريات في مصر بما يزيد على 100 مليون دولار سنويا مع توقع تضاعف هذا الرقم خلال الخمس سنوات القادمة خاصة مع دخول مصر عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الإلكترونية، وانتشار مشروع التابلت الدراسي، فضلا عن الاحتياج الضروري لإنشاء وحدات ضخمة لتخزين الطاقة الشمسية وطاقة