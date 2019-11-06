أجنبي يقفز فى النيل من كوبرى الجامعة بحثًا عن المرح

تحرير:سماح عوض الله ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

قفز فى النيل- أرشيفية

«أردت أن أحصل على المرح فقط.. أنا معتاد فعل هذا ببلادي.. وأنا أجيد السباحة، لذلك ظننت أنه بإمكاني القفز فى مياه نهر النيل دون أن يتسبب ذلك فى مشكلة"، هكذا برر أجنبي إقدامه على القفز من أعلى كوبرى الجامعة داخل مياه نهر النيل، مما تسبب فى حالة طوارئ لدى رجال شرطة المسطحات المائية، إذ تلقوا استغاثة من المارة بسقوط شخص من أعلى الكوبري فى النيل، ظنوا أنها محاولة انتحار، وعلى الفور تحركت أوناش التدخل السريع، وتم انتشال الشاب خلال محاولته السباحة فى مياه نهر النيل، وتبين أنه أجنبي وليس مصرى الجنسية.

فرح رجال شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري، بانتشال الشاب من المياه، بينما كان هو منزعجًا من الأمر وغير متفهم لما يجري، وبسؤاله عن سبب قفزه فى النيل، والاشتباه فى كون ذلك محاولة انتحار، نظرًا لأن مباه نهر النيل عذبة ومن ثم فهي ثقيلة وليس من السهل السباحة فيها، أفاد الشاب أنه قفز للحصول على بعض المرح،

فرح رجال شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري، بانتشال الشاب من المياه، بينما كان هو منزعجًا من الأمر وغير متفهم لما يجري، وبسؤاله عن سبب قفزه فى النيل، والاشتباه فى كون ذلك محاولة انتحار، نظرًا لأن مباه نهر النيل عذبة ومن ثم فهي ثقيلة وليس من السهل السباحة فيها، أفاد الشاب أنه قفز للحصول على بعض المرح، معتقدًا أن الأمر ممتع وليس فيه مشكلة.



وشرح الشاب فى إفادته أنه معتاد السباحة النيلية، ويفعل ذلك فى بلده، مستبعدًا تمامًا إقدامه على الانتحار، وأكد أنه أراد المغامرة بالقفز فى المياه من أعلى كوبرى جامعة القاهرة، وتمت إحالة الشاب للعرض على أقرب مستشفى، وتبين سلامته وعدم لحاق أية إصابات به تستدعي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التنبيه على الشاب بعدم تكرار الأمر، واعتبار ما فعله محاولة انتحار يعاقب عليها القانون.







