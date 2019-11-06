جريمة

أجنبي يقفز فى النيل من كوبرى الجامعة بحثًا عن المرح

تحرير:سماح عوض الله ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
قفز فى النيل- أرشيفية
قفز فى النيل- أرشيفية
«أردت أن أحصل على المرح فقط.. أنا معتاد فعل هذا ببلادي.. وأنا أجيد السباحة، لذلك ظننت أنه بإمكاني القفز فى مياه نهر النيل دون أن يتسبب ذلك فى مشكلة"، هكذا برر أجنبي إقدامه على القفز من أعلى كوبرى الجامعة داخل مياه نهر النيل، مما تسبب فى حالة طوارئ لدى رجال شرطة المسطحات المائية، إذ تلقوا استغاثة من المارة بسقوط شخص من أعلى الكوبري فى النيل، ظنوا أنها محاولة انتحار، وعلى الفور تحركت أوناش التدخل السريع، وتم انتشال الشاب خلال محاولته السباحة فى مياه نهر النيل، وتبين أنه أجنبي وليس مصرى الجنسية.
فرح رجال شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري، بانتشال الشاب من المياه، بينما كان هو منزعجًا من الأمر وغير متفهم لما يجري، وبسؤاله عن سبب قفزه فى النيل، والاشتباه فى كون ذلك محاولة انتحار، نظرًا لأن مباه نهر النيل عذبة ومن ثم فهي ثقيلة وليس من السهل السباحة فيها، أفاد الشاب أنه قفز للحصول على بعض المرح،
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مخدر-الحشيش

حملة أمنية بالعاشر.. والقبض على 3 عناصر إجرامية

شنت قوات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع قوات الأمن بالشرقية، حملة أمنية على منطقة السحر والجمال، بنطاق أطراف مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بقصد ضبط الخارجين عن القانون، وتطهير المنطقة من تجار السلاح والمواد المخدرة، وإنهاء الإجرام فى تلك البؤرة، وجعلها تحت سيطرة القانون والنظام بصفة مستمرة، وملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن فى جرائم جنائية، ونجحت قوات الحملة فى القبض على 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم كميات من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
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الدبلة عليها اسم مين؟ هكذا انكشف لغز جثة الحوامدية

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جثة

«36 طعنة وجثتان».. كواليس يوم الدم في كفر الشرفاء

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«عزمهم على عصير وقتلوه».. كواليس مقتل «بيشوي» في الجيزة

لم يكن يتخيل «بيشوي ملاك» صاحب الـ16 عاما أنه سيدفع حياته ثمنا لطيبة قلبه وعطفه على اثنين يقيمان بالقرب من منطقته بالطالبية، تعرف عليهما منذ فترة قريبة، في المقابل كان يخطط الشياطين لقتله والتخلص منه وسرقة التوك توك الذي اشتراه له والده قبل قتله بأيام.
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مصنع-اعلاف

ضبط 8 مصانع بلاستيك وأعلاف مخالفة خلال يوم

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