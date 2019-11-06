ارتفاع أسعار الكهرباء في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

البرلمان

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة الدكتور عمرو نصار، حول معاناة مصر للألومنيوم من عدة مشكلات أدت إلى انخفاض أرباح وتهديد أحد أهم قلاع الصناعة الاستراتيجية فى مصر، فهو المجمع الوحيد الذى ينتج الألومنيوم، الذى يدخل فى أغلب الصناعات فى مصر، قبل أن تشتريه مصانع أخرى لإعادة تشكيله.

وأوضح متولي أن عشرات الملايين من الجنيهات كانت تحصلها شركة مصر للألومنيوم كأرباح سنوية، حتى عرف مؤشر أرباحها طريقه إلى الهبوط خاصة مع قرار رفع الدعم عن الطاقة، وهو ليس السبب الوحيد لتدهور صناعة الألومنيوم، رغم تحقيقها أرباحًا حتى الآن، فإهدار المال العام داخل المجمع له وجوه متعددة، سواء فى ماكينات بعشرات