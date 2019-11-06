تركي آل الشيخ: عبد الله السعيد تعرض للظلم في الأهلي

تحرير:أحمد سيد ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

عبد الله السعيد

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس نادي ألميريا الإسباني، إن ما أنفقه على بيراميدز ودعم أي فريق آخر، كان كفيلا بإنشاء استاد عالمي للنادي الأهلي، موضحًا أنه لم يحزن بفوز القلعة الحمراء بالدوري على حساب بيراميدز، لكنه كان سعيدًا بتسجيل عبد الله السعيد هدفًا في مرمى الفريق الأحمر. وجاء ذلك خلال فيديو نشره آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف آل الشيخ أن السعيد، لاعب بيراميدز الحالي، تعرض للظلم في الأهلي، وأنه كان شاهدًا على واقعة أزمة السعيد مع الأهلي وتوقيعه للزمالك، مؤكدًا أنه تعرض للظلم برحيله عن الفريق بعدما جدد للأهلي، وأنه فرح بهدف عبد الله السعيد في الأهلي، خلال أول مباراة يلعبها أمامهم. وأكد تركي آل الشيخ أنه اتفق مع محمود

وأضاف آل الشيخ أن السعيد، لاعب بيراميدز الحالي، تعرض للظلم في الأهلي، وأنه كان شاهدًا على واقعة أزمة السعيد مع الأهلي وتوقيعه للزمالك، مؤكدًا أنه تعرض للظلم برحيله عن الفريق بعدما جدد للأهلي، وأنه فرح بهدف عبد الله السعيد في الأهلي، خلال أول مباراة يلعبها أمامهم.



وأكد تركي آل الشيخ أنه اتفق مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي خلال زيارته الأخيرة أول من أمس في منزله، أن يكون التواصل بينهما بعد ذلك بشكل مباشر دون أن يتدخل أحد في علاقتهما، مشيرًا إلى أنه لن يدع أحدًا يحدث الوقيعة بينهما من جديد.



وكان عبد الله السعيد، قد وقع لنادي الزمالك بعد انتهاء عقده مع الأهلي، قبل أن يعود لتجديد عقده مع الأخير، إلا أن مسئولي الأحمر قاموا ببيعه إلى أحد فرق الدوري الفنلندي رغم تجديده، لينتقل بعد ذلك إلى أهلي جدة السعودي، ثم بيراميدز ناديه الحالي.

