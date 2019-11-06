رياضة

تركي آل الشيخ: عبد الله السعيد تعرض للظلم في الأهلي

تحرير:أحمد سيد ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس نادي ألميريا الإسباني، إن ما أنفقه على بيراميدز ودعم أي فريق آخر، كان كفيلا بإنشاء استاد عالمي للنادي الأهلي، موضحًا أنه لم يحزن بفوز القلعة الحمراء بالدوري على حساب بيراميدز، لكنه كان سعيدًا بتسجيل عبد الله السعيد هدفًا في مرمى الفريق الأحمر. وجاء ذلك خلال فيديو نشره آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وأضاف آل الشيخ أن السعيد، لاعب بيراميدز الحالي، تعرض للظلم في الأهلي، وأنه كان شاهدًا على واقعة أزمة السعيد مع الأهلي وتوقيعه للزمالك، مؤكدًا أنه تعرض للظلم برحيله عن الفريق بعدما جدد للأهلي، وأنه فرح بهدف عبد الله السعيد في الأهلي، خلال أول مباراة يلعبها أمامهم. وأكد تركي آل الشيخ أنه اتفق مع محمود
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