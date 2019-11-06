شرب القهوة قد يقلل من إصابتك بسرطان الكبد للنصف

يمكن للأشخاص الذين لديهم عادة شرب القهوة أن يجدوها جيدة لصحتهم، وذلك لأن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين، والتي قد تحمي من السرطان

تحرير:فيروز ياسر ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

القهوة وسرطان الكبد

قد يكون لفنجان القهوة الذي تشربه صباحا فوائد أكبر من مساعدتك على الاستيقاظ، وذلك لأنه أظهرت دراسة حديثة أن شرب القهوة يقلل من فرصتك للإصابة بسرطان الكبد بنسبة 50%، حيث تحتوي حبوب القهوة على مادة البوليفينول التي قد توقف انقسام الخلايا السرطانية. نظر باحثون من جامعة كوينز في بلفاست إلى ما يقرب من نصف مليون شخص، منهم أكثر من ثلاثة أرباع يشربون القهوة، كان هؤلاء الأشخاص أقل عرضة بنسبة 50% لتشخيص سرطان الكبد الذي يشكل 9 من أصل كل 10 حالات من سرطان الكبد، وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.

وكشفت الباحثة، أونا ماكمينامين، أن نتائج الدراسة مطمئنة في اقتراح أن للقهوة فوائد صحية، كما قال المؤلف الرئيس كيم تو تران: "يمكن للأشخاص الذين لديهم عادة شرب القهوة أن يجدوها جيدة لصحتهم، وذلك لأن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين، والتي قد تحمي من السرطان، ومع ذلك فإن شرب القهوة ليس وقائيا