شرب القهوة قد يقلل من إصابتك بسرطان الكبد للنصف

يمكن للأشخاص الذين لديهم عادة شرب القهوة أن يجدوها جيدة لصحتهم، وذلك لأن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين، والتي قد تحمي من السرطان
قد يكون لفنجان القهوة الذي تشربه صباحا فوائد أكبر من مساعدتك على الاستيقاظ، وذلك لأنه أظهرت دراسة حديثة أن شرب القهوة يقلل من فرصتك للإصابة بسرطان الكبد بنسبة 50%، حيث تحتوي حبوب القهوة على مادة البوليفينول التي قد توقف انقسام الخلايا السرطانية.
نظر باحثون من جامعة كوينز في بلفاست إلى ما يقرب من نصف مليون شخص، منهم أكثر من ثلاثة أرباع يشربون القهوة، كان هؤلاء الأشخاص أقل عرضة بنسبة 50% لتشخيص سرطان الكبد الذي يشكل 9 من أصل كل 10 حالات من سرطان الكبد، وفقا لما ذكره موقع "الديلي ميل" البريطاني.
وكشفت
الباحثة، أونا ماكمينامين، أن نتائج
الدراسة مطمئنة في اقتراح أن للقهوة فوائد
صحية، كما قال المؤلف الرئيس كيم تو
تران:
"يمكن
للأشخاص الذين لديهم عادة شرب القهوة أن
يجدوها جيدة لصحتهم، وذلك لأن القهوة
تحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين،
والتي قد تحمي من السرطان، ومع ذلك فإن
شرب القهوة ليس وقائيا
وكشفت
الباحثة، أونا ماكمينامين، أن نتائج
الدراسة مطمئنة في اقتراح أن للقهوة فوائد
صحية، كما قال المؤلف الرئيس كيم تو
تران:
"يمكن
للأشخاص الذين لديهم عادة شرب القهوة أن
يجدوها جيدة لصحتهم، وذلك لأن القهوة
تحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين،
والتي قد تحمي من السرطان، ومع ذلك فإن
شرب القهوة ليس وقائيا من سرطان الكبد
مثل التوقف عن التدخين أو فقدان الوزن".
ومن
ناحية أخرى، تتبع الباحثون آلاف الأشخاص
الذين يشربون القهوة، وآلاف آخرين لم
يشربوها على مدى 7 سنوات
ونصف باستخدام سجلات السرطان الوطنية،
وخلال هذا الوقت، تم تشخيص 88 شخصا
على أنهم مصابون بأكثر أشكال سرطان الكبد
شيوعا، كما كان الخطر أقل بنسبة 55% لمن
يشربون القهوة مقارنة بمن لا يشربون.
وعندما
تم أخذ التدخين والسمنة في الحسبان بالدراسة،
انخفض الخطر بنسبة 13% لكل
كوب يشربه الشخص يوميا.
هناك
الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون القهوة
سريعة الذوبان، ولكن يعتقد الخبراء أنها
تنطوي على مخاطر أكبر للإصابة بالسرطان،
حيث تشير الدلائل إلى أنها تحتوي على
مستويات أعلى من مادة الأكريلاميد، وهي
مادة كيميائية تسبب السرطان يتم تصنيعها
عند التحميص.
لكن
عندما نظرت الدراسة إلى القهوة سريعة
الذوبان منزوعة الكافيين، وجدت أن خطر
الإصابة بسرطان الكبد كان منخفضا لدى
الأشخاص الذين شربوها، حيث تحتوي على
مزيد من المركبات المضادة للسرطان، مثل
حمض الكلوروجينيك، والتي قد تمنع الالتهابات
الضارة في الجسم.
كما
توصل الصندوق العالمي لأبحاث السرطان
إلى أن تناول القهوة بمقدار متوسط يقلل من
خطر الإصابة بسرطان الكبد، لكن لم تثبت
الدراسات الأخيرة حتى الآن وجود صلة بين
القهوة وسرطانات الجهاز الهضمي الأخرى
التي تشمل سرطان الأمعاء والمعدة.
إلى جانب تناولك للقهوة يمكنك استخدام زيت القهوة الذي يحمل فوائد صحية كالتالية:
1- يعزز من صحة البشرة
يحتوي الزيت العطري للقهوة على معدلات عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن زيت القهوة العطري يزيد من إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وكلاهما يعزز من صحة البشرة بشكل كبير، ومن ثم فإن خلط كمية صغيرة من زيت القهوة الأساسي مع زيت ناقل وتطبيقه على الجلد سيساعد في تقليل ظهور التجاعيد والعيوب والبقع السوداء.
2- يعزز من الحالة المزاجية
يمكن أن يساعد الزيت العطري في تقليل مستويات التوتر والاكتئاب، وبالتالي يحسن من الحالة المزاجية بشكل كبير، كما أن خصائص الاسترخاء في الزيت العطري ستجعلك تشعر بالهدوء. عليك وضع قطرات قليلة على قطنة، واحتفظ بها بالقرب من سريرك.
3- يحمي من الحساسية
يمكن أن يساعد زيت القهوة الأساسي على التحكم في استجابة جسمك للحساسية، ويرجع ذلك إلى خصائصه المضادة للالتهابات، كما يمكن أن يؤدي استخدام الزيوت الأساسية على الجلد إلى تقليل التورم والألم الناجم عن لسعات الحشرات أو لسعات النحل.
4- مفيد للجهاز العصبي
يعمل كزيت وقائي من الأمراض، حيث يساعد في خفض معدل انتشار الاضطرابات التنكسية العصبية؛ مثل مرض ألزهايمر والخرف، وذلك وفقًا لدراسة نشرت في فرونتيرز لعلم الأعصاب.