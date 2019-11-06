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إصابة 5 أشخاص بينهم سياح أجانب في هجوم طعن الأردن

تحرير:التحرير ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م
الأردن
الأردن
أقدم رجل، اليوم الأربعاء، على طعن 3 سياح يحملون الجنسية المكسيكية ورجل أمن ومرشد سياحي، أثناء تواجدهم في مركز الزوار بمنطقة جرش الأثرية في الأردن، بحسب "روسيا اليوم". وذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض الإصابات حالتهم خطيرة، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية الفاعل وباشرت التحقيق في الحادثة للوقوف على كافة الملابسات. وقالت مصادر طبية لـ "الرأي" الأردنية، إن حالة اثنين من السياح حرجة، إضافة إلى رجل الأمن الذي أصيب بثلاث طعنات في حين أن حالة المرشد السياحي مستقرة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن شخصا أقدم ظهر اليوم الأربعاء في محافظة جرش على الاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح، ودليل سياحي، وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه، وجرى إسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج.وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى على الفور إلقاء القبض
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بعد فتح الطرق بالقوة.. احتجاجات لبنان تتجه للمؤسسات

يبدو أن إغلاق المتظاهرين للشوراع والطرق في لبنان لم يعد ذلن جدوى، فبدأ المحتجون في البحث عن وسيلة أخرى للتظاهر والضغط على السلطة، وذلك بعد ثمانية أيام على استقالة الحكومة التي كان يرأسها سعد الحريري. أعلن منظمون لمجموعات واسعة في الانتفاضة الشعبية أن حركتهم انتقلت إلى مرحلة جديدة أساسها التجمع أمام "مؤسسات ‏الفساد" العامة والخاصة وتعطيل العمل فيها، وحددت لذلك، مجموعة أهداف، تتمثل خصوصاً في المصارف وشركتي ‏الاتصالات وشركة الكهرباء والأملاك البحرية.
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«اتفاق الرياض» يرسم ملامح المرحلة المقبلة بجنوب اليمن

جاء اتفاق الرياض الذي وقعت عليه الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية مساء أمس الثلاثاء للتسوية بين الطرفين، ليحدد الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية اللازمة بين الجانبين. التوقيع على الاتفاق يأتي بعد أن شهد جنوب اليمن، لاسيما عدن، قبل أشهر معارك بين قوات الانتقالي والحكومة اليمنية، أسفرت عن سيطرة الانفصاليين على المدينة ومناطق أخرى في أغسطس الماضي، قبل أن يتم التوصل لاتفاق يحل الأزمة بين الطرفين برعاية سعودية.
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العراق: سقوط صاروخ كاتيوشا في نهر دجلة وسط بغداد

قال مصدر امني عراقي إن صاروخا كاتيوشا سقط ليلة امس في نهر دجلة قرب منطقة الكرادة التجارية المكتظة بالسكان وسط بغداد دون وقوع أي أضرار مادية أو خسائر بشرية. وأضاف المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة أمنية اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لأي طارئ". وأفاد مصدر أمني، ليلة أمس الثلاثاء، بسماع دوي انفجار قرب منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.
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«التكتك».. من إنقاذ العراقيين إلى صحيفة المحتجين

أصبح "التكتك" أيقونة الثورة العراقية نتيجة الدور البارز الذي قام به خلال التظاهرات، حيث تصدر المشهد في الشارع العراقي نتيجة الدور الذي يقوم به خلال الانتفاضة الأخيرة فبعجلاته الثلاث الصغيرة ومقاعده التي لا تتسع لأكثر من ثلاثة أشخاص، تحول "التكتك" خلال موجة الاحتجاجات العراقية الراهنة إلى سيارة إسعاف تنقل الجرحى. ولهذا الدور الكبير تحول "التكتك" إلى الوسيلة الأسرع، لا سيما بعد استهداف المسعفين من قبل القناصة، وهو ما جعل من سائقي "التكاتك" البسطاء رمزًا للثورة.
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حادث انهيار بالأردن

غطتهم كميات أتربة كبيرة.. تحركات بعد وفاة 3 عمال مصريين بالأردن

تواصلت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، مع أسر الثلاثة مصريين المتوفين، إثر حادث انهيار وقع أثناء قيامهم بأعمال إنشائية بمنطقة الدوار الثامن في العاصمة الأردنية عمان، لتقديم واجب العزاء وكافة سبل الدعم والمساندة للأسر خاصة وأنهم من العمالة البسيطة، وتقدمت الوزيرة، بخالص التعازي لأسر المتوفين الثلاثة: أحمد محمد أحمد محمد مغازي" من دسوق بكفر الشيخ، وعبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن رضوان من شربين بالدقهلية، ومحمد سعيد عبده محمد علي من الإبراهيمية بالشرقية.
علم الاردن

الأردن يستدعي سفيره بإسرائيل احتجاجا على احتجاز مواطنين

استدعى الأردن، اليوم الثلاثاء، سفيره في إسرائيل للتشاور، وذلك بعد استمرار اعتقال السلطات الإسرائيلية مواطنين أردنيين، إذ قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في تغريدة بتويتر: «‏في ضوء عدم استجابة إسرائيل لمطالبنا المستمرة منذ أشهر إطلاق المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي واستمرار اعتقالهما اللاقانوني واللإنساني، استدعينا السفير الأردني في تل أبيب للتشاور خطوة أولى»، متابعًا: «نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة مواطنينا وسنستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية لضمان عودتهما إلى وطنهما سالمين».
علم الاردن

إسرائيل تعتقل 7 أشخاص تسللوا عبر الحدود مع الأردن

قالت وزارة الخارجية الأردنية، إن 7 أشخاص يحملون جنسية أجنبية تسللوا، مساء اليوم السبت، عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل، بهدف البحث عن عمل، إذ أوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، أن السلطات الإسرائيلية ألقت القبض عليهم، ونفى أن يكون أي منهم يحمل الجنسية الأردنية، مشيرًا إلى أن الجهات الأردنية المعنية تتابع هذا الأمر منذ وقوعه، للوقوف على كافة تفاصيله وحيثياته. في المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي أن جنوده تمكنوا من توقيف 7 أشخاص حاولوا العبور إلى إسرائيل قادمين من الأردن، ويتم حاليا استجوابهم من قبل أجهزة الأمن، بحسب سكاي نيوز.
الموقع

شكري ونظيريه الأردني والبحريني يبحثان عدوان تركيا

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، التطورات الخاصة بالعدوان التركي على سوريا، وتبعات تلك الخطوة الخطيرة على وحدة سوريا ومسار العملية السياسية هناك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه تم التباحث حول سبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها. وتعقد المباحثات قبل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا.
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