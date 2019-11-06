إصابة 5 أشخاص بينهم سياح أجانب في هجوم طعن الأردن

تحرير:التحرير ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

الأردن

أقدم رجل، اليوم الأربعاء، على طعن 3 سياح يحملون الجنسية المكسيكية ورجل أمن ومرشد سياحي، أثناء تواجدهم في مركز الزوار بمنطقة جرش الأثرية في الأردن، بحسب "روسيا اليوم". وذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض الإصابات حالتهم خطيرة، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية الفاعل وباشرت التحقيق في الحادثة للوقوف على كافة الملابسات. وقالت مصادر طبية لـ "الرأي" الأردنية، إن حالة اثنين من السياح حرجة، إضافة إلى رجل الأمن الذي أصيب بثلاث طعنات في حين أن حالة المرشد السياحي مستقرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن شخصا أقدم ظهر اليوم الأربعاء في محافظة جرش على الاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح، ودليل سياحي، وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه، وجرى إسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج.وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى على الفور إلقاء القبض