رياضة

الذهول يسيطر على لامبارد بعد ملحمة أياكس

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
فرانك لامبارد
فرانك لامبارد
يرى فرانك لامبارد مدرب نادي تشيلسي، أن مباراة فريقه أمس مع أياكس أمستردام التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، توجد بين أعظم مبارياته في تاريخه مع تشيلسي، وقال لامبارد، الهداف التاريخي لتشيلسي والفائز بدوري أبطال أوروبا 2012، للصحفيين عقب المباراة ضمن منافسات المجموعة الثامنة "اليوم كانت مواجهة مجنونة، لا أعتقد أنه يوجد الكثير من المباريات، التي يمكن مقارنتها بهذه المباراة خلال فترة لعبي".
وأضاف "خضت العديد من الليالي المجنونة على مدار سنوات، وبعضها كانت رائعة، هكذا كانت هذه الليلة، وبالنسبة للمشاهد فهي كانت ممتعة أيضا". وتابع لامبارد "بعيدا عن قرار حكم الفيديو وعنصر البطاقات الحمراء، فإن ما يجب التفكير فيه هو ما قدمناه، والروح التي لعبنا بها، كما أننا أظهرنا الشخصية التي أحبها وتحبها
اقرأ المزيد
استاد-القاهرة‎ (5)

«الكاف» يغلق استاد القاهرة لهذا السبب

?فضل مسئولو الاتحاد الإفريقي (كاف) منع منتخبات المجموعة الأولى المشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر من التدريب غدًا باستاد القاهرة، وهي مصر والكاميرون ومالي وغانا، لإنشغاله بالتجهيز لحفل الافتتاح إلى جانب الحفاظ على أرضية الملعب وتم نقل تدريباتهم إلى ملاعب أخرى، وتقرر خوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته اليوم وغدًا على استاد بتروسبورت في إطار الإعداد لمواجهة مالي في الثامنة مساء الجمعة باستاد القاهرة.
ميلان

ميلان يستهدف تدعيم صفوفه من برشلونة

يبحث ميلان عن تدعيم صفوفه في الفترة المقبلة بسبب ضعف النتائج التي يقدمها الفريق هذا الموسم، ويبدو أنه بدأ في تحديد أهدافه في الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وسبق أن أشارت تقارير إلى اهتمام ميلان، بضم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، خلال الموسم الحالي، وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إنَّ كارليس ألينيا، لاعب برشلونة، على أبواب الرحيل من "كامب نو" في يناير المقبل، للحصول على مساحة أكبر في المشاركة بالمباريات، وأشار إلى أن ألينيا يتمتع باهتمام كبير من قبل ناديي ميلان، وتوتنهام خلال الموسم الحالي.
تشيلسي - أياكس

تين هاج: التحكيم حرم أياكس من الفوز على تشيلسي

أكد إيريك تين هاج، مدرب أياكس أمستردام، أن القرارات التحكيمية تسببت في حرمان فريقه أمس من التغلب على تشيلسي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4 على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وكان أياكس متقدما (4-2) قبل عشرين دقيقة من نهاية المواجهة لكن الحكم جيانلوكا روكي أشهر إنذارين، ليطرد دالي بليند بسبب ارتكاب مخالفة، وزميله جويل فيلتمان بسبب لمسة يد، أسفرت عن ركلة جزاء ونفذها جورجينيو بنجاح، وأدرك ريس جيمس لاعب تشيلسي البديل التعادل، ليحرم أياكس من فوز جديد خارج أرضه.
اقرأ المزيد من الأخبار
تشيلسي - أياكس

التعادل يحسم مواجهة تشيلسي وأياكس المثيرة

في مباراة مثيرة، شهدت طردين وثمانية أهداف، حسم التعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلها، مواجهة فريق تشيلسي الإنجليزي ونظيره أياكس الهولندي، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن أياكس المتصدر، وفالنسيا الذي يحتل المركز الثالث، فيما جاء فريق ليل في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.
إيريك-تين-هاج

إيريك تين هاج يحبط مساعي بايرن ميونيخ

ارتبط اسم إيريك تين هاج، مدرب أياكس، بتدريب بايرن ميونيخ، بعد إقالة العملاق البافاري لمدربه نيكو كوفاتش هذا الأسبوع، ورد تين هاج على هذا الأمر في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تشيلسي اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا: «لدي علاقة جيدة مع لاعبي فريقي، وبإمكاني التأكيد على بقائي مع أياكس هذا الموسم، بايرن نادٍ رائع، واستمتعت بالوقت الذي قضيته هناك، والنادي له مكانة خاصة في قلبي، لكني الآن في أياكس»، وسبق لتين هاج تدريب الفريق الرديف بنادي بايرن ميونخ بين عامي 2013 و2015، وهو ما جعله أقرب المرشحين لتولي المهمة في الفترة المقبلة.
ليفربول

دوري الأبطال.. ليفربول في نزهة وإنتر يصطدم بدورتموند

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، من خلال مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات، ويستقبل ليفربول الإنجليزي نظيره جينك البلجيكي على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساء، ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل جينك الترتيب برصيد نقطة واحدة، وضمن مباريات نفس المجموعة يستقبل نابولي الإيطالي نظيره سالزبورج النمساوي على ملعب سان باولو الساعة العاشرة مساء، ويحتل نابولي الصدارة برصيد 7 نقاط، مقابل 3 نقاط للفريق النمساوي في المركز الثالث.
لامبارد‎ (1)

لامبارد عن فوز تشيلسي: لقد انتصرنا في ملعب صعب

عبر فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن رضاه البالغ بعد الأداء، الذي قدمه فريقه خلال فوزه على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "تيرف مور"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، موجهًا الشكر للجهاز الطبي للفريق، جاء ذلك تصريحات، عبر شبكة سكاي سبورتس، عقب نهاية المواجهة، قائلًا:"لعبنا في ملعب صعب للغاية، ولكن الطريقة التي تحكمنا فيها بالمباراة وتحركات لاعبينا وأفكارهم كانت مثيرة للمتابعة، لقد استمتعت حقًا بلقاء اليوم".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]