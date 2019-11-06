الذهول يسيطر على لامبارد بعد ملحمة أياكس

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

فرانك لامبارد

يرى فرانك لامبارد مدرب نادي تشيلسي، أن مباراة فريقه أمس مع أياكس أمستردام التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، توجد بين أعظم مبارياته في تاريخه مع تشيلسي، وقال لامبارد، الهداف التاريخي لتشيلسي والفائز بدوري أبطال أوروبا 2012، للصحفيين عقب المباراة ضمن منافسات المجموعة الثامنة "اليوم كانت مواجهة مجنونة، لا أعتقد أنه يوجد الكثير من المباريات، التي يمكن مقارنتها بهذه المباراة خلال فترة لعبي".

وأضاف "خضت العديد من الليالي المجنونة على مدار سنوات، وبعضها كانت رائعة، هكذا كانت هذه الليلة، وبالنسبة للمشاهد فهي كانت ممتعة أيضا". وتابع لامبارد "بعيدا عن قرار حكم الفيديو وعنصر البطاقات الحمراء، فإن ما يجب التفكير فيه هو ما قدمناه، والروح التي لعبنا بها، كما أننا أظهرنا الشخصية التي أحبها وتحبها

وأضاف "خضت العديد من الليالي المجنونة على مدار سنوات، وبعضها كانت رائعة، هكذا كانت هذه الليلة، وبالنسبة للمشاهد فهي كانت ممتعة أيضا".



وتابع لامبارد "بعيدا عن قرار حكم الفيديو وعنصر البطاقات الحمراء، فإن ما يجب التفكير فيه هو ما قدمناه، والروح التي لعبنا بها، كما أننا أظهرنا الشخصية التي أحبها وتحبها جماهيرنا".



وأضاف لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق "نريد تحسين مستوانا بكل تأكيد، لكن بهذه الروح يمكننا أن نتقدم".



يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، مناصفة مع أياكس المتصدر، وفالنسيا الإسباني صاحب المركز الثالث، حيث يصب فارق الأهداف في صالح الفريق الهولندي.