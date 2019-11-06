حملة أمنية بالعاشر.. والقبض على 3 عناصر إجرامية

تحرير:سماح عوض الله ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

حشيش مخدر- أرشيفية

شنت قوات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع قوات الأمن بالشرقية، حملة أمنية على منطقة السحر والجمال، بنطاق أطراف مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بقصد ضبط الخارجين عن القانون، وتطهير المنطقة من تجار السلاح والمواد المخدرة، وإنهاء الإجرام فى تلك البؤرة، وجعلها تحت سيطرة القانون والنظام بصفة مستمرة، وملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن فى جرائم جنائية، ونجحت قوات الحملة فى القبض على 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم كميات من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

توجهت قوات الحملة إلى أطراف مدينة العاشر من رمضان، المتاخمة لمساحة صحراوية شاسعة ومنطقة السحر والجمال، وأجرت القوات عمليات تفتيش بعضها تم بناء على تحريات أمنية مسبقة، وعمليات تفتيش أخرى تأمينية، ونجحت القوات فى القبض على 3 متهمين، أحدهم مسجل خطر وله معلومات جنائية، وتبين أن الثلاثة عاطلون عن العمل،

توجهت قوات الحملة إلى أطراف مدينة العاشر من رمضان، المتاخمة لمساحة صحراوية شاسعة ومنطقة السحر والجمال، وأجرت القوات عمليات تفتيش بعضها تم بناء على تحريات أمنية مسبقة، وعمليات تفتيش أخرى تأمينية، ونجحت القوات فى القبض على 3 متهمين، أحدهم مسجل خطر وله معلومات جنائية، وتبين أن الثلاثة عاطلون عن العمل، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثانى العاشر من رمضان.



وتبين حيازة المتهمين المقبوض عليهم كمية من الحشيش المخدر، وزنت 200 جرام، علاوة على حيازتهم أسلحة بيضاء "مطوتين"، ومبالغ مالية وهاتف محمول، وتم تحرير محضر ضدهما بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وإحالتهما للنيابة للتحقيق، وأعلنت الأجهزة الأمنية الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.



