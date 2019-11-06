جريمة

حملة أمنية بالعاشر.. والقبض على 3 عناصر إجرامية

تحرير:سماح عوض الله ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
حشيش مخدر- أرشيفية
حشيش مخدر- أرشيفية
شنت قوات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع قوات الأمن بالشرقية، حملة أمنية على منطقة السحر والجمال، بنطاق أطراف مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بقصد ضبط الخارجين عن القانون، وتطهير المنطقة من تجار السلاح والمواد المخدرة، وإنهاء الإجرام فى تلك البؤرة، وجعلها تحت سيطرة القانون والنظام بصفة مستمرة، وملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية بالسجن فى جرائم جنائية، ونجحت قوات الحملة فى القبض على 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم كميات من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
توجهت قوات الحملة إلى أطراف مدينة العاشر من رمضان، المتاخمة لمساحة صحراوية شاسعة ومنطقة السحر والجمال، وأجرت القوات عمليات تفتيش بعضها تم بناء على تحريات أمنية مسبقة، وعمليات تفتيش أخرى تأمينية، ونجحت القوات فى القبض على 3 متهمين، أحدهم مسجل خطر وله معلومات جنائية، وتبين أن الثلاثة عاطلون عن العمل،
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أجنبي يقفز فى النيل من كوبرى الجامعة بحثًا عن المرح

«أردت أن أحصل على المرح فقط.. أنا معتاد فعل هذا ببلادي.. وأنا أجيد السباحة، لذلك ظننت أنه بإمكاني القفز فى مياه نهر النيل دون أن يتسبب ذلك فى مشكلة"، هكذا برر أجنبي إقدامه على القفز من أعلى كوبرى الجامعة داخل مياه نهر النيل، مما تسبب فى حالة طوارئ لدى رجال شرطة المسطحات المائية، إذ تلقوا استغاثة من المارة بسقوط شخص من أعلى الكوبري فى النيل، ظنوا أنها محاولة انتحار، وعلى الفور تحركت أوناش التدخل السريع، وتم انتشال الشاب خلال محاولته السباحة فى مياه نهر النيل، وتبين أنه أجنبي وليس مصرى الجنسية.
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الدبلة عليها اسم مين؟ هكذا انكشف لغز جثة الحوامدية

مصرف قديم ناحية قرية أم خنان التابعة لمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، اعتاد الجميع أنه مكان مهجور ومرعب، خاصة مع سوابق العثور على جثث قتلى فى حوادث متفرقة على ضفافه، ودائمًا ما يحذر الأهالى أطفالهم من الذهاب إلى الرشاح المهجور خشية تعرضهم لمكروه، حتى إن الكبار يمرون عليه بالكاد، ولاحظ عدد منهم انبعاث رائحة كريهة من جوال على جانب «الرشاح»، فأيقنوا أن وراءه "مصيبة"، ولم يتقدم أحد من الأهالي لفتح الجوال وإنما اتصلوا بقسم الشرطة، ووصلت قوة أمنية لتكتشف جثة ربة منزل بالجوال، وذلك فى مطلع الشهر الماضي، والآن تم حل لغز الجريمة.
جثة

«36 طعنة وجثتان».. كواليس يوم الدم في كفر الشرفاء

بيوت هشة، وقلوب تلاشت منها الرحمة، وتصدرت القسوة والغل المشهد، بينما لعب الشيطان دور السنيد أدوار البطولة للبشر، ذات ليلة نظرت في المرآة بوجه عابس فوجدت شخصا غير«سحر» التي تعرفها، عيون ملت من البكاء، وسواد عرف طريقه أسفلها، ملامح باهتة، جسد نحيل لم يعد قادرا على العذاب، سقطت دموعها ليكتمل مشهد الحزن، اتخذت قرارها بالانفصال عن «صلاح» شيطان الإنس الذي حول حياتها لجحيم، وسرق منها أجمل أيام العمر، انتزعت منه حريتها، فسلب منها روحها وسار على أشلاء جثتها، بعدما استبدل الحب بالسكين، والدم بعشرة السنين، إذ دق الحزن الباب وبات الفرح خارج "الكادر" في مشهد دموي يعجز كاتب أفلام رعب عن تجسيده على الشاشة.
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«عزمهم على عصير وقتلوه».. كواليس مقتل «بيشوي» في الجيزة

لم يكن يتخيل «بيشوي ملاك» صاحب الـ16 عاما أنه سيدفع حياته ثمنا لطيبة قلبه وعطفه على اثنين يقيمان بالقرب من منطقته بالطالبية، تعرف عليهما منذ فترة قريبة، في المقابل كان يخطط الشياطين لقتله والتخلص منه وسرقة التوك توك الذي اشتراه له والده قبل قتله بأيام.
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حشيش

ضبط 12 كيلو حشيش و3013 قرصا مخدرا في الجيزة

واصلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها في التصدي لمروجي المواد المخدرة وفق خطة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، فقد تمكنت مباحث قسم شرطة الجيزة من ضبط عاطل سبق اتهامه في 7 قضايا "مخدرات، سلاح نارى"؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته 112 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى قدره 72180 جنيها.
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الداخلية تضرب بؤر الكيف في القليوبية

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية بالقليوبية، أسفرت عن ضبط عاطل مقيم بشبين القناطر بحوزته بندقية خرطوش، و150 جرام هيروين، وآخر مقيم ببندر شبين القناطر، سبق اتهامه في 5 قضايا "سرقة بالإكراه، شروع فى قتل، سلاح"، وبحوزته (بندقية آلية - 12 طلقة نارية من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول)، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، والسلاح لحماية تجارته غير المشروعة.
استروكس

أمن الجيزة يتصدى لمروجي مخدر الموت بحملة مكبرة

نفذت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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مباحث أوسيم تكتب الفصل الأخير في رحلة هروب «الدكش»

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأسفرت جهود مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة عن تحقيق نتائج إيجابية عدة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إذ تم ضبط "عمرو الدكش" 35 سنة، مقيم ببشتيل بدائرة المركز، مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية، من بينها حكم بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، وبحوزته طبنجة عيار 9 مم و12 طلقة نارية من ذات العيار.
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