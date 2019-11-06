تمرد في نابولي بسبب قرارات رئيس النادي

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

نابولي

يبدو أن النتائج السلبية التي يقدمها نابولي في الآونة الأخيرة، أثارت غضب رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس، الذي بدأ يتدخل في شؤون الفريق، وهو الأمر الذي أثار غضب اللاعبين ليبدأ لورينزو إنسيني، مهاجم وقائد نابولي، ثورة لاعبي الفريق على قرار أوريليو دي لورينتيس، رئيس النادي، بالدخول في معسكر مغلق، وجاء هذا القرار عقب الهزيمة أمام روما (2-1)، في الجولة الـ11 من الكالتشيو، لكن لاعبي البارتينوبي قرروا، عقب التعادل أمس الثلاثاء مع سالزبورج (1-1) في دوري الأبطال، ترك المعسكر والذهاب لمنازلهم، معلنين التمرد على رئيسهم.

وذكرت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، أن إنسيني أخبر إدواردو، ابن ونائب دي لورينتيس، أن اللاعبين سيرحلون لمنازلهم، حيث قال له: "نحن في طريقنا إلى منازلنا، يمكنك أن تخبر والدك بذلك". كما قالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، إن رئيس نابولي غضب بعد سماعه بتمرد لاعبيه، رغم أن النادي لم يصدر بيانًا، ولم يعلق