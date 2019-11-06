رياضة

تمرد في نابولي بسبب قرارات رئيس النادي

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م
نابولي
نابولي
يبدو أن النتائج السلبية التي يقدمها نابولي في الآونة الأخيرة، أثارت غضب رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس، الذي بدأ يتدخل في شؤون الفريق، وهو الأمر الذي أثار غضب اللاعبين ليبدأ لورينزو إنسيني، مهاجم وقائد نابولي، ثورة لاعبي الفريق على قرار أوريليو دي لورينتيس، رئيس النادي، بالدخول في معسكر مغلق، وجاء هذا القرار عقب الهزيمة أمام روما (2-1)، في الجولة الـ11 من الكالتشيو، لكن لاعبي البارتينوبي قرروا، عقب التعادل أمس الثلاثاء مع سالزبورج (1-1) في دوري الأبطال، ترك المعسكر والذهاب لمنازلهم، معلنين التمرد على رئيسهم.
وذكرت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، أن إنسيني أخبر إدواردو، ابن ونائب دي لورينتيس، أن اللاعبين سيرحلون لمنازلهم، حيث قال له: "نحن في طريقنا إلى منازلنا، يمكنك أن تخبر والدك بذلك". كما قالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، إن رئيس نابولي غضب بعد سماعه بتمرد لاعبيه، رغم أن النادي لم يصدر بيانًا، ولم يعلق
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استاد-القاهرة‎ (5)

«الكاف» يغلق استاد القاهرة لهذا السبب

?فضل مسئولو الاتحاد الإفريقي (كاف) منع منتخبات المجموعة الأولى المشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر من التدريب غدًا باستاد القاهرة، وهي مصر والكاميرون ومالي وغانا، لإنشغاله بالتجهيز لحفل الافتتاح إلى جانب الحفاظ على أرضية الملعب وتم نقل تدريباتهم إلى ملاعب أخرى، وتقرر خوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته اليوم وغدًا على استاد بتروسبورت في إطار الإعداد لمواجهة مالي في الثامنة مساء الجمعة باستاد القاهرة.
ميلان

ميلان يستهدف تدعيم صفوفه من برشلونة

يبحث ميلان عن تدعيم صفوفه في الفترة المقبلة بسبب ضعف النتائج التي يقدمها الفريق هذا الموسم، ويبدو أنه بدأ في تحديد أهدافه في الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وسبق أن أشارت تقارير إلى اهتمام ميلان، بضم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، خلال الموسم الحالي، وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إنَّ كارليس ألينيا، لاعب برشلونة، على أبواب الرحيل من "كامب نو" في يناير المقبل، للحصول على مساحة أكبر في المشاركة بالمباريات، وأشار إلى أن ألينيا يتمتع باهتمام كبير من قبل ناديي ميلان، وتوتنهام خلال الموسم الحالي.
تشيلسي - أياكس

تين هاج: التحكيم حرم أياكس من الفوز على تشيلسي

أكد إيريك تين هاج، مدرب أياكس أمستردام، أن القرارات التحكيمية تسببت في حرمان فريقه أمس من التغلب على تشيلسي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4 على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وكان أياكس متقدما (4-2) قبل عشرين دقيقة من نهاية المواجهة لكن الحكم جيانلوكا روكي أشهر إنذارين، ليطرد دالي بليند بسبب ارتكاب مخالفة، وزميله جويل فيلتمان بسبب لمسة يد، أسفرت عن ركلة جزاء ونفذها جورجينيو بنجاح، وأدرك ريس جيمس لاعب تشيلسي البديل التعادل، ليحرم أياكس من فوز جديد خارج أرضه.
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محمد صلاح - كلوب (1)

أوين: صلاح اختلف عما كان عليه منذ 5 أعوام

يرى المهاجم الإنجليزي المعتزل مايكل أوين، أن أسلوب لعب نجم المنتخب الوطني محمد صلاح اختلف كثيرًا عما كان عليه منذ 5 أعوام، وقال أوين، خلال تحليله لمباراة ليفربول وجنك (2-1)، في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، عبر قناة "بي تي سبورت": "لقد تغيرت طريقة لعب صلاح على مر السنوات، وهذا جعلني أعرف ما سيقوم به أمام المرمى، قبل خمس سنوات، كنت أشاهده يراوغ اللاعبين على الأطراف، ويمرر لزملائه، لقد قدم تمريرة حاسمة أمام جنك، لكنه يبدو لي الآن كلاعب جائع لتسجيل الأهداف، لقد أصبح مهوسًا بها".
ليفربول - جينيك

ليفربول يعبر جينك ويخطف الصدارة بالتشامبيونزليج

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق الفوز على نظيره كي آر سي جينك البلجيكي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة، في بطولة دوري أبطال أوروبا (التشامبيونزليج)، المباراة شهدت تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز أساسيًا في المباراة، وتمكن جيورجينهو فاينالدوم لاعب ليفربول من تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 14، لكن تمكن مبوانا ساماتا من معادلة النتيجة في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.
ليفربول

ليفربول يكتسح جينك ونابولي يتخطى عقبة سالزبروج

نجح فريق ليفربول الإنجليزي في تحقيق فوز سهل على فريق جنك البلجيكي بنتيجة (4- 1)، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب كريستال أرينا فى إطار الجولة الثالثة من منافاسات المجموعة الخامسة بدورى أبطال أوروبا، وسجل أهداف المباراة لصالح الريدز كل من أليكس أوكسليد- تشامبرلين (هدفين) فى الدقيقة الثانية والدقيقة الـ57 من عمر المباراة، ساديو مانى فى الدقيقة الـ77، وجاء محمد صلاح بالهدف الرابع فى الدقيقة الـ87، بينما سجل لصالح جينك ستفين أودى فى الدقيقة الـ88.
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صلاح يقود هجوم ليفربول أمام جينك بدوري الأبطال

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة فريق جينك البلجيكي، مساء اليوم الأربعاء، على استاد لومينوس أرينا، في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بدوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج"، وشهد التشكيل عودة الدولي المصري محمد صلاح، ليشارك بشكل أساسي، بعدما تغيب عن مباراة فريقه الماضية أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسبب معاناته من إصابة في كاحل القدم، تعرض لها في مواجهة ليستر سيتي الإنجليزي بمسابقة الدوري الإنجليزي.
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