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هبوط حاد في أسعار الذهب والجرام يفقد 9 جنيهات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام نحو 9 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1486 دولار. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 667 جنيهًا. عيار 24: 762 جنيهًا. عيار 18: 571 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5336 جنيها. وكان الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر قد تراجع خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بحسب تقرير المجلس العالمي للذهب. وارتفع
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البريد تصدر طابع تذكاري بمناسبة مرور 150 عام على ميلاد غاندي

أصدر البريد المصري طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 150 عام علي ميلاد الزعيم الهندي المهاتما غاندي مؤسس الهند الحديثة وقائد الاستقلال ومنظم الحركة الاستراتيجية لنشر رسالة السلام والامتناع عن العنف. دشن اليوم هارديب سينج بوري وزير الهند للطيران المدني والتجارة والسفير راهول كولشريشت سفير الهند بمصر وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 150 عام على ميلاد الزعيم غاندي وذلك بحضور لفيف من قيادات العمل الدبلوماسي الهندي في مصر والوفد المرافق لوزير التجارة الهندي.
بورصة (2)

البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه بمبيعات المصريين

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء ، وخسر المال السوقي للأسهم المقيدة نحو1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.15مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 14709.79نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 544.82 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1452.61نقطة.
تطور-استثمارات الأجانب-في-أذون الخزانة-منذ-التعويم

أنشطة القطاع الخاص بمصر تواصل الانكماش خلال أكتوبر

أظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثالث على التوالي، ليحقق هبوطا طفيفا إلى 49.2 نقطة في أكتوبر مقابل 49.5 نقطة في سبتمبر. ويقدم المؤشر نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر. وأشار التقرير إلى أنه رغم استمرار التدهور في الشهر الثالث على التوالي، جاءت القراءة أقوى من متوسط السلسلة عند 48.4 نقطة. ويعد مستوى الـ 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر.
الثروة-الداجنة-فراخ-دجاج (2)

شعبة الدواجن: 22 جنيها سعر عادل للكيلو في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن انخفاضا ملحوظا في الأسواق على مدار الثلاثة أشهر الماضية، ويشهد سوق الدواجن في مصر حالة من التذبذب المستمرة بسبب كثرة الحديث عن قانون تداول الطيور الحية وغياب آليات التنفيذ من الجهات المعنية، إلى جانب قرار حظر استيراد الدواجن من الخارج، ويلجأ عدد كبير من المواطنين إلى لحوم الدواجن نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بلحوم المواشي. ويبلغ حجم الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، حيث تعد مصر على أبواب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، بينما يبلغ عدد العاملين في صناعة الدواجن المحلية نحو 2.5 مليون عامل.
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الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 676 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، ليتراجع سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1511 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 673 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلية، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب والجرام يفقد 7 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، لينخفض سعر الجرام بنحو 7 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (5)

انخفاض جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 681 جنيها

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1489 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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