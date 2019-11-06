وفاة مدرب الأسود محمد الحلو بعد صراع طويل مع المرض

تحرير:التحرير ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

محمد الحلو

توفى صباح اليوم الأربعاء، مدرب الأسود الشهير محمد الحلو، بعد صراع طويل مع المرض. وأكد منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، وسيكون العزاء الجمعة المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية. كان "الحلو" قد تعرض لتدهور حاد في حالته الصحية، أدى لدخوله منذ ثلاثة أيام العناية المركزة، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد إصابته بميكروب خطير أثناء جلسات الغسيل الكلوي، وحرصت نقابة المهن التمثيلية على زيارته خلال الأيام الماضية تسهيلاً لإجراءات الفحوصات والتحاليل الطبية.

ويعد محمد الحلو، كبير العائلة الشهيرة التي أسست السيرك القومي وتدريب الوحوش في مصر والعالم العربي، وله عدد من الأبناء يعملون بمهنة ترويض الأسود.يعد محمد الحلو واحد من عائلة الحلو الشهيرة بعالم السيرك، جده هو محمد علي الحلو الذي أسس سيرك الحلو عام 1889 الذي حاول الاستفادة من الفرق الأجنبية التي كانت