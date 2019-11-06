تين هاج: التحكيم حرم أياكس من الفوز على تشيلسي

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

تشيلسي وأياكس

أكد إيريك تين هاج، مدرب أياكس أمستردام، أن القرارات التحكيمية تسببت في حرمان فريقه أمس من التغلب على تشيلسي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4 على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وكان أياكس متقدما (4-2) قبل عشرين دقيقة من نهاية المواجهة لكن الحكم جيانلوكا روكي أشهر إنذارين، ليطرد دالي بليند بسبب ارتكاب مخالفة، وزميله جويل فيلتمان بسبب لمسة يد، أسفرت عن ركلة جزاء ونفذها جورجينيو بنجاح، وأدرك ريس جيمس لاعب تشيلسي البديل التعادل، ليحرم أياكس من فوز جديد خارج أرضه.

وقال تين هاج للصحفيين "أعتقد أننا لعبنا الليلة بشكل رائع، سيطرنا على المباراة وكنا متقدمين (4-1) و(4-2)، ثم في دقيقة واحدة تغير كل شيء". وأضاف تين هاج أن بليند تعرض لخطأ، قبل أن يتدخل ضد تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، في لقطة جعلته ينال الإنذار الثاني، لكن روكي أشار باستمرار اللعب، مما تسبب في ركلة الجزاء