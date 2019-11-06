رياضة

ميلان يستهدف تدعيم صفوفه من برشلونة

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
ميلان
ميلان
يبحث ميلان عن تدعيم صفوفه في الفترة المقبلة بسبب ضعف النتائج التي يقدمها الفريق هذا الموسم، ويبدو أنه بدأ في تحديد أهدافه في الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وسبق أن أشارت تقارير إلى اهتمام ميلان، بضم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، خلال الموسم الحالي، وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إنَّ كارليس ألينيا، لاعب برشلونة، على أبواب الرحيل من "كامب نو" في يناير المقبل، للحصول على مساحة أكبر في المشاركة بالمباريات، وأشار إلى أن ألينيا يتمتع باهتمام كبير من قبل ناديي ميلان، وتوتنهام خلال الموسم الحالي.
ويستعد برشلونة للسماح برحيل ألينيا على سبيل الإعارة فقط، ويرفض أن يكون هناك أي بند يسمح بشرائه نهائيا، لأن اللاعب ضمن خطة برشلونة المستقبلية. وأوضح الموقع الإيطالي أن ميلان يقيم حاليا الصفقة بالنظر إلى أن الاختيار الوحيد المتاح هو ضم ألينيا على سبيل الإعارة. يذكر أن ميلان يحتل المركز الـ11 في جدول
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استاد-القاهرة‎ (5)

«الكاف» يغلق استاد القاهرة لهذا السبب

?فضل مسئولو الاتحاد الإفريقي (كاف) منع منتخبات المجموعة الأولى المشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر من التدريب غدًا باستاد القاهرة، وهي مصر والكاميرون ومالي وغانا، لإنشغاله بالتجهيز لحفل الافتتاح إلى جانب الحفاظ على أرضية الملعب وتم نقل تدريباتهم إلى ملاعب أخرى، وتقرر خوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته اليوم وغدًا على استاد بتروسبورت في إطار الإعداد لمواجهة مالي في الثامنة مساء الجمعة باستاد القاهرة.
تشيلسي - أياكس

تين هاج: التحكيم حرم أياكس من الفوز على تشيلسي

أكد إيريك تين هاج، مدرب أياكس أمستردام، أن القرارات التحكيمية تسببت في حرمان فريقه أمس من التغلب على تشيلسي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4 على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وكان أياكس متقدما (4-2) قبل عشرين دقيقة من نهاية المواجهة لكن الحكم جيانلوكا روكي أشهر إنذارين، ليطرد دالي بليند بسبب ارتكاب مخالفة، وزميله جويل فيلتمان بسبب لمسة يد، أسفرت عن ركلة جزاء ونفذها جورجينيو بنجاح، وأدرك ريس جيمس لاعب تشيلسي البديل التعادل، ليحرم أياكس من فوز جديد خارج أرضه.
نابولي‎

تمرد في نابولي بسبب قرارات رئيس النادي

يبدو أن النتائج السلبية التي يقدمها نابولي في الآونة الأخيرة، أثارت غضب رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس، الذي بدأ يتدخل في شؤون الفريق، وهو الأمر الذي أثار غضب اللاعبين ليبدأ لورينزو إنسيني، مهاجم وقائد نابولي، ثورة لاعبي الفريق على قرار أوريليو دي لورينتيس، رئيس النادي، بالدخول في معسكر مغلق، وجاء هذا القرار عقب الهزيمة أمام روما (2-1)، في الجولة الـ11 من الكالتشيو، لكن لاعبي البارتينوبي قرروا، عقب التعادل أمس الثلاثاء مع سالزبورج (1-1) في دوري الأبطال، ترك المعسكر والذهاب لمنازلهم، معلنين التمرد على رئيسهم.
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فالفيردي‎

فالفيردي: كنت أتمنى مواجهة ريال مدريد هذا الأسبوع

أكد إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أنه كان يتمنى خوض مباراة الكلاسيكو ضد نظيره ريال مدريد، الذي كان مقررًا أن يُلعب في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري، بسبب دواعٍ أمنية في ضوء الأحداث السياسية التي يشهدها إقليم كتالونيا هذه الأيام، الأمر الذي وصل إلى غلق المطار. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، قبل مباراة سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب "إدين أرينا".
بوروسيا دورتموند (3)

ريال مدريد يسعى لخطف جوهرة دورتموند

يبدو أن ريال مدريد لا يزال راغبًا في إبرام المزيد من الصفقات في الفترة المقبلة، في ظل تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يستهدف الفريق الملكي التعاقد مع النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعد التألق اللافت للنظر للاعب منذ انتقاله من مانشستر سيتي إلى فريقه الألماني في عام 2017، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني. ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتبط فيه اسم سانشو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد طوال الصيف الماضي.
ميلان

ميلان يتعثر أمام ليتشي بتعادل قاتل في الـ «سان سيرو»

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة فريق ميلان ونظيره ليتشي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "سان سيرو"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، سجل هاكان تشالهان هدف التقدم للروسونيري، وأدرك خوما باباكار هدف التعادل للضيوف، وأضاف شيشتوف بيونتك الهدف الثاني لأصحاب الأرض، وأحرز ماركو كالديروني، الهدف الثاني لليتشي، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، جعلت ميلان في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، في المقابل وصل رصيد ليتشي إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر.
برشلونة

برشلونة يمطر شباك إيبار بثلاثية في الليجا

تغلب برشلونة على مضيفه إيبار بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على الملعب البلدي إبوروا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وافتتح برشلونة التسجيل مبكرًا في الدقيقة 13 عبر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لينتهي الشوط الأول بتقدم العملاق الكتالوني بهدف نظيف، وفي الشوط الثاني، عزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تقدم العملاق الكتالوني بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يختتم لويس سواريز مهرجان الأهداف في الدقيقة 66، لتنتهي المباراة بثلاثية للبارسا.
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