ميلان يستهدف تدعيم صفوفه من برشلونة

٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

ميلان

يبحث ميلان عن تدعيم صفوفه في الفترة المقبلة بسبب ضعف النتائج التي يقدمها الفريق هذا الموسم، ويبدو أنه بدأ في تحديد أهدافه في الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وسبق أن أشارت تقارير إلى اهتمام ميلان، بضم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، خلال الموسم الحالي، وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إنَّ كارليس ألينيا، لاعب برشلونة، على أبواب الرحيل من "كامب نو" في يناير المقبل، للحصول على مساحة أكبر في المشاركة بالمباريات، وأشار إلى أن ألينيا يتمتع باهتمام كبير من قبل ناديي ميلان، وتوتنهام خلال الموسم الحالي.

ويستعد برشلونة للسماح برحيل ألينيا على سبيل الإعارة فقط، ويرفض أن يكون هناك أي بند يسمح بشرائه نهائيا، لأن اللاعب ضمن خطة برشلونة المستقبلية. وأوضح الموقع الإيطالي أن ميلان يقيم حاليا الصفقة بالنظر إلى أن الاختيار الوحيد المتاح هو ضم ألينيا على سبيل الإعارة. يذكر أن ميلان يحتل المركز الـ11 في جدول

ويستعد برشلونة للسماح برحيل ألينيا على سبيل الإعارة فقط، ويرفض أن يكون هناك أي بند يسمح بشرائه نهائيا، لأن اللاعب ضمن خطة برشلونة المستقبلية.



وأوضح الموقع الإيطالي أن ميلان يقيم حاليا الصفقة بالنظر إلى أن الاختيار الوحيد المتاح هو ضم ألينيا على سبيل الإعارة.



يذكر أن ميلان يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بعد مرور 11 جولة، جمعها من خلال الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء وحيد وخسر 6 مواجهات أخرى.



وبدوره لم يشارك ألينيا إلا في مباراة واحدة فقط هذا الموسم، أتت في الدوري الإسباني في خسارة البرسا في الجولة الأولى أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف، وحينها شارك لمدة 45 دقيقة فقط.