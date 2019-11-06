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أنشطة القطاع الخاص بمصر تواصل الانكماش خلال أكتوبر

يعتمد تقرير مؤشر مديري المشتريات على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط
تحرير:أمل نبيل ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثالث على التوالي، ليحقق هبوطا طفيفا إلى 49.2 نقطة في أكتوبر مقابل 49.5 نقطة في سبتمبر. ويقدم المؤشر نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر. وأشار التقرير إلى أنه رغم استمرار التدهور في الشهر الثالث على التوالي، جاءت القراءة أقوى من متوسط السلسلة عند 48.4 نقطة. ويعد مستوى الـ 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر.
والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط. وبحسب التقرير، أشارت بيانات أكتوبر إلى تدهور بسيط في الأوضاع التجارية في الشركات المصرية، والذي تزامن مع انخفاض الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي،
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البريد تصدر طابع تذكاري بمناسبة مرور 150 عام على ميلاد غاندي

أصدر البريد المصري طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 150 عام علي ميلاد الزعيم الهندي المهاتما غاندي مؤسس الهند الحديثة وقائد الاستقلال ومنظم الحركة الاستراتيجية لنشر رسالة السلام والامتناع عن العنف. دشن اليوم هارديب سينج بوري وزير الهند للطيران المدني والتجارة والسفير راهول كولشريشت سفير الهند بمصر وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 150 عام على ميلاد الزعيم غاندي وذلك بحضور لفيف من قيادات العمل الدبلوماسي الهندي في مصر والوفد المرافق لوزير التجارة الهندي.
بورصة (2)

البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه بمبيعات المصريين

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء ، وخسر المال السوقي للأسهم المقيدة نحو1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 733.15مليار جنيه وسط ضغوط بيعية محلية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 14709.79نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 544.82 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1452.61نقطة.
الذهب (2)

هبوط حاد في أسعار الذهب والجرام يفقد 9 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام نحو 9 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1486 دولار. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الثروة-الداجنة-فراخ-دجاج (2)

شعبة الدواجن: 22 جنيها سعر عادل للكيلو في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن انخفاضا ملحوظا في الأسواق على مدار الثلاثة أشهر الماضية، ويشهد سوق الدواجن في مصر حالة من التذبذب المستمرة بسبب كثرة الحديث عن قانون تداول الطيور الحية وغياب آليات التنفيذ من الجهات المعنية، إلى جانب قرار حظر استيراد الدواجن من الخارج، ويلجأ عدد كبير من المواطنين إلى لحوم الدواجن نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بلحوم المواشي. ويبلغ حجم الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، حيث تعد مصر على أبواب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، بينما يبلغ عدد العاملين في صناعة الدواجن المحلية نحو 2.5 مليون عامل.
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فلوس (2)

2.8 تريليون جنيه إجمالي ودائع المصريين في البنوك

كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم ودائع العملاء بالعملة المحلية في البنوك بقيمة بلغت نحو 98.035 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى مستوى نحو 2.826 تريليون جنيه، في مقابل نحو 2.728 تريليون جنيه خلال شهر أغسطس السابق عليه. وأشارت بيانات المركزي إلى ارتفاع حجم الودائع الجارية بالعملة المحلية بقيمة بلغت نحو 12.2 مليار جنيه، لتسجل نحو 456.87 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 444.69 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس 2019.
الرئيس-السيسى

السيسي: «لازم شركات القوات المسلحة تدخل البورصة»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الطروحات التي تجهزها الدولة في البورصة، لابد أن يكون فيها فرصة لشركات القوات المسلحة. وأضاف السيسي خلال افتتاحه مصانع شركة النصر للكيماويات: "لازم الشركات دي تدخل البورصة، ويكون فرصة للمصريين إنهم يكون ليهم أسهم في هذه الشركات، وبالطريقة دي نكون فتحنا باب المشاركة للشعب المصري والمجتمع في هذه الشركات». وتابع: "إاحنا شغالين في الموضوع دا بقالنا 3 سنوات ولكن موضوع الطرح في البورصة له إجراءات كثيرة مش عايز اتكلم فيها.. عشان كدا لسة منزلش الحجم المناسب".
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي: القوات المسلحة شريك أساسي في إنجاز المشروعات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة تشارك القطاعين الخاص والمدني في إنجاز الأعمال والمشروعات، موجها الشكر للقائمين على إخراج المصنعين التابعين لشركة النصر للكيماويات في "أبورواش". وقال الرئيس السيسي في مداخلة، خلال افتتاح المصنعين بـ"أبو رواش": "أنا بشكر الناس على المصنعين وعلى الجهد المبذول وأقول لكم من شارك في إنجاح وإخراج المصنعين في أقصر وقت كل الشكر والتقدير لكم".
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

بمناسبة المولد النبوي.. 9 نوفمبر إجازة بأجر للقطاع الخاص

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن السبت الموافق 9 نوفمبر 2019 ميلادية، الموافق 12 ربيع الأول لعام 1441 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة المولد النبوى الشريف، معربا عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة، وأكد أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلكـ ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.
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