«اتفاق الرياض» يرسم ملامح المرحلة المقبلة بجنوب اليمن

اتفاق الرياض لاقى ترحيبا دوليًا كبيرًا، كما رحبت الجامعة العربية والعديد من الدول العربية بهذا الاتفاق، وأكد الرئيس المصري أن الاتفاق الموقع يعزز من وحدة اليمن.

تحرير:وفاء بسيوني ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م

الحرب في اليمن

جاء اتفاق الرياض الذي وقعت عليه الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية مساء أمس الثلاثاء للتسوية بين الطرفين، ليحدد الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية اللازمة بين الجانبين. التوقيع على الاتفاق يأتي بعد أن شهد جنوب اليمن، لاسيما عدن، قبل أشهر معارك بين قوات الانتقالي والحكومة اليمنية، أسفرت عن سيطرة الانفصاليين على المدينة ومناطق أخرى في أغسطس الماضي، قبل أن يتم التوصل لاتفاق يحل الأزمة بين الطرفين برعاية سعودية.

بنود الاتفاقدعا الاتفاق إلى تشكيل حكومة جديدة لا يزيد عدد وزرائها على 24 وزيرا في غضون 30 يوما، على أن يحظى فيها الجنوبيون والشماليون بتمثيل متساوٍ، وأن يشارك المجلس الانتقالي الجنوبي في أي مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب.أما اختيار الوزراء فيتم استناداً إلى أشخاص لم ينخرطوا في القتال والتحريض خلال الأحداث