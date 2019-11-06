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«اتفاق الرياض» يرسم ملامح المرحلة المقبلة بجنوب اليمن

اتفاق الرياض لاقى ترحيبا دوليًا كبيرًا، كما رحبت الجامعة العربية والعديد من الدول العربية بهذا الاتفاق، وأكد الرئيس المصري أن الاتفاق الموقع يعزز من وحدة اليمن.
تحرير:وفاء بسيوني ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م
الحرب في اليمن
الحرب في اليمن
جاء اتفاق الرياض الذي وقعت عليه الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية مساء أمس الثلاثاء للتسوية بين الطرفين، ليحدد الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية اللازمة بين الجانبين. التوقيع على الاتفاق يأتي بعد أن شهد جنوب اليمن، لاسيما عدن، قبل أشهر معارك بين قوات الانتقالي والحكومة اليمنية، أسفرت عن سيطرة الانفصاليين على المدينة ومناطق أخرى في أغسطس الماضي، قبل أن يتم التوصل لاتفاق يحل الأزمة بين الطرفين برعاية سعودية.
بنود الاتفاقدعا الاتفاق إلى تشكيل حكومة جديدة لا يزيد عدد وزرائها على 24 وزيرا في غضون 30 يوما، على أن يحظى فيها الجنوبيون والشماليون بتمثيل متساوٍ، وأن يشارك المجلس الانتقالي الجنوبي في أي مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب.أما اختيار الوزراء فيتم استناداً إلى أشخاص لم ينخرطوا في القتال والتحريض خلال الأحداث
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التظاهر -في -لبنان (8)

بعد فتح الطرق بالقوة.. احتجاجات لبنان تتجه للمؤسسات

يبدو أن إغلاق المتظاهرين للشوراع والطرق في لبنان لم يعد ذلن جدوى، فبدأ المحتجون في البحث عن وسيلة أخرى للتظاهر والضغط على السلطة، وذلك بعد ثمانية أيام على استقالة الحكومة التي كان يرأسها سعد الحريري. أعلن منظمون لمجموعات واسعة في الانتفاضة الشعبية أن حركتهم انتقلت إلى مرحلة جديدة أساسها التجمع أمام "مؤسسات ‏الفساد" العامة والخاصة وتعطيل العمل فيها، وحددت لذلك، مجموعة أهداف، تتمثل خصوصاً في المصارف وشركتي ‏الاتصالات وشركة الكهرباء والأملاك البحرية.
علم الاردن

إصابة 5 أشخاص بينهم سياح أجانب في هجوم طعن الأردن

أقدم رجل، اليوم الأربعاء، على طعن 3 سياح يحملون الجنسية المكسيكية ورجل أمن ومرشد سياحي، أثناء تواجدهم في مركز الزوار بمنطقة جرش الأثرية في الأردن، بحسب "روسيا اليوم". وذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض الإصابات حالتهم خطيرة، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية الفاعل وباشرت التحقيق في الحادثة للوقوف على كافة الملابسات. وقالت مصادر طبية لـ "الرأي" الأردنية، إن حالة اثنين من السياح حرجة، إضافة إلى رجل الأمن الذي أصيب بثلاث طعنات في حين أن حالة المرشد السياحي مستقرة.
مكان-سقوط-الصاروخ

العراق: سقوط صاروخ كاتيوشا في نهر دجلة وسط بغداد

قال مصدر امني عراقي إن صاروخا كاتيوشا سقط ليلة امس في نهر دجلة قرب منطقة الكرادة التجارية المكتظة بالسكان وسط بغداد دون وقوع أي أضرار مادية أو خسائر بشرية. وأضاف المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة أمنية اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لأي طارئ". وأفاد مصدر أمني، ليلة أمس الثلاثاء، بسماع دوي انفجار قرب منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.
مظاهرات العراق

«التكتك».. من إنقاذ العراقيين إلى صحيفة المحتجين

أصبح "التكتك" أيقونة الثورة العراقية نتيجة الدور البارز الذي قام به خلال التظاهرات، حيث تصدر المشهد في الشارع العراقي نتيجة الدور الذي يقوم به خلال الانتفاضة الأخيرة فبعجلاته الثلاث الصغيرة ومقاعده التي لا تتسع لأكثر من ثلاثة أشخاص، تحول "التكتك" خلال موجة الاحتجاجات العراقية الراهنة إلى سيارة إسعاف تنقل الجرحى. ولهذا الدور الكبير تحول "التكتك" إلى الوسيلة الأسرع، لا سيما بعد استهداف المسعفين من قبل القناصة، وهو ما جعل من سائقي "التكاتك" البسطاء رمزًا للثورة.
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مصر وتوجو في تدريب مشترك بقاعدة محمد نجيب لمكافحة الاٍرهاب (1)

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الروسي «سهم الصداقة-1»

واصلت عناصر قوات الدفاع الجوى المصرية والروسية تنفيذ فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "سهم الصداقة-1"، والذى تشارك به عناصر من وحدات وأنظمة الدفاع الجوى المصرية والروسية المختلفة. ونفذت القوات المشاركة من الجانبين عدداً من التدريبات التكتيكية المشتركة، بعد أن أتمت رفع درجات الإستعداد القتالى لتوفير الدفاع الجوى للتشكيلات المدرعة والاهداف الحيوية. وتضمنت الأنشطة مرحلة تدريب مسبق لتحقيق الدمج بين القوات المصرية والروسية، كما تم التدريب على صد هجمات جوية معادية بنجاح.
بوتين (2)

بوتين: مستعد للتوسط بين مصر وإثيوبيا

أكد الكرملين، اليوم الخميس، استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتوسط بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف حول سد النهضة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم "، إن بوتين اقترح الوساطة خلال لقائه، أمس الأربعاء، مع قادة الدولتين، مؤكدًا استعداده لتقديم المساعدة في هذه المسألة إذا طُلب منه ذلك. وأوضح بيسكوف أن القمة الحالية تتيح إمكانية جيدة لإجراء لقاءات ثنائية ومحادثات مباشرة حول المسائل التي تثير القلق. ويتزامن تصريح الكرملين مع حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قمة "روسيا - إفريقيا".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

إسكات البنادق والاندماج.. كلمة السيسي بمنتدى إفريقيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن التعاون الإفريقي الروسي قطع أشواطا طويلة منذ منتصف القرن الماضي، الذي شهد تضامن روسيا مع الدول الإفريقية في كفاحها ضد الاستعمار وإسهاما ماديا ولوجيستيا ومعنويا، دعما لحركات التحرر الإفريقي على امتداد القارة، مضيفا أنه ثبت على مدار السنوات أن الشعوب الإفريقية والشعب الروسي يربطهما الكثير من ركائز التعاون ويتماثلان في العديد من التطلعات، جاء ذلك في كلمته، التي ألقاها خلال أعمال الجلسة العامة الأولي لفعاليات اليوم الثاني بمنتدى (إفريقيا - روسيا)، وفيما يلي نص الكلمة..
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: مستمرون في دعم التسوية السلمية بجنوب السودان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمرار مساندة مصر لحكومة وشعب جنوب السودان، ودعمها لكافة الجهود الرامية لتحقيق التسوية السياسية السلمية النهائية فى جوبا، لاسيما من خلال تنفيذ بنود اتفاق السلام المنشط، فضلا عن بذل مساعيها على المستويين الإقليمى والدولى لتعزيز الجهود الرامية لعودة الاستقرار والأمن هناك وتحسين الأوضاع الاقتصادية، جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمدينة سوتشي مع رئيس جنوب السودان سلفا كير.
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