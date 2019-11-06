الحريات والتدريب المستمر.. توصيات منتدى إعلام مصر

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

منتدى إعلام مصر

أعلن منتدي إعلام مصر، توصيات نسخته الثانية التي عقدت فعاليتها يومي 3 و4 نوفمبر 2019، والذي يتواجد فيها "التحرير" كشريك إعلامي للمنتدى، بحضور مئات الصحفيين المصريين والعرب وتعقد فعالياته بالقاهرة.. وخلصت إلى: 1- إعادة النظر في قوانين تنظيم الإعلام حتى تعكس مواد الدستور التي تكرس بشكل حقيقي للحريات الإعلامية. 2- الحريات الإعلامية شرطا أساسيا للوصول إلى صحافة جيدة تعبر عن المجتمع وتساهم في تطوره. 3- تطبيق المعايير التي تسير عليها النظم الصحفية الجيدة العالمية والعربية بإرساء التنظيم المؤسسى والتزامات الجودة والثقة والاعتمادية.

4- توفير البيئة السياسية والتشريعية لوجود وسائل إعلام تعبر عن التنوع كضمانة للمجتمع وحقه في المعرفة.5- فتح المجال أمام وسائل الإعلام للعمل بحرية واستعادة دورها الحقيقى في إخبار الناس ونشر المعرفة وبث الوعى.6- إصدار قانون لحرية تداول المعلومات.7- إصدار تشريع لحل مشكلات مديونية ماسبيرو والصحف القومية