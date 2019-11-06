الحريات والتدريب المستمر.. توصيات منتدى إعلام مصر
تحرير:إسلام الشاذلي
٠٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
منتدى إعلام مصر
أعلن منتدي إعلام مصر، توصيات نسخته الثانية التي عقدت فعاليتها يومي 3 و4 نوفمبر 2019، والذي يتواجد فيها "التحرير" كشريك إعلامي للمنتدى، بحضور مئات الصحفيين المصريين والعرب وتعقد فعالياته بالقاهرة.. وخلصت إلى:
1- إعادة النظر في قوانين تنظيم الإعلام حتى تعكس مواد الدستور التي تكرس بشكل حقيقي للحريات الإعلامية.
2- الحريات الإعلامية شرطا أساسيا للوصول إلى صحافة جيدة تعبر عن المجتمع وتساهم في تطوره.
3- تطبيق المعايير التي تسير عليها النظم الصحفية الجيدة العالمية والعربية بإرساء التنظيم المؤسسى والتزامات الجودة والثقة والاعتمادية.
4- توفير البيئة السياسية والتشريعية لوجود وسائل إعلام تعبر عن التنوع كضمانة للمجتمع وحقه في المعرفة.5- فتح المجال أمام وسائل الإعلام للعمل بحرية واستعادة دورها الحقيقى في إخبار الناس ونشر المعرفة وبث الوعى.6- إصدار قانون لحرية تداول المعلومات.7- إصدار تشريع لحل مشكلات مديونية ماسبيرو والصحف القومية
4- توفير البيئة السياسية والتشريعية لوجود وسائل إعلام تعبر عن التنوع كضمانة للمجتمع وحقه في المعرفة.
5- فتح المجال أمام وسائل الإعلام للعمل بحرية واستعادة دورها الحقيقى في إخبار الناس ونشر المعرفة وبث الوعى.
6- إصدار قانون لحرية تداول المعلومات.
7- إصدار تشريع لحل مشكلات مديونية ماسبيرو والصحف القومية كبداية لحل أزماتها وتفعيل دورها كمؤسسات لإعلام الخدمة العامة.
8- وضع رؤية اقتصادية واقعية لإدارة مؤسسات إعلام الخدمة العامة وفقا لأدوارها المتعارف عليها في العالم.
9- التدريب المستمر في مؤسسات الإعلام لمواكبة التطورات التكنولوجية وطرق إنتاج وعرض المحتوى.
10- إطلاق برامج تدريب متخصصة للكوادر في الإعلام الرياضى حول ممارسة مهنة الإعلام وضوابطها.
11- وضع مدونة سلوك وأخلاقيات لضبط أداء الإعلام الرياضي لضمان ممارسة إعلامية جيدة.
12- تفعيل الأطر القانونية لمحاصرة التعصب والتنسيق بين الجهات المختصة لتحقيق الانضباط.
13- إطلاق حوار في المجتمع لصياغة أسس لإعلام وطنى حقيقى حر مستقل يعمل من أجل المواطنين.
14- الدعوة لوقف حجب المواقع الالكترونية في مصر والتضييق على العمل الصحفى.
15- تطبيق القوانين لضبط التلاسن ومنع التعصب في المجال الرياضى على مواقع التواصل الاجتماعى.
16- تثقيف الصحفيين قانونيا لضمان ممارسة آمنة تحترم القوانين السارية وتحافظ على حقوق المواطن.
وجاءت الجلسة الختامية لمنتدى إعلام مصر في اليوم الثاني بنسخته الثانية، بعنوان “علاقة وسائل الإعلام بالسلطة”، وضمت الجلسة نخبة من كبار أساتذة الصحافة على رأسهم الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عماد حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، جمال فهمي الكاتب الصحفي، وتديرها نوران سلام مذيعة بي بي سي عربية.